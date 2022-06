–

De parte de Sare Antifaxista June 29, 2022

Juanjo Basterra, kazetaria eta militante soziala

Hablamos con Marta Busto y Alberto Marín, ‘Rupi’, a finales de mayo Bultza Herri Ekimena anunció que extiende a Bilbao su “marco de lucha” y se sitúa fuera de Jardun Koordinadora “para facilitar” el “entendimiento entre organizaciones revolucionarias”, y con la mano tendida a todas iniciativas “que se sitúen fuera del ámbito de la izquierda abertzale”. Sobre la capital vizcaína explican que “en Bilbao hay más desigualdad, más pobreza y más contratos precarios, y desde hace tiempo la tendencia es a peor” y nos confirman que “somos una organización política que, a pesar de definirse como independentista y socialista, va a luchar en torno al tema social y otro tipo de acumulación de fuerzas”

¿Qué objetivos persigue Bultza Herri Ekimena en estos momentos?

Es un grupo insertado en el movimiento popular de Bilbo, que empieza en Deusto, Olabeaga y Basurto y que tiene una trayectoria en que decide entrar en Jardun Koordinadora, cumple un papel durante un tiempo, en un par de años, y, al final, por una reflexión que entiende que su papel no tiene más recorrido, en tanto en cuanto defiende que las alianzas tácticas trasciendan a Jardun.

¿Bultza qué es exactamente?

Es una organización política que, a pesar de definirse como independentista y socialista, va a luchar en torno al tema social y otro tipo de acumulación de fuerzas; que no tiene previsto, más allá de lo anecdótico, trabajar con los mismos máximos históricos que ha trabajado en su época en Jardun y para ello tiene que hacer alianzas tácticas, alianzas lo más multilaterales posibles, teniendo en cuenta su propuesta.

¿Qué es una alianza táctica?

La manifestación contra la OTAN del sábado (18 de junio) ha sido una mesa en la que hemos participado desde el principio con otros ‘taldes’ parecidos a nosotros, con otras organizaciones políticas pequeñas que, a base de juntar organizaciones, consigue trascender.

¿Qué perseguís en estos momentos?

En estos momentos, uno de los objetivos es intentar generar espacios donde diferentes movimientos, sobre todo, en Bilbao y en Euskal Herria puedan encontrar un lugar común donde ver esa lucha de clases o donde ver ese beneficio para los trabajadores, es decir en las cosas que nos unen.

Os vais a quedar en Bilbao…

El objetivo es hacerlo a nivel de Bilbo porque, por ahora, es un movimiento local, por decirlo de alguna manera, y movernos un poco con los que quieran en Bilbo y también estamos generando un poco de relaciones con otros pueblos de Bizkaia que se quieren sumar al poder hacer cosas conjuntas, como se ha hecho lo de la OTAN, o con una plataforma de diferentes ‘eragiles’ (promotores) que determinen que hay que dar una respuesta a un mismo objetivo.

¿Por qué decimos en Bilbo?, porque la mayoría somos de Bilbo y vamos a trabajar un poco en esa línea, pero no estamos cerrados a gente que en Bizkaia o en Euskal Herria haga algo con una magnitud mayor, vamos, que abarque a un espacio más amplio, para poder juntarnos. Lo que pasa es que en un principio vamos a juntarnos en Bilbo. Con las sinergias y las relaciones que nos vayan llevando iremos tomando diferentes alianzas o diferentes relaciones en Bilbo y alrededores.

Cuando anunciáis el nuevo cambio, nuevo rumbo… decís que es para centraros en Bilbo y ahora decís que es para más Bizkaia o Euskal Herria. ¿Qué ha cambiado?

