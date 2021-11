Per la just铆cia social

Les persones abans que el capital

Derogaci贸 reformes laborals i lleis mordassa

El 2 de novembre passat es va anunciar finalment per part del govern l鈥檌nici de la negociaci贸 per a la reforma laboral, l鈥檃nomenada 芦reforma laboral per al segle XXI禄.

Des de la Confederaci贸 General del Treball hem analitzat totes les not铆cies i declaracions p煤bliques amb preocupaci贸 creixent. Es confirma que el govern no derogar脿 les dues reformes laborals (2010, del govern Zapatero, i 2012, del govern Rajoy) que han enfonsat el nostre pa铆s en la precarietat laboral m茅s gran que es recorda. Aqu铆 hi ha les dades de l鈥櫭簂tima EPA, on les xifres relatives a la destrucci贸 d鈥檕cupaci贸, temporalitat o la immensa bretxa salarial, aix铆 com el creixement galopant dels anomenats 鈥渢reballadors pobres鈥, demostren que l鈥檋emorr脿gia no es pot frenar 煤nicament amb un grapat de tiretes.

Hi ha q眉estions que, de partida, el govern de Pedro S谩nchez i Yolanda D铆az han afirmat que estaran fora de la negociaci贸. Cal recordar que venim d鈥檜n escenari en qu猫 es va eliminar la necess脿ria autoritzaci贸 administrativa per a la presentaci贸 dels ERO, cosa que ha provocat acomiadaments massius, i que es van veure minvades la quantia de les indemnitzacions que va dur a terme el PP tamb茅 per a aquelles empreses que s鈥檈mparessin en previsions econ貌miques. A m茅s, es va prescindir dels salaris de tramitaci贸, que s贸n aquells jornals que l鈥檈mpresa estava obligada a abonar al treballador que hagu茅s denunciat el seu acomiadament si un jutge en decretava la readmissi贸. La indemnitzaci贸 per acomiadament improcedent, a m茅s, va ser rebaixada de 45 dies per any a 33 dies per any. Doncs b茅, aquest ser脿 un altre dels assumptes 鈥渋namovibles鈥 de la futura reforma de l鈥檃utoanomenat Govern m茅s progressista de la hist貌ria.

脡s a dir, si tenim en compte totes les q眉estions anteriorment esmentades, amb la nova reforma laboral la destrucci贸 d鈥檕cupaci贸 continuar脿 trobant al nostre ordenament jur铆dic la mateixa manca de resist猫ncia que fins ara.

El govern de Rajoy, el 2012 declarava que el seu objectiu era 鈥渃r茅ixer i crear ocupaci贸鈥. Es va encunyar fins i tot un terme que es va repetir fins al cansament. La denominada flexiseguretat: suposadament, reduint les traves a l鈥檃comiadament s鈥檌ncentivava alhora la contractaci贸, quan en realitat, totes aquelles mesures estaven encaminades, no a la creaci贸 de llocs de treball, sin贸 a l鈥檈liminaci贸 abaratida d鈥檃quells amb millors condicions laborals per substituir-los, alhora, per llocs m茅s precaris que han donat lloc a milions de treballadors pobres.

El que ja sabem de la negociaci贸 de la reforma laboral d鈥檃quest Govern ens indica que, en un sentit profund, se seguir脿 combregant amb les tesis del govern del PP, ja que no es preveu ni una sola mesura per a encarir l鈥檃comiadament o per penalitzar aquelles empreses que facin un 煤s abusiu de la norma, traslladant la temporalitat de les empreses a les ETT en un nou gir que perpetua la precarietat laboral i obre vies de negoci per als explotadors de sempre. A m茅s d鈥檃ix貌, a l鈥檋oritz贸 queda la implantaci贸 dels ERTE estructurals, prevista al punt 23 del Pla de Recuperaci贸, Transformaci贸 i Resili猫ncia, sumada a les altres contrapartides que estan a l鈥檋oritz贸 al voltant dels fons de recuperaci贸 de la Uni贸 Europea .

O ENS DEFENSEM ARA O HAUREM DE LAMENTAR-NOS EN EL FUTUR

EL 18 DE DESEMBRE TOTES AL CARRER