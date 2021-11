En el Pleno de la Asamblea del jueves 11 de noviembre, a una pregunta sobre las v铆ctimas del covid de su negligente gesti贸n de las residencias de mayores en Madrid, D铆az Ayuso estaba repitiendo su discurso de siempre y, de repente, pareci贸 un mu帽eco que se queda sin pilas. Ella, hasta ahora inalcanzable a cualquier desaliento, termin贸 abruptamente diciendo con cara de asco: 鈥淏ueno, da igual, paso, hasta luego鈥 y se sent贸 entre los aplausos de su grupo. Pudo ser su chuler铆a habitual. La chuler铆a con la que viene despachando a los muertos v铆ctimas de su mala gesti贸n, pero tambi茅n dio la impresi贸n de hartura con un asunto que empieza, por fin, a quemarla. Tarde, pero da la impresi贸n de que comienza a sentir una cierta amenaza. No ha sido una buena semana para ella. En El Hormiguero, en una entrevista masaje, excusaba su gesti贸n negligente con una frase de esas que tambi茅n la van a perseguir siempre: 鈥淐ada cad谩ver ha sido tratado con cari帽o鈥.

Es posible que la chuler铆a habitual, esa chuler铆a aprendida de su antigua jefa, Esperanza Aguirre, ya no sea posible exhibirla ante la realidad de los m谩s de 7.000 ancianos muertos en la m谩s absoluta dejaci贸n. Es posible que su chuler铆a le haya valido mientras sal铆amos de una pandemia y est谩bamos todos en shock, pero puede que, una vez que nos hemos recuperado, esa chuler铆a y esa impostada alegr铆a suya le pase factura ante una sociedad que termine por pedir cuentas por unas muertes evitables y terribles por las que no s贸lo no ha perdido perd贸n, sino ante las que ha reaccionado con prepotencia y desprecio. Tambi茅n es cierto que esas personas muertas y sus familiares se merecen una reflexi贸n por parte de toda la sociedad; una reflexi贸n que, hasta ahora, se ha evitado pero que es necesaria.

Entre marzo y abril de 2020 m谩s del 70% de los ancianos que murieron en residencias p煤blicas madrile帽as no recibieron ning煤n tipo de ayuda m茅dica: 7.291 personas. Murieron en sus habitaciones sin que nadie entrara a auxiliarlos, algunos murieron ahog谩ndose, gritando, quej谩ndose y en ocasiones esta agon铆a era contemplada por otro residente tumbado en la cama de al lado. Murieron y en algunos casos permanecieron sobre su cama varios d铆as mientras sus familiares ignoraban qu茅 pasaba y no pod铆an hacer nada por auxiliarlos. El documental La muerte m谩s cruel, presentado en la Seminci de Valladolid, dirigido por Bel茅n Verdugo, da voz a los trabajadores de los centros y a los familiares de ancianos fallecidos, as铆 como a los propios ancianos y ancianas: 鈥淧refiero que me hagan la eutanasia antes que volver a pasar por ah铆鈥; 鈥渘unca pens茅 que iba a vivir eso鈥; 鈥渘adie se acordaba de nosotros鈥.

El alt铆simo 铆ndice de mortalidad (y no olvidemos que no importa s贸lo cu谩ntos murieron, sino c贸mo murieron) se dio en toda Espa帽a y en toda Europa, pero en Madrid se dan algunas circunstancias que lo hacen especialmente terrible. La m谩s importante es que en Madrid muchas de esas muertes se produjeron por una decisi贸n pol铆tica de la presidenta. Aqu铆 es ella la que decide que no se derive a los ancianos dependientes, con deterioro cognitivo o discapacidad f铆sica, a los hospitales y que tampoco se medicalicen los centros. Lo denunci贸 el entonces consejero de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, que intentaba vanamente cumplir con su obligaci贸n y ayudar a esas personas. Suya es otra frase de esas que te acompa帽an, esta vez para bien, y que escribi贸 en un email que envi贸 a la Consejer铆a de Sanidad: 鈥淥s pido m茅dicos y me envi谩is protocolos鈥. Todo esto qued贸 explicado en la Comisi贸n de investigaci贸n que se abri贸 en Madrid y que no pudo concluir sus trabajos debido a la convocatoria electoral y a que, posteriormente ya en esta legislatura, PP y Vox, aniquilado Ciudadanos, se han aliado para que no se volviera a abrir.

Desde que esto ocurri贸, los familiares de los fallecidos se han organizado en varias plataformas, se han manifestado, han presentado ante la Fiscal铆a m谩s de 300 denuncias y no han conseguido ser recibidos por la presidenta y, por lo visto y o铆do esta semana, ni siquiera han conseguido ser respetados. El Partido Popular intent贸 enfangar la cuesti贸n al m谩ximo, echando la culpa a Pablo Iglesias, y todav铆a hay gente que lo cree, igual que hay gente que cree que Elvis no ha muerto. El periodista Manuel Rico ha investigado y denunciado el asunto en distintos art铆culos en Infolibre e incluso ha publicado un libro imprescindible sobre esa cuesti贸n. Pero hasta ahora no ha pasado gran cosa. Aunque es cierto que las comisiones de investigaci贸n se han negado en todas las comunidades en las que la oposici贸n ha intentado constituirlas (en Catalu帽a, donde se produjo tambi茅n una gran mortandad, PSC, Junts y ERC tampoco han permitido su apertura) hay que decir que en ninguna Comunidad existi贸 un protocolo semejante al de Madrid.