Pues que Bultza era una organización de los barrios de Basurto, Indautxu y Olabeaga y que ahora al haber acogido militancia de todos será Bilbo. Tiene un ámbito de actuación de todo Bilbo simple y llanamente. Ha cambiado eso: de tener una incidencia de unos barrios, a tener una incidencia de todo Bilbao. El rumbo no ha cambiado, ideológicamente Bultza no ha cambiado. Nos hemos conocido dentro de una coordinadora y hemos visto militando unos en Bultza y otros en Jarki (Jardun Koordinadora) teníamos un punto de vista común y hemos decidido acumular en Bultza teniendo en cuenta que la fragmentación actual no creo que permitiera más siglas. Reforzar lo que había. Hay cosas que hacer en loa barrios de Bilbo y tenemos algo de militante para poder invertir en cada barrio.

¿Vais a estar cada uno en vuestro barrio?

De momento, estamos en proceso de formación, sí que tenemos previsto organizarnos por barrios. Deusto, Sani, Arangoiti, Elorrieta, Ibarrekolanda, vamos a hacerlo en plan distrito. Por barrio no tiene sentido, pero estamos en proceso de debate y formación.

A parte de la mani contra la OTAN, ¿tenéis in mente alguna otra actuación en común?

Sí, en setiembre hay una manifestación, que está convocando gente de Uribe Kosta, en Neguri contra la oligarquía vasca y ahí estamos tomando parte. Nuestra participación será muy parecida de la mani de la OTAN, o las iniciativas de Gernika con una mesa puntual para esa iniciativa concreta y estaremos para la misma.

Esta nueva fase de extensión a Bilbao, ¿por qué veis esa necesidad?

En Bilbo faltan organizaciones políticas donde se pueda militar más allá del ámbito nacional. Nosotros no vemos que ahora mismo, y eso ya se vio y es una de las razones que se decidió acumular en Bilbo, que las sinergias a nivel nacional son muy tóxicas y el ambiente está más para trabajar en los pueblos y los barrios que a nivel nacional. Por lo menos no me veía ahí, por eso estamos trabajando en Bilbo porque creemos que hay un espacio para trabajar, que no está cubriendo nadie.

¿Qué deficiencias veis en Bilbo?

Hay mucha problemática. Desde todo el desmantelamiento del sector público, apoyo a trabajadores de empresas que son privadas, por ejemplo nos pilló muy recién juntados el tema de las trabajadoras de la limpieza del IMQ; hay que trabajar en favor del euskera… y de un montón de temas para tocar en BIlbo, que es una ciudad muy grande, a la que intentaremos llegar lo mejor posible. Ahora lo que tenemos en mente, a parte de lo de Neguri, es fijar posición con el tema desmantelamiento del sector público. Empezaremos, a ver si conseguimos lanzar una carta de opinión de un médico de primera instancia e ir clarificando posición.

¿Estáis en la perspectiva del no al desmantelamiento de Osakidetza?

Estamos. Pero le queremos dar una visión en común y global de todo el problema que se está produciendo.

Todos los sindicatos están unidos en esa idea, ¿vosotros no estáis con los sindicatos?

No. Porque creemos que los sindicatos están muy unidos a partidos políticos y no consideramos que es la forma que va a dar un beneficio al pueblo, o generar relaciones diferentes. No creemos en esas relaciones o en esas formas de hacer, y no nos vamos a sumar a ello.

¿Qué vais a hacer vosotros?

Vamos a intentar fijar posición mediante una serie de artículos de opinión durante los próximos meses y luego le daremos un carácter global y una lectura política. Intentaremos sumar y acumular con las fuerzas que, hoy día aunque son pequeñas, creemos que van en nuestra línea. Los sindicatos, actualmente, en la composición que tienen no son una herramienta en la que encajemos y por eso vamos a intentar alimentar otro tipo de alianzas.

Decís que es para crear espacios comunes con diferentes organizaciones revolucionarias, ¿cuáles son además de Jarki?

