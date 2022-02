–

De parte de Oveja Negra February 25, 2022

Aquellos que crucificaron a Cristo lo hicieron, muy probablemente, con las mejores intenciones. Pretendieron, seguramente, hacer lo mejor, inspirados por los ideales que reg铆an en aquellos tiempos, pero, sin quererlo mucho, mataron al mejor entre los hombres. Si alguien piensa que ahora en el siglo XXI la vida ha cambiado en este sentido, es muy posible que se est茅 equivocando: volver铆amos a crucificar a Cristo. Por todas partes seguimos encontrando ideales que justifican cualquier atropello en nombre de la consecuci贸n del ideal futuro. S铆 han cambiado, sobre todo en los estados m谩s progresados, las formas de atropello (ahora, por lo general, menos violentas y brutales, pero no por ello menos efectivas), pero el sacrificio de la vida en nombre de las abstracciones y los futuros perseguidos no han cesado. (Y, a煤n as铆, todav铆a por all铆 y por all谩 estallan guerras, donde el sacrificio de la gente exigido por las abstracciones toma apariencias militares de siempre).

Alguien dominado por un ideal, por una idea, por una causa que considera justa, salvadora y redentora, c贸mo no va a emplear y sacrificar toda su vida en su nombre? Desde el momento en que se impregna de su luz y esplendor, todo su ser se reduce pr谩cticamente a lo que la idea exige de 茅l. 驴Y por qu茅 se iba a dar cuenta de que todas sus mejores intenciones solo sirven para sostener la acci贸n mort铆fera de la abstracci贸n suprema que lo ciega? Y es que estas abstracciones se le aparecen tan bonitas, tan inocentes y seductoras que no puede menos que poner toda su fe y su empe帽o en ellas: Democracia, Estado, Patria, Desarrollo, Sostenibilidad, Educaci贸n, Gobierno Revolucionario o la Poblaci贸n del Mundo cien por cien Vacunada, por mencionar solo unas pocas. Tambi茅n podemos mencionar el ideal, aunque mucho m谩s modesto que los anteriores, de la 鈥楿crania desnazificada鈥, la 煤ltima novedad medi谩tica pronunciada por un personajillo del gobierno ruso, quien, sin duda alguna, ser铆a uno de los primeros en ser eliminados de la sociedad si alg煤n d铆a en Rusia se proclamase un ideal semejante: el de 鈥榙es-idiotizar Rusia鈥.

No digo con esto que no haya por all铆 c铆nicos que hagan mal a sabiendas o que se vean empujados a hacerlo de forma m谩s o menos consciente y al mismo tiempo a mentir diciendo lo contrario a lo que hacen. La cuesti贸n es que un mal que aqueja a la sociedad, al menos en muchas ocasiones, viene justificado por un bien superior. Y uno hasta puede ser consciente de que est谩 cometiendo un crimen, pero la redenci贸n futura justifica cualquier atropello que se haga en el presente. Es decir, hace el mal, pero con la ilusi贸n de que esto ayudar谩 al advenimiento del bien que persigue. 驴Acaso no estaban regidos los nazis por el ideal de la Raza Aria y del Tercer Reich? 驴No estaban tambi茅n los camaradas sovi茅ticos perpetuando matanzas a diestra y siniestra en nombre de la felicidad futura que les llegar铆a con el comunismo? 驴No estaba convencido el militante del Partido de que la liquidaci贸n de toda libertad en el presente estar铆a pagada con creces por el reino de la libertad futura? 驴No se justifica la muerte de miles y miles de conductores y sus pasajeros por las pistas del Estado y del Capital como accidentes de la Velocidad que nos ha regalado el Progreso? 驴No se justifica el sufrimiento escolar de los ni帽os por los supuestos beneficios de un futuro asegurado? Cuando se refuerza la tendencia totalitaria en una sociedad, es muy dif铆cil que el creyente se d茅 cuenta de lo mucho que desmiente la realidad que lo rodea el futuro en el que cree. En estos casos, es correcta la desesperada aseveraci贸n de Janka Kupa艂a: al parecer, nunca ver谩n luz aquellos que nacieron ya ciegos.

El ideal tiende a cegar, tarde o temprano, al creyente. Y su buena voluntad o sus buenas intenciones en estos casos no hacen sino ayudar a propagar el mal, aunque esta no fuera la intenci贸n inicial. Cuando uno empieza a formar parte de los mecanismos impersonales de un Estado moderno o del sistema t茅cnico altamente desarrollado, como el de los estados m谩s avanzados, sus buenas intenciones iniciales, por muy aparentemente revolucionarios que fueran, suelen mostrarse muy impotentes ante la fuerza con que marcha adelante el sistema. Este te reduce a una peque帽铆sima parte de un mecanismo enorme y muy complejo, donde se te puede intercambiar por otra pieza humana igual de insignificante cuando es necesario. Si te acabas desilusionando, tambi茅n te arrepentir谩s de tus buenas intenciones; pero solo tu buena fe en la redenci贸n final te puede mantener al pie del ca帽贸n y justificar el horror generalizado por todo lo bueno que vendr谩 despu茅s. 隆Cu谩ntas veces hemos escuchado por boca de alg煤n pol铆tico izquierdista desenga帽ado (o sea, previamente enga帽ado, es decir, ilusionado, el pobrecillo) que 茅l o ella no se esperaba que all铆, dentro del Estado, iba a ser tan dif铆cil poder cumplir cualquier promesa aparentemente radical que haya hecho a sus electores! Para meterse all铆, evidentemente, uno tiene que hacer alardes de sus buenas intenciones, pero cuando llega la hora de la verdad, se da uno cuenta (si no es est煤pido del todo) de que sus intenciones solo cumplen la funci贸n de meter a la gente en la trampa de las votaciones y del sostenimiento del Estado.

Creo que este tipo de buenas intenciones de las que hablo aqu铆 muchas veces no contemplan las altamente probables consecuencias nefastas de las acciones llevadas a cabo por nosotros simplemente por la ceguera que efect煤a la fe en lo que se nos impone. Como un caso sencillo, recuerdo una historia de un se帽or X, que le regal贸 a su hija un autom贸vil el d铆a que esta cumpli贸 la mayor铆a de edad. La chica tuvo un accidente y se mat贸 estrenando el regalo del bienintencionado padre. Es evidente que se帽or X ten铆a las mejores intenciones del mundo regal谩ndole a su hija un modelo de Mercedes, pero no consider贸 realmente digno de reflexi贸n que con este regalo su hija se confirmaba de una manera m谩s definitiva entre los potenciales blancos del terror de la Velocidad. Crey贸 que regalarle un coche era una simple muestra del amor paternal que sent铆a por ella para que pudiera disfrutar de ese regalo del Progreso, sin pensar nada m谩s.

Otras veces nuestras acciones, debido a la gran complejidad de la sociedad en que vivimos, conllevan consecuencias que ni siquiera podemos prever o predecir[1]. Los pol铆ticos y t茅cnicos pueden hacer planificaciones y previsiones que quieran, pero luego sucede que ante sus narices un mont贸n de imprevistos, efectos no deseados y dem谩s rompen todos sus esquemas. Igualmente: las acciones se llevan a cabo con una fe inquebrantable, pero lo que a la larga resulta de ellas muchas veces nunca fue contemplado ni deseado por quienes las llevan a cabo. Para seguir con el ejemplo del autom贸vil, dudo que los primeros promotores de este medio de transporte tuvieran conciencia de lo que supondr铆a la entrada masiva de este en la sociedad: no pudieron prever ni la destrucci贸n de las ciudades y los campos ni la brutal carga de estr茅s, odio y rabia que generar铆a en aquellos que participan en el tr谩fico urbano diariamente. De la misma manera, los creyentes en el Progreso t茅cnico en el siglo XVIII y XIX tampoco pudieron prever que la sociedad resultante de tal progreso ser谩 muy distinta de la que ellos seguramente se imaginaban en sus pl谩cidos sue帽os tecnol贸gicos (que para nosotros se han vuelto verdaderas pesadillas). Y es que ahora, 驴qu茅 fuerza racional ser谩 capaz de prevenir a los entusiastas de la tecnolog铆a de su fatal empe帽o en producir de forma artificial pr谩cticamente todas las condiciones en que habr谩 de vivir toda la gente?

驴Quiero decir con esto que no debemos actuar con firmeza y decisi贸n? En absoluto. Estoy hablando contra la fe, contra la fe en lo que se nos vende y se nos impone como bueno y correcto. En todas partes reinan Ideales, reina la Abstracci贸n que siempre es justificaci贸n para producir alguna u otra forma de muerte o estropicio. Uno no puede prever todas las consecuencias de cada acto que hace, el tiro le puede salir por la culata en el momento en que menos lo espera, pero no por ello deja de actuar. Sin embargo, s铆 que se puede intuir muchas consecuencias nefastas de un mont贸n de cosas que sostienen al Sistema: se sabe a lo que puede llevar la imposici贸n del autom贸vil, la raz贸n de Estado o la vida enclaustrada en el c谩lculo cient铆fico y mecanismo t茅cnico, porque sus consecuencias ya las estamos sufriendo; y todav铆a pueden llegar m谩s y a煤n peores. Pero nuestra falta de capacidad de ponernos a reflexionar seriamente sobre ello, entre otras cosas, impide que nos demos cuenta de lo que est谩 en verdad pasando y de lo que estamos haciendo.

[1] Tal vez por esta raz贸n es que la gente suele disculpar a alguien que ha cometido algo que es considerado malo persiguiendo un fin bueno: nadie pod铆a preverlo.