De parte de Noticias De La Guerra Social June 2, 2021 69 puntos de vista

[Noticias de la Guerra Social]

El 15 de abril, a 25 d铆as de iniciada la huelga de hambre por parte de compa帽erxs subversivxs y anarquistas, un grupo de encapuchadxs incendio un bus del transantiago en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

Un grupo an贸nimo subi贸 al bus con armas y obligo a descender a los pasajeros y al conductor. Luego de aquello, rociaron el veh铆culo con acelerantes y arrojaron panfletos en solidaridad con lxs huelguistas de hambre.

Por la prensa el chofer se帽al贸: 鈥淎bro las puertas, se suben y bajan personas y solo al seguir avanzando me doy cuenta de que una persona ven铆a con una escopeta y me dice que necesitaban el bus. Lo 煤nico que me solicitaron es que lo dejara donde est谩 y que nada nos iba a pasar a m铆 o a los pasajeros (鈥) Solo necesitaban el bus. A m铆 por lo menos me dijo que no me iba a pasar nada, que lo dejara donde ellos necesitaban que lo dejara y me bajara鈥. Finalmente, narr贸: 鈥淓llos tiraron unos planfletos y cuando me baj茅 dieron algunos disparos, pero esos disparos parece