Jarki entraría dentro de esas organizaciones revolucionarias, pero lo que creemos es que siendo parte de esos no podríamos generar esos espacios. Les invitaríamos a ese espacio, porque no significa que salir de ellos vaya a suponer dejarles fuera del objetivo que hemos tenido de esos espacios mancomunados, solo que siendo parte del mismo no veíamos celebrar esos espacios. Por eso, está esa salida, ese es uno de los motivos de salir, pero no dejándoles a parte de nuestro objetivo, sino invitándoles.

¿Por qué salís, entonces?

Salimos porque no creemos que dentro de la dinámica que están generando, por no utilizar otras palabras que puedan sonar a políticos, puedan ayudar a generar estos espacios. Si es dentro de e invitar a algo que crea Jardun/Jarki u otras organizaciones revolucionarias está visto que por la línea que lleva a Euskal Herria desde hace un tiempo no se llega a juntarse. Igual estando fuera e invitando a diferentes partes se puede conseguir generar esos espacios comunes, como es el objetivo que tenemos.

No queréis nada con EH Bildu, queréis estar fuera, ¿con quien vais a estar?

Estamos con el pueblo.

¿Quién o quiénes son el Pueblo?

Hay un montón de organizaciones que están a la izquierda de Sortu y EH Bildu.

¿Cuáles?

Ezkerraldea Antifaxista, la gente de Uribe Kosta, Tinko, GKS, Jarki… hay un montón que están fuera de Sortu y Bildu. Nosotros no vamos a imponer nada a nadie, no somos quienes para imponer una agenda. Pero sí que creemos que desde un espacio nacional como era Jarki no podíamos generar una sinergia con otros ‘eragiles’ porque al final ahora mismo hay una desconfianza y un ambiente tóxico en el panorama político que si tu quieres intentar desde fuera, con tu buena voluntad, de hablar con unos y con otros es mejor hacerlo desde fuera, porque si no eres un actor de parte.

El comunicado que sacamos cuando salimos lo que dice es que no queremos juntar a nadie, queremos generar espacios en los que todo el mundo pueda participar, más allá de tener que juntarse unos con otros, si no quieren. No vamos a imponer la agenda a nadie, ni vamos a discutir la agenda de nadie.

Es un espacio abierto para organizaciones que no son izquierda abertzale. Ellos funcionan en sus espacios y nosotros desde hace mucho tiempo no tenemos nada que ver con ellos. Es más nosotros lo que queremos es que si GKS y Jarki quieren dar sus puntos de vista respecto a una charla que se programe puedan hacerlo y puedan contar su actividad política con total libertad y sin cortapisas. Lo mismo unos que otros.

No se trata de una posición idealista, sino que se trata de que poco a poco todo el mundo pueda sentirse cómodo en una actividad que estamos entrando nosotros, que tiene toda la intención de que cada uno se pueda desarrollar.

Ahora mismo no tenemos intención de hacer grandes actividades, ni muchísimo menos, porque creemos que ni tenemos capacidad, ni creemos que sea nuestra labor. Podemos hacer en Bilbao una pequeña aportación de acumular en torno a algunas cosillas que queremos tocar, vamos poner el vehículo

Por ejemplo.

Bueno, pues si hacemos una mesa redonda como el otro día sobre ‘los retos presentes y futuros de la clase trabajadora’ en la que participaron una serie de ‘eragiles’, otro día que participen otros. Es ofrecer ese espacio. Lo mismo que ese día solo moderamos, otro día daremos nuestra opinión. Pero no es nuestra intención hacer un espacio que sea para nosotros, por decirlo así, de capitalizar nosotros, sino para que todo el mundo pueda tomar parte.

La izquierda abertzale no, pero ¿los sindicatos LAB, ELA, ESK, CNT…tampoco? ¿No confiáis en los sindicatos?

No. Vemos que ahora mismo los sindicatos no cumplen una premisa que tendría que ser fundamental: tener un programa político independiente de partidos políticos, en tanto en cuanto siguen a unos intereses orgánicos. ELA no, se separó del PNV, pero aún así no creemos que defiende los intereses de la clase trabajadora.

¿ESK a quién defiende y CNT, a quien…?

Sobre CNT, a pesar de tener en Bultza personas de ideología libertaria, no compartimos el ideal anarquista, nos mueven los acuerdos que logremos entorno al ideario que vengo comentando de Bultza Herri Ekimena.

O, ¿CGT, por ejemplo?

No son sindicatos con implantación. Se ha visto en las manifestaciones de los astilleros de Cádiz. He estado en las manifestaciones de los astilleros y los sindicatos y todos han hecho por romper la huelga, allí no están LAB y ELA, actuando como verdaderos sicarios de la patronal y es extensible a todos. Nosotros con toda la grandilocuencia del término nos definimos marxistas. Con CNT puedo hacer una manifestación, puedo hacerlo, pero mi eje de trabajo es intentar alimentar que la clase trabajadora se autoorganice porque lo que hay está claro que ahora mismo no funciona. Lo que hay desgraciadamente no funciona.

¿Qué análisis hacéis de la situación política del Estado español, de Euskal Herria y en Bilbao?

En el Estado español ya se está viendo. Hace unos días han sido las elecciones en Andalucía con la mayoría del PP; en el Congreso, Bildu mientras esté el PSOE tiene interlocución allí, le está valiendo para mantener buena perspectiva de votos en las elecciones. La previsión es que se repitan los resultados de Andalucía y que Bildu deje de tener interlocución y, todos esos avances que venden que han podido conseguir, como ninguno no tiene capacidad para echar para atrás, estará en manos del PP y Vox hacer una regresión de esos presuntos logros que han conseguido.

A nivel del Estado, lo que vi en Cádiz desde mi punto de vista está igual más fragmentado que esto. Hay muchísimas organizaciones con siglas diferentes, que algunas conozco y he leído algo y otras que entiendo más porque he leído lo que plantean, pero tienen una fragmentación muy grande.

Y viniendo a Euskal Herria, aquí es un poco el milagro PNV, que no parece que no tiene desgaste por la gestión y el Covid, siempre al servicio de sus empresas, coleguitas y el tema privado. Ahora por mucho que se esté vendiendo el tema de la reforma de Educación, al final lleva a lo mismo: desmantelar lo público y hacer sus pequeños oasis de las empresas de su entorno, no tienen desgaste en las elecciones. Llevo muchos años sin votar, pero probablemente el PNV saldrá reforzado, por eso digo el milagro del PNV.

Y luego a nivel popular en Bilbo, fragmentación pero se empiezan a ver polos que están consiguiendo acumular. GKS y Kontseilu Sozialista está consiguiendo acumular. Con toda la cautela, porque no les conozco por dentro, pero desde fuera vemos que están consiguiendo acumular y poco a poco creo que tiene que ir aclarándose el panorama y la tendencia tiene que ser intentar en un proceso largo que se vaya reduciendo esa fragmentación, más que nada porque genera desconfianzas. La gente de la calle que no está muy al día en el tema político todo esto lo ve con desconfianza. Ver tantas siglas no le genera confianza. Tardará tiempo y es ahí donde secuencializo a Bultza, que intenta que la gente genere espacios en los que podamos estar todos. En la Bolsa el de Ezkerraldea Antifascista contó su programa de mínimos y me gustó. Ha militado conmigo en la izquierda abertzale, pero es cierto que no había tenido la oportunidad de hablar sobre el programa que defienden ellos y en un momento dado creo que ahí cabemos mucha gente.

Te has centrado en el PNV, pero te has saltado a EH Bildu.

Bildu también sube en las encuestas.

El otro día EH Bildu presentó una propuesta amplia con Madrazo y compañía, ¿qué os sugiere?

Madrazo y esta gente están creando una serie de cartas de opinión y no sé cuánto sitio van a tener ahí, pero creo que EH Bildu al final es una coalición que le vale todo. Excluyen a bastante gente de sus medios de comunicación y de su aparato. Ahora mismo, les vale cualquiera menos sus anteriores compañeros de viaje. Creo que cuando digo que no nos vamos a juntar, asumo lo que yo digo, pero creo que es mutuo. Tiene esos compañeros de viaje, y nadie ha dicho qué peso tendrán.

La que ponen para encabezar la lista al Ayuntamiento de Bilbao, Maria Del Rio, es de Alternatiba, siendo un grupo minoritario le dan vida.

Ya y es una persona que no es muy conocida, que estuvo de asesora en Gipuzkoa con Martín Garitano. Es docente en la universidad, por eso la han presentado con un año de ventaja. Bildu está sabiendo que en Madrid va a quedar relegado, que no habrá interlocución con ellos, y están jugando presentar candidatos para jugar sus bazas.

De la situación económica, ¿creéis que la reforma laboral va a mejorar la vida de la clase trabajadora?

Creemos que no. Lo mismo que con los sindicatos. Una reforma laboral que se hace también a ras de sindicatos y empresas no teneos mucha confianza.

Eso sí parece que cambian tipos de contratos, pero que los nuevos contratos que ponen van a venir siendo lo mismo pero con otro nombre, no van a traer mucho beneficio al pueblo, más que estadísticamente poder decir que hay menos temporales, que hay más fijos discontinuos. Vemos que cambia la forma un poco, pero el beneficio que va a obtener el pueblo va a ser el mismo y que va a quedar mejor en números que en la propia realidad de cada contratado. Pero no consideramos que vaya a traer mucho beneficio.

Los contratos de formación ponen en vista otra vez a la gente joven, sí, que trabajen y estudien e incorporarse al mundo laboral beneficia realmente a las empresas porque vas a tener a alguien que va a trabajar con un sueldo o con unas situaciones de mínimos. O sea, pone de hecho que pueden trabajar en el primer año no sé si un 75% y tener un sueldo del 65% y en el segundo año un 85% y un sueldo del 75%. Van a cubrir jornadas de trabajo con menos sueldos. Esas edades que vaya haber para esos puestos jóvenes tienen una edad y un límite y qué va a a pasar cuando pasen de ese límite de edad, en qué queda, o les meten en la empresa con otros tipos de contrato o te quedas fuera. Vamos, a utilizar a jóvenes. Lo que consideramos es que queda muy bien en papel, pero que parece que no va a traer mucho beneficio.

¿En BIlbao habéis notado que haya más desigualdad, más pobreza y contratos precarios que en otros sitios?

No sé sobre otros sitios, pero en Bilbao desde hace tiempo la tendencia es a peor, evidentemente. Gente sin acceso a vivienda, sigue habiendo desahucios, en Atxuri ha habido muertos; contratos sube el SMI, pero quienes vivimos un poco la precariedad laboral como todo el mundo, al final, es trabajar diez horas y todo el mundo da por hecho que tienes que trabajar lo que te digan y cobrar por pocas horas.

Bilbao no es una isla, al final estamos viviendo un proceso en el que cada vez más gente va a quedar excluida de ese centro neurálgico que quieren montar un poco en la ciudad, no solo a nivel físico sino en cuanto a lo que ellos consideran la periferia. Nos vamos a ir quedando fuera y luego pasará ‘a la palestina’ que, según entres en BIlbao centro, te interceptará la policía e igual no te dirán que no puedes entrar, pero realmente lo que te estarán haciendo es ver es que en ese Bilbao no tienes sitio.

¿Hay que organizarse?

Sí, por eso, entre otras cosas, creemos que tiene sitio plantear una organización por barrios, en tanto en cuanto en Bilbo, que hay otras organizaciones que lo pueden hacer. Hay sindicatos de vivienda, GKS tiene bastante implantación barrio por barrio, y por el momento en esta fase, para nosotros es un poco empujar en este proceso vital. Creo que hay que intentar aglutinar y apoyar desde la periferia de la militancia.