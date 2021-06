M谩s de 1,000 personas participaron en la huelga instalada en el puerto de Oakland, la cual bloque贸 exitosamente el arribo de dos buques de carga israel铆es.

En un gran impulso para que Israel rinda cuentas por sus cr铆menes contra palestinos, activistas y movimientos de trabajadores han protestado en los principales puertos de Estados Unidos y Canad谩 para bloquear la entrada de barcos israel铆es. En el marco de la convocatoria a la Semana Internacional de Acci贸n entre el 2 y 9 de junio, miles de personas han protestado en los principales puertos de Norteam茅rica, interrumpiendo y bloqueando los buques operados por empresas de carga israel铆es.

Las manifestantes se han mantenido en los puertos de Oakland y Los 脕ngeles en California, Seattle y Tacoma en Washington, Houston en Texas y Nueva York/Nueva Jersey, entre otros lugares, mientras que se prev茅n m谩s manifestaciones en otros puertos.

The first picketers begin to arrive at Middle Harbor Shoreline Park at the Port of Oakland to #BlockTheBoat! Come join us!#BDS #EndIsraeliApartheid pic.twitter.com/M6Cr28rHBI

鈥 AROC #BlocktheBoat (@AROCBayArea) June 4, 2021