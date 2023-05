–

Hace unas semanas estallaba la conmoci贸n entre los sectores progresistas en Chile. El 煤ltimo informe de la demosc贸pica Cadem mostraba que el presidente extranjero mejor valorado por los chilenos era el salvadore帽o Nayib Bukele, muy por delante de Volodimir Zelenski y Joe Biden. Casi un 70% de los chilenos punt煤a a Bukele con las notas m谩ximas, mientras que solo un 18% valora negativamente al conocido como presidente 鈥渕ilenial鈥. El mismo fen贸meno se est谩 dando en otros pa铆ses como Colombia, donde la revista Semana, muy cr铆tica con el presidente Petro, dedic贸 un extenso reportaje hace unas semanas al combate contra las maras en El Salvador titulado 鈥淓l milagro Bukele鈥. El presidente salvadore帽o acapara elogios en Latinoam茅rica en un momento donde la seguridad se est谩 volviendo un asunto central en numerosos pa铆ses.



Las dos grandes medidas de Nayib Bukele en su primer mandato han sido establecer el Bitcoin como moneda de curso legal y llevar a cabo una pol铆tica de mano dura frente a las pandillas. La primera, a pesar de haberle hecho ganar popularidad entre los fan谩ticos de las criptomonedas, no tuvo el 茅xito esperado, pero la segunda, s铆 ha alcanzado los objetivos que se buscaba con su implementaci贸n.

El 27 de marzo de 2022, el Gobierno de Bukele declar贸 un estado de excepci贸n tras sufrir varias jornadas de violencia extrema con 87 v铆ctimas mortales a manos de las maras. Desde entonces, comenz贸 una guerra sin cuartel contra estas organizaciones criminales, y un a帽o despu茅s el pa铆s centroamericano cuenta con una tasa de dos homicidios por cada 100.000 habitantes frente a los 103 de 2015 o los 17,6 de 2021 seg煤n fuentes del Gobierno.

Estas impresionantes cifras no han sido gratis, y el saldo de la guerra contra las pandillas es de m谩s de 60.000 detenidos, cientos de desaparecidos en las c谩rceles, y miles de denuncias por detenciones arbitrarias en apenas un a帽o. El peri贸dico El Faro accedi贸 a unos documentos de la Fiscal铆a salvadore帽a que mostraban al menos 690 casos de personas encarceladas sin apenas pruebas ni acceso a un juicio o a un abogado, y un extenso informe de Human Rights Watch y Cristosal ha sacado a la luz numerosos casos de torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duraci贸n y otros malos tratos.

En El Salvador para luchar contra la inseguridad y la delincuencia organizada se ha renunciado a la democracia y el estado de derecho. Desde que hace poco m谩s de un a帽o se declarara el estado de excepci贸n en el pa铆s, la Asamblea legislativa, en la que el partido de Bukele, Nuevas Ideas, cuenta con una amplia mayor铆a, ha prorrogado ocho veces esta situaci贸n que concede poderes extraordinarios al presidente y restringe derechos fundamentales. Este 贸rgano tambi茅n ha aniquilado la separaci贸n de poderes destituyendo a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al Fiscal General para colocar en su lugar a afines.

La consecuencia m谩s notoria de estas medidas es que, gracias a una sentencia del Alto Tribunal, Bukele podr谩 presentarse a la reelecci贸n pese a no estar permitido en la Constituci贸n salvadore帽a, pero tambi茅n existen otras consecuencias no menos importantes. En la situaci贸n actual, Bukele controla de facto el proceso judicial a trav茅s de la Sala de lo Constitucional, ya que a trav茅s de ella puede transferir jueces y fiscales a nuevos puestos, lo que se ha convertido en un mecanismo de coerci贸n y castigo sobre los jueces. Desde entonces, no han parado de darse casos como el del juez Godofredo Salazar, que fue transferido en abril de 2022 tras haber sido acusado p煤blicamente por Bukele de complicidad con las pandillas por haber absuelto a 42 personas procesadas sin pruebas suficientes.

La situaci贸n no es mejor en materia de derechos humanos, y desde la declaraci贸n del estado de excepci贸n las libertades de reuni贸n y de asociaci贸n han sido fuertemente restringidas y ya no existe la obligaci贸n de poner a los detenidos a disposici贸n de un juez en un plazo de 72 horas. A esto hay que sumarle las p茅simas condiciones en las prisiones, las detenciones en masa, y medidas como la reducci贸n de la edad de imputabilidad a los 12 a帽os. Un panorama francamente hostil y autoritario, en el que como defini贸 el antrop贸logo Juan Mart铆nez d鈥橝ubuisson en un art铆culo en el Washington Post, la mafia de las maras ha sido sustituida por la mafia del estado.

El dilema Bukele

Ante una situaci贸n tan desoladora se podr铆a esperar que el presidente Bukele despertara la misma hostilidad que otros mandatarios de reg铆menes autoritarios, pero lo cierto es que su figura est谩 teniendo un gran 茅xito dentro y fuera de sus fronteras. Con una espectacularizaci贸n de la represi贸n y una fren茅tica actividad en redes sociales, el l铆der salvadore帽o ha conseguido hacer pasar su mensaje represivo por uno de orden, presentando su modelo como el 煤nico factible para hacer frente al crimen organizado. De cara al interior, muchos ciudadanos salvadore帽os aseguran haber recuperado la libertad que les hab铆an arrebatado las maras, mientras que en el exterior, pol铆ticos populistas y extrema derecha se confiesan admiradores del modelo Bukele y plantean replicarlo para sus pa铆ses.

Bukele plantea un falso dilema a su sociedad y a la comunidad internacional: o democracia y derechos humanos o paz y libertad. Este es el discurso que el presidente salvadore帽o usa para justificar las pol铆ticas aplicadas durante estos meses, al cual suma un toque populista para aplacar las cr铆ticas internacionales, presentando a El Salvador como un peque帽o pa铆s que solo quiere ser soberano y aplicar las pol铆ticas que considere adecuadas sin que las naciones poderosas le molesten. Bukele establece as铆 una dicotom铆a en la que o se est谩 con el gobierno o con los criminales, y despacha a los cr铆ticos acus谩ndoles de estar m谩s pendientes de los Derechos Humanos de los delincuentes que de los de la gente de a pie. Una estrategia que le ha hecho ganar numerosos adeptos tanto a nivel nacional como internacional.

Y es que una de las cosas que m谩s sorprende de Nayib Bukele es su enorme proyecci贸n a nivel internacional, la cual deber铆a preocupar bastante a la izquierda. En un momento pol铆tico donde la seguridad se encuentra entre las principales preocupaciones de los ciudadanos de muchos pa铆ses, discursos como el de Bukele pueden encontrar el contexto perfecto para calar en la poblaci贸n. Candidatos como Javier Milei en Argentina o Jos茅 Antonio Kast y Franco Parisi en Chile ya han mostrado de maneras m谩s o menos expl铆citas su sinton铆a con Bukele, y en varios pa铆ses del continente las siguientes elecciones se pueden dar bajo el siguiente esquema: orden y mano dura contra el caos.

Este contexto ha sido en ocasiones favorable para la izquierda, pero si se llega en un momento donde las preocupaciones en materia de seguridad est茅n al alza, las cosas pueden ponerse m谩s complicadas. Por mucho rechazo que pueda causar en algunos sectores, el modelo Bukele se ha mostrado exitoso a la hora de erradicar el crimen organizado reduciendo notablemente el poder y la influencia de las maras. Y aunque existen argumentos de sobra para combatirlo, si no hay ning煤n modelo enfrente para afrontar los problemas de seguridad, mucha gente puede verse empujada a votar por opciones que, aunque no respeten los derechos humanos, ataquen duramente los problemas que les impiden vivir tranquilos en su d铆a a d铆a.

Para sobrevivir a este dilema entre el respeto irrestricto de los derechos humanos y la seguridad ciudadana, la izquierda necesita una f贸rmula para atajar la seguridad en el corto plazo que aporte soluciones a los problemas de criminalidad y delincuencia en los barrios sin caer en una pendiente punitivista. El problema es que hasta la fecha las soluciones que se han dado han sido demasiado parecidas a las que habr铆a dado un gobierno de derecha o centroderecha, como las declaraciones de estados de excepci贸n de los Gobiernos de Gabriel Boric en Chile y Xiomara Castro en Honduras. Con ellas no solo no se ha conseguido llegar a la ra铆z de los problemas, sino que en algunos casos como el chileno han conseguido reforzar a los sectores m谩s duros de la derecha. En este sentido se manifestaba el presidente del Partido Republicano de Jos茅 Antonio Kast en Chile, Arturo Squella, que aseguraba en una entrevista que o铆r a La Moneda y al Partido Comunista hablar sobre seguridad en los mismos t茅rminos que su partido demostraba que iban por el buen camino y estaban logrando sus prop贸sitos.

El gran reto para los gobiernos progresistas como el de Gabriel Boric, Gustavo Petro o Lula Da Silva es encontrar soluciones a estos problemas que empiecen a producir resultados en el corto plazo sin hablar el mismo lenguaje que la derecha. Si no se hace nada al respecto y las respuestas se dan 煤nicamente en clave punitivista es muy probable que una parte de la gente afectada por estos problemas de seguridad acabe votando a opciones pol铆ticas que prometan acabar con estos problemas arrasando con la democracia y los Derechos Humanos. El pr贸ximo ciclo pol铆tico ser谩 fundamental ya que en muchos pa铆ses se puede decidir si se camina a medidas como la libre portaci贸n de armas, o a aplicar redadas y detenciones masivas en los barrios.

El diputado Gaspar Rivas, del Partido de la Gente en Chile, afirm贸 hace unas semanas que 鈥渉ab铆a que terminar con el show de los derechos humanos para los delincuentes鈥 y que 鈥渓os derechos humanos eran para los humanos derechos鈥. Una afirmaci贸n peligrosa y que puede conducir a una espiral antidemocr谩tica. Parafraseando de nuevo a Mart铆nez d鈥橝ubuisson, en las pr贸ximas elecciones muchos pa铆ses pueden jugarse pasar de sufrir una mafia de las organizaciones criminales a sufrir una mafia del Estado. Y un futuro sin contrapesos democr谩ticos y en el que los Derechos Humanos solo se respeten para aquellos que se consideren 鈥渉umanos derechos鈥 puede ser un remedio bastante peor que la enfermedad.

