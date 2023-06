–

De parte de Acracia June 26, 2023

No descubro nada si se├▒alo que la irrupci├│n de internet y de las redes sociales ha exacerbado algo inherente a todo grupo humano, eso que llaman ┬źburbuja ideol├│gica y cultural┬╗. Tal y como yo entend├şa este concepto, tendemos a juntarnos con personas de nuestra misma ├│rbita ideol├│gica y nivel cultural, lo que da lugar a que nos retroalimentemos de lo lindo; normalmente, para confirmar lo muy cargados de raz├│n en que nos encontramos, en ausencia casi total de esp├şritu cr├ştico hacia nuestros propios postulados, y sin que seamos capaces de permear a ninguna otra panda de homo sapiens de diferente imaginario social. Y digo que todo esto solo ha ido a peor porque hay sesudos analistas que aseguran que las grandes compa├▒├şas (capitalistas, claro) nos envuelven, del mismo modo, en una burbuja tecnol├│gica que nos gu├şa (o nos a├şsla) mientras navegamos por internet o consultamos las redes sociales (una raz├│n m├ís para no hacerles excesivo caso). Es de suponer que el deseo de inmediatez y la falta de reflexi├│n, caracter├şsticas de la informaci├│n en sociedades que se llaman pat├ęticamente ┬źavanzadas, no es que ayude, no digo ya a romper la burbuja de marras (sea ideol├│gica, cultural o tecnol├│gica), sino al menos a ser m├şnimamente consciente de ello. Lejos de que nos libere, la tecnolog├şa, y har├şamos bien en interiorizar esto, a menudo nos empujar a la m├ís lamentable alienaci├│n.

Y viene al caso decir, con orgullo nada disimulado, que una de las cosas que me hizo simpatizar con el anarquismo, con su saludable dosis de nihilismo, fue precisamente por su permanente esp├şritu cr├ştico y su tendencia a eso tan bello, y que tan poco se nombra en esto que llaman posmodernidad, que es el librepensamiento. Y una de las caracter├şsticas del librepensamiento o del pensamiento cr├ştico, digo yo, deber├şa ser tratar de escapar constantemente a eso de alimentarnos solo con lo que simpatizamos, bien refugiados con nuestros compa├▒eros, camaradas y correligionarios. Otra se├▒a de identidad deber├şa ser poner la tecnolog├şa al servicio de la emancipaci├│n individual y colectiva, aunque esto es f├ícil decirlo. Yo reconozco que, para bien y para mal, debo ser una rara avis dentro del g├ęnero humano, ya que siempre me he mostrado sumamente inquieto cada vez que en un grupo empez├íbamos a estar todos de acuerdo, y a reafirmarnos pomposamente en ello, o bien consider├íbamos que el mundo deb├şa ajustarse inequ├şvocamente a una visi├│n plasmada en nuestros soberbios medios, por ser la m├ís justa y razonable (en otras palabras, eso que llaman ideolog├şa y con lo que deber├şamos ser ferozmente cr├şticos).

Es muy posible que la sociedad posmoderna nos haya tra├şdo pocos asideros y m├ís bien excesiva confusi├│n; parad├│jicamente, una ├ępoca caracterizada por la cr├ştica a las grandes ideolog├şas ha llevado a que el personal se refugie de modo acr├ştico en cualquier creencia que tenga al alcance de la mano. De ah├ş, supongo, que las burbujas ideol├│gicas sean muchas y variadas, mientras que la clase dirigente se frota las manos ante ese panorama de poca o ninguna profundidad de conciencia. Los m├ís reaccionarios se lamentan de que la gente no tenga ya las creencias de anta├▒o, es decir, esa tan pat├ętica de mostrarse feliz por el lugar donde has nacido, y acabes abrazando una identidad colectiva en torno a ello, o la de cualquier confesi├│n religiosa con su repetici├│n pertinaz e irreflexiva de ritos, tradiciones y dogmas. Y es que, nos podemos quejar de la posmodernidad y sus peque├▒as burbujas ideol├│gicas, pero el nacionalismo y la religi├│n siguen siendo las m├ís peligrosas conocidas. Y por eso, repito, opt├ę por el anarquismo, porque uno cree y conf├şa en el desarrollo de la identidad personal en toda su complejidad, en eso tan bello y tan reivindicable que es la solidaridad en su sentido m├ís profundo y en la permanente cr├ştica a todo lo instituido. Algunos dir├ín que, efectivamente, es inherente al ser humano la tranquilidad existencial que proporcionan el refugio ideol├│gico y la creencia dogm├ítica. Yo prefiero pensar que gracias a una naturaleza an├írquica y a cierto esp├şritu nihilista uno se siento a salvo de, llam├ęmosle por su nombre, tanto papanatismo.

Juan Cáspar