Muchas de esas muertes se pudieron haber evitado, claro que s铆, como se demostr贸 cuando ya m谩s adelante los enfermos s铆 fueron derivados a los hospitales o medicalizados y entonces la tasa de mortalidad baj贸 de 300 a 70 al d铆a. Eso mismo declar贸 en la Comisi贸n de investigaci贸n la directora de una de las residencias, que explic贸 con claridad que muchas de estas personas se hubieran salvado de haber podido ir al hospital. Las personas mayores murieron solas y en terribles condiciones pero, adem谩s, no se hizo ning煤n esfuerzo para tener a los familiares bien informados, m谩s all谩 del que pudieron hacer las propias trabajadoras de los centros, sobrepasadas ellas mismas y en muchas ocasiones enfermando de covid. Es decir, hubiera sido necesario reforzar no solo las plantillas profesionales, sino tambi茅n, por respeto a las familias y a los residentes, coordinar un servicio de informaci贸n y contacto entre familiares y residentes.

El desprecio con que se trat贸 a los usuarios y a los familiares de las residencias muestra una inconmensurable negligencia e incapacidad en la gesti贸n, pero asoma tambi茅n un tremendo clasismo

El desprecio con que se trat贸 desde la Consejer铆a a los usuarios y a los familiares de los usuarios de las residencias muestra una inconmensurable negligencia e incapacidad en la gesti贸n, pero por debajo de todo esto asoma tambi茅n un tremendo clasismo. Recordemos que los protocolos de no derivaci贸n en Madrid, en realidad fueron cuatro, hac铆an una excepci贸n con quienes tuvieran un seguro privado que s铆 pod铆an llamar a una ambulancia, tambi茅n privada, para que les llevara a su hospital privado, donde ser铆an y fueron atendidos.

Se tom贸 la decisi贸n pol铆tica de dejar morir a estas personas, y que esto no haya tenido m谩s impacto pol铆tico y social es un esc谩ndalo. No se ha conseguido que, hasta ahora, la sociedad pida cuentas por este crimen y me he preguntado a menudo por qu茅. Si esto mismo hubiera ocurrido en un colegio o en una residencia de estudiantes el esc谩ndalo hubiera llenado durante meses los medios de comunicaci贸n. Es aqu铆 donde creo que es necesario hacer una reflexi贸n que va m谩s all谩 del caso concreto, aunque espero que Ayuso acabe pagando de alguna manera su actuaci贸n. No ha pasado nada (o por lo menos hasta ahora) porque las personas ancianas no le importan mucho a casi nadie, porque vivimos en una sociedad que desprecia y arrincona a los viejos y la suerte de estos depende del dinero que tengan al final de su vida para pagarse una buena 煤ltima vejez y una buena muerte.

No se ha conseguido que, hasta ahora, la sociedad pida cuentas por este crimen y me he preguntado a menudo por qu茅

Las residencias p煤blicas en Madrid, pero en general en todas partes, pueden ser lugares terror铆ficos para vivir la 煤ltima etapa de la vida. Vendidas a fondos buitres que especulan a costa de la vida de los ancianos, en algunas escasea la comida, no funciona la calefacci贸n y tienen tan poco personal que hemos visto a personas mayores caerse y que nadie se diera cuenta hasta el d铆a siguiente. No es cosa del sufrido personal: muy escaso, mal pagado y agotado. As铆 son los lugares en los que muchos de nosotros vamos a pasar el final de nuestra vida.

En una sociedad en la que ser viejo o vieja es ser improductivo y estar fuera del mercado, en la que no hay ninguna compensaci贸n simb贸lica para esa etapa de la vida, no hay mucha gente que se preocupe por su suerte. Es el Estado quien deber铆a procurar a las personas ancianas la comodidad que todos y todas merecemos al final de la vida. Vamos en direcci贸n contraria. Los presupuestos de la Comunidad de Madrid, presentados recientemente, nos muestran que, por si fuera poco, el gobierno del PP ni siquiera se gast贸 en ox铆geno o medicinas lo presupuestado para los ancianos en las residencias, como ha denunciado la diputada Paloma Garc铆a Villa, que lleva trabajando en esto desde que ocurri贸. No sabemos si no se ha gastado porque no quiso, por pura desidia, porque se ha gastado en otras cosas o porque ya se hab铆an muerto la mayor铆a. Tampoco hay ninguna intenci贸n de arrebatar a los fondos buitre ese nicho de negocio, por supuesto, un negocio que son ahora nuestros padres o abuelos y que seremos nosotros mismos.

Como dije al principio la frase: 鈥淒a igual, paso, hasta luego鈥 es un resumen perfecto de c贸mo Ayuso enfrent贸 esta cuesti贸n. Afortunadamente hay familiares que van a seguir luchando, pero es necesario que nos impliquemos en construir una sociedad en la que cuando una persona deja de ser productiva lo que reciba sean los cuidados necesarios, y no el desinter茅s, el maltrato y la muerte prematura y evitable. Por ellas y ellas, desde luego y por nosotras mismas.

Y creo que es posible que la suerte de Ayuso est茅 cambiando. Ahora que todos podemos salir de copas, puede que volvamos la vista a ese periodo y queramos saber qu茅 se hizo con las residencias y por qu茅 se trat贸 de esa manera indigna a las personas ancianas de esta Comunidad.