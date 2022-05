–

La Marcha Federal desde todo el pa铆s por trabajo, salario y contra el acuerdo del gobierno con el FMI arrib贸 a la ciudad y gener贸 un hecho pol铆tico indiscutible

La gigantesca Marcha Federal que lleg贸 este jueves a Buenos Aires despu茅s de recurrir el pa铆s ya se ha convertido en un hecho hist贸rico.

Nadie que piense en clave pol铆tica puede hacerse el desentendido, y menos este gobierno amigo del FMI, de las trasnacionales y por sobre todo de los yanquis e Israel. Los m谩s 150 mil manifestantes que arribaron a la Capital argentina exigiendo salarios dignos, acabar con la miseria y la explotaci贸n, y por sobre todo repudiando al Fondo Monetario, no son un invento de la nada sino un enorme trabajo de construcci贸n pol铆tica y social de los y las m谩s humildes.

Otra vez demostr贸 cuanto pesa este fen贸meno social que alumbr贸 los a帽os 90 y que hoy tiene ineludible vigencia: la Patria piquetera. Esta unidad en la acci贸n que re煤ne a diferentes bloques de organizaciones sociales no es f谩cil de sostener por las diferencias pol铆ticas que mantienen en su interior, pero sin embargo, se ha hecho un esfuerzo de intentar ver el bosque y no quedarse enredados en las ramas del 谩rbol. De all铆, que el resultado sea la magn铆fica demostraci贸n de masas que llen贸 de bullicio, banderas coloridas y cientos de batucadas acompa帽ando la protesta popular.

Emocionaba ver sobre el escenario, ya no a los cl谩sicos referentes de las organizaciones sino a aquellos cuadros intermedios pero con gran peso entre sus bases llegados desde todas las provincias. Identificados uno a uno, una a una, con sus nombres y provincias a las que representan.

Adem谩s daba gusto escucharles, como ocurriera durante toda la Marcha, contar su alegr铆a y orgullo por estar en la Plaza donde se han generado tantas historias de luchas, pero agregando en cada frase, las peleas que vienen librando en sus barrios de todo el pa铆s.

No hay con que darle a un pueblo que decide en los malos tiempos ganar las calles, recorrer miles de kil贸metros y llegar hasta este sitio donde mandan los poderosos y gritarles unas cuantas verdades. 鈥淨ue no nos vamos a dejar amansar con sus discursos ni con su represi贸n鈥, 鈥渜ue al hambre no se lo combate con palabras huecas y mentiras鈥.

Voces surgidas desde muy abajo, dichas por hombres y mujeres que se han pasado toda la vida tratando de acabar con su mal vivir y buscando un futuro mejor para sus hijos e hijas. Como dijo una compa帽era llegada desde Jujuy: 鈥渟omos nietas del Cordobazo e hijas del Argentinazo, por eso estamos aqu铆, otra vez luchando por todo lo que nos arrebataron鈥.

Lo dicho: esta Marcha Federal es un punto de inflexi贸n como tambi茅n lo fue el acampe piquetero (https://lahaine.org/fO80), y demuestra que m谩s all谩 de las pol铆ticas de docilizaci贸n y disciplinamiento que el gobierno intenta permanentemente con sectores afines, hay miles de duendes que salen de la botella y le grita en pleno rostro: 鈥渟in justicia social no habr谩 paz social鈥.

Solo el pueblo salvar谩 al pueblo, hoy se volvi贸 a refrendar en una Plaza llena como hace mucho que no se ve铆a. Si esto no es un hecho hist贸rico, de qu茅 cosa se est谩 hablando鈥

