De parte de Indymedia Ecuador August 23, 2021 45 puntos de vista

Algo se ha dicho sobre la resistencia antiminera de la parroquia de la Merced de Buenos Aires frente al inconsulto ingreso de la empresa Hanrine, pero más allá de los datos o las noticias que se han generado frente a este tema qué es lo que mueve a esta comunidad a oponerse al ingreso de la minería a su territorio, pese al notorio miedo por la persecución y criminalización.

Este conjunto de sentires fueron recopilados hoy durante el plantón en solidaridad con las y los compañeros que fueron criminalizados el pasado 3 de agosto, acusados de bloquear la vía pública, durante un violento ingreso de la empresa Hanrine.

“Tenemos claro que donde entran las mineras todo queda destruido y contaminado por eso hemos puesto resistencia para que nuestros territorio no sea acabado como en otras partes.”

“Sabemos que podemos sobrevivir como lo hemos hecho siempre con la ganadería y la agricultura. No necesitamos de ninguna empresa minera y menos que nos vengan a decir que eso es el progreso.”

“Eso del progreso es un cuento miserable, para nosotros el progreso es tener nuestras tierras libres de contaminación.”

“Desde que entró la minería ilegal el pueblo ha sufrido una invasión; salió la ilegal y ahora entra la legal, pero son los mismos que estaban en la anterior.”

“La empresa Hanrine ha invadido el pueblo de Buenos Aires con sus trabajadores y su mundo de camiones, tenemos miedo porque ahora que ya entró nos atacan junto con la Policía Nacional.”

Escuchar las voces, no siempre oficiales, de quienes ponen su cuerpo y libertad por la defensa de su territorio, no es tan difícil; de hecho es una tarea obligatoria para el Estado que ha sido pasado por alto infinidad de veces atentando contra la vida de las comunidades. Ni criminales, no delincuentes; defensores de la vida repetía mientas pedían la libertad para sus compañeros.

Transmisión en vivo 23/08/2021: https://www.facebook.com/indyecuador/videos/276051490608119

