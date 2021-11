–

El qui茅n y el qu茅. La derogaci贸n del marco laboral vigente impulsado por el Partido Popular en 2012 ha provocado una de las mayores cicatrices y choques del Gobierno de coalici贸n. Las divisiones y las tensiones amenazan con dilapidar la imagen de Madrid en Bruselas, pero, de momento, el efecto en la capital comunitaria es contenido. La Comisi贸n Europea no entra en qui茅n debe liderar esta crucial reforma ni en c贸mo debe articularse. Quiere resultados concretos y los necesita antes de que concluya este a帽o: la llegada de la segunda remesa, prevista para la pr贸xima primavera, de los fondos del Plan Europeo de Recuperaci贸n est谩 condicionada a que Espa帽a tenga muy avanzado un nuevo marco en t茅rminos de empleo.

La estrategia que plantea Yolanda D铆az, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, para derogar la reforma de Rajoy no contradicen a priori las demandas de Bruselas para el desembolso de las ayudas europeas. La Comisi贸n Europea exige mejoras y el plan de resiliencia y recuperaci贸n espa帽ol se compromete a llevarlas a cabo. Pero ni uno ni otro detallan el contenido ni el modus operandi. Es decir, la UE no se opone a que D铆az encabece esta misi贸n ni pone cotos a las negociaciones. Se limita a se帽alar que estas deben consensuarse con los agentes sociales.

“Le corresponde a los Estados miembros determinar las reformas y las inversiones incluidas en sus planes nacionales. El papel de la Comisi贸n es evaluar si estas son compatibles con los criterios del plan de recuperaci贸n y del semestre europeo”, se limita a afirmar un portavoz del Ejecutivo comunitario preguntado por P煤blico. El equipo que lidera Ursula von der Leyen aprob贸 el plan nacional espa帽ol en junio. Dos meses despu茅s aterrizaron los primeros 9.000 millones de euros del mecanismo de prefinanciaci贸n. Para recibir la segunda remesa y para cumplir con los hitos pactados, Espa帽a deber谩 tener la reforma del mercado laboral muy avanzada en diciembre.

Las demandas europeas en el 谩mbito del trabajo no son nuevas y abogan por ajustes estructurales para: reducir el desempleo, especialmente entre los m谩s j贸venes; disminuir el uso de contratos temporales; corregir la dualidad del mercado de trabajo; aumentar la inversi贸n en capital humano; modernizar los instrumentos de negociaci贸n colectiva; y aumentar la eficacia de las pol铆ticas de empleo.

Los 140.000 millones de euros, en transferencia y a fondo perdido, que el pa铆s puede recibir en los pr贸ximos cinco a帽os del hist贸rico instrumento Next Generation EU est谩n llamados a ser una lanzadera para la transici贸n ecol贸gica y digital del pa铆s, pero tambi茅n una oportunidad para desencallar reformas paralizadas como la laboral, la de las pensiones o la fiscal. Y todo ello no es una elecci贸n, es una condici贸n sine qua non para recibir las ayudas.

Bruselas dictamina los objetivos, pero deja en manos de cada Gobierno nacional el c贸mo llegar a ellos. No se posiciona sobre el procedimiento o la negociaci贸n y mucho menos lo hace sobre qu茅 persona est谩 mejor capacitada para liderarla, pese a los relatos que han surgido durante los 煤ltimos d铆as utilizando a la UE como pretexto para debilitar la postura de D铆az frente a Nadia Calvi帽o, vicepresidenta primera. El propio l铆der de la oposici贸n, Pablo Casado, asegur贸 recientemente que “llegar铆a hasta el final en las instituciones europeas para que la reforma laboral [de Rajoy] se mantenga”.

El Ejecutivo comunitario lleva a帽os pidiendo a Espa帽a una mejora de las condiciones de un mercado de trabajo marcado por la temporalidad y la precariedad. Espa帽a fue en 2020 el pa铆s de la UE con m谩s contratos temporales y el que mayor tasa de desempleo juvenil registr贸.

“Las medidas [del plan de recuperaci贸n espa帽ol] tienen por objeto abordar retos que afectan desde hace mucho tiempo al mercado laboral espa帽ol y presentar un conjunto de reformas ambiciosas y coherentes, la mayor铆a de las cuales debe llevarse a cabo antes de que finalice 2021. Algunas de las reformas propuestas se est谩n debatiendo actualmente con los interlocutores sociales a trav茅s de un proceso de di谩logo social. Por lo tanto, algunos detalles se han dejado expl铆citamente abiertos con el fin de dejar margen suficiente para el acuerdo y la aprobaci贸n de los interlocutores sociales”, se desprende de la decisi贸n de implementaci贸n del Consejo sobre el plan nacional. Algunas de los objetivos adicionales que recoge el documento es la reducci贸n de la brecha de g茅nero, la simplificaci贸n del nivel de asistencia al desempleo o la regulaci贸n del trabajo a distancia o el de repartidores a domicilio.

驴Qu茅 dice el an谩lisis de Bruselas?

En las 煤ltimas recomendaciones del semestre europeo, Bruselas no dibuja un escenario muy alentador en el mercado laboral espa帽ol, golpeado ferozmente por la crisis sanitaria de la covid-19, pero con cicatrices de los a帽os anteriores. “Los datos preliminares apuntan a un aumento muy significativo del nivel de desempleo en Espa帽a como resultado de la crisis, lo cual tendr谩 repercusiones en la ya limitada capacidad de los servicios de empleo para ayudar a los trabajadores y a los empresarios y en los servicios sociales”, reza el 煤ltimo an谩lisis de Bruselas.

La Comisi贸n Europea cree que el camino a la recuperaci贸n deber谩 fundamentarse en medidas de apoyo al empleo 鈥揷onsultadas con los actores sociales-. La flexibilizaci贸n de las condiciones laborales o el acceso de los trabajadores a una protecci贸n social adecuada son algunas de las que menciona de forma expl铆cita. Sus recomendaciones a Espa帽a pasan por impulsar medidas que respalden el empleo y encaminadas a preservar los puestos de trabajo; incentivar la contrataci贸n y el desarrollo de las cualificaciones; o mejorar la cobertura para las familias de renta m铆nima.

驴Cu谩l es el calendario de las ayudas?

La urgencia del debate la ha precipitado el cron贸metro. Muchas de las medidas recogidas en el plan espa帽ol en clave laboral deben estar acordadas antes del 31 de diciembre de 2021. Ante el g茅lido entusiasmo del PSOE de derogar de forma completa la actual legislaci贸n del PP, Unidas Podemos ha reaccionado con vehemencia.

Los fondos europeos no son una carta blanca. El cumplimiento de las medidas es revisado cada seis meses. Si los hitos no se alcanzan en los tiempos pactados, las remesas se congelan durante un tiempo. Bruselas espera que el Gobierno que dirige Pedro S谩nchez cuente con avances concretos en este 谩mbito para finales de este a帽o.

El calendario previsto marca un primer desembolso de 10.000 millones de euros para finales de este a帽o siempre y cuando Bruselas avale los 50 hitos pactados por Madrid. El siguiente estar铆a previsto para finales de la primavera del pr贸ximo a帽o y cuenta con un valor de 12.000 millones de euros. Una de las metas fijadas para este tramo es, precisamente, tener los primeros flecos atados de la reforma laboral.

