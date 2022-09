–

De parte de ANRed September 8, 2022 182 puntos de vista

En la zona norte de Rosario, en el barrio Nuevo Alberdi, una efectiva de la Policía disparó a un joven del barrio luego de una discusión del joven con su esposo. Por corresponsal de La Izquierda Diario Santa Fe.

Un nuevo caso de gatillo fácil golpea a la ciudad de Rosario. En este caso fue en la zona norte, más concretamente en el barrio Nuevo Alberdi y ocurrió poco antes del mediodía en inmediaciones de Caracas y Matheu, al norte de barrio Nuevo Alberdi, y a muy pocos metros del inicio de la ruta nacional 34. Luego de una discusión con un hombre, la esposa del señor, agente de la policía, le disparó en la cabeza a un joven, y lo dejaron una hora agonizando en el suelo.

«Lo encontré tirado en la calle como un perro, mientras los policías se reían», denunció la madre del joven de 32 años a la notera del Canal 3.

«Que me expliquen porqué me lo mataron. El intendente, el gobernador, el ministro de seguridad de esta narco policía», también agregó la madre, que declaró valientemente en un barrio militarizado.

La madre dio un testimonio duro e hizo una denuncia contundente: “Mi nombre es Luisa Leonor Pourpour. Hace media hora me avisaron que a mi hijo Maximiliano Lucero le dieron un tiro en la cabeza. La señora que le pega el tiro es de Investigaciones de la policía. Esto pasó en Matheu 3404. Dos testigos me dicen que ella le pegó el disparo a mi hijo”, sostuvo.

«Me pregunto por qué esa discriminación, por qué fomentar ese odio. No lo digo porque sea mi hijo, esto no le tiene que pasar al hijo de nadie”, continuó Luisa. «¿Es porque somos gente humilde, porque somos negros de mierda?, se preguntó.

“La señora esa vende drogas y lo sabe todo el barrio. Se lo digo ahora mismo al jefe de la Policía. Mi hijo tiene 32 años, trabaja, no es narco. ¿Por qué un efectivo policial mata a mi hijo si no es un delincuente, si es un chico inocente? Todos la conocemos a esa señora. Yo vine corriendo porque una vecina me avisó. Mi hijo agonizaba y los milicos se cagaban de risa. ‘Dejalo que se muera, si es un negro de la villa’, decía». La madre de Maximiliano dijo que su hijo «es laburante. Allanen, se los digo en serio, acá está lleno de droga por todos lados. Y en la policía está lleno de narcos», dijo entre lágrimas y bronca.

Una mujer policía de la Comisaría 12 de Rosario le disparó hoy en la cabeza a un pibe en barrio Nuevo Alberdi. Vean por favor este testimonio que logró @almumunera pic.twitter.com/sWcuTinF1K — Rodrigo Miró (@RodrigoMiro76) September 7, 2022

Este caso conmociona a una ciudad que cuenta con un número enorme de casos de gatillo fácil y violencia policial como el caso de Franco Casco, Jonatan Herrera, Pichón Escobar, Bocacha Orellano, entre muchos otros, donde la impunidad de la Policía golpea a los sectores más vulnerables. Son siempre las madres y las familias las que se ponen al frente de denunciar una impunidad que gobiernos y Justicia encubren.

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Brutal-caso-de-gatillo-facil-en-Rosario-le-dispararon-en-la-cabeza-por-ser-un-negro-de-la-villa