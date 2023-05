–

Cubainformaci贸n.- Hoy hablamos, en El Batazo, de libertad en Cuba. Primero, de libertad art铆stica. El fascismo disfrazado de freedom fighters, la contrarrevoluci贸n cubana ha conseguido, mediante las amenazas a los due帽os de dos locales de actuaci贸n, la cancelaci贸n de dos conciertos del grupo cubano Buena Fe en el Estado espa帽ol (en Zamora y Salamanca), despu茅s de haber intentado boicotear, sin 茅xito, sus dos exitosos conciertos previos en Madrid y Bilbao. Por su lado, la artista espa帽ola Rozal茅n, tras un maravilloso concierto en La Habana, cometi贸 el pecado de hablar con la prensa cubana y elogiar a Cuba y al pueblo cubano. Sin m谩s. Sin entrar en pol铆tica. Pero suficiente para ser atacada por la maquinaria del odio anticubano en las redes sociales, en una campa帽a a la que han dado combustible sujetos miserables como Beatriz Luengo.

Tambi茅n analizaremos m谩s aspectos de la violaci贸n de las libertades desde los centros de poder de EEUU, desde la contrarrevoluci贸n cubana y desde la Mafia de Miami. Por ejemplo, la prohibici贸n de viajar a Cuba de la ciudadan铆a de EEUU, que tiene que pasar -para acceder a un viaje especial a la Isla- por el macartismo de un sistema de licencias, restringido y con bajo supervisi贸n de un “comisario pol铆tico”, que debe supervisar itinerarios, contenidos de las visitas y ausencia de gastos en Cuba.

Y hablaremos tambi茅n de c贸mo la Gestapo de los “Patria y Vida” llega 隆hasta el b茅isbol! Un jugador cubano en las Grandes Ligas de EEUU decide que va a jugar tambi茅n en la Liga de Cuba, en el equipo Industriales de La Habana, y 驴qu茅 ocurre? Que comienza la campa帽a para que el Departamento del Tesoro de EEUU lo persiga y multe.

隆Viva la Libertad, pero que Viva bien lejos!

Finalmente, una reflexi贸n de la diplom谩tica cubana Isabel Allende Karam con la que acabamos el programa (texto adaptado): 鈥淥curri贸 un disturbio en Caimanera. Es posible que haya personas descontentas. Nuestra situaci贸n es muy dif铆cil y requiere de soluciones lo m谩s pronto posible. Pero hasta d贸nde puede llegar la hipocres铆a, la maldad, la doble moral de los que gobiernan Estados Unidos. Ellos abiertamente han declarado que hab铆a que sembrar el hambre, el desconcierto, la desesperaci贸n en la poblaci贸n para rendirnos y derrotar la Revoluci贸n. Y es por eso que persisten en mantener el bloqueo. Por eso no lo quitan hagamos lo que hagamos, tengamos pymes o no las tengamos, demos espacio a la propiedad privada o no, respetemos o no los derechos humanos. Ciertamente tenemos que resolver nuestras ineficiencias y errores, acabar con el burocratismo y la corrupci贸n. Pero todo ser谩 el triple de dif铆cil mientras exista el bloqueo. Por eso est谩 ah铆 firme e interminable, recrudecido. Lo primero que hizo Trump fue tomar nuevas medidas. Se asustaron cuando vieron que una debil铆sima flexibilizaci贸n de ese bloqueo nos dio un aire en el periodo de Obama. Quiten el bloqueo, perm铆tannos vivir como un pa铆s normal. Entonces podremos saber qui茅n se equivoca, entonces podremos saber c贸mo dicen ellos que el socialismo es inviable. Enfrenten ese desaf铆o鈥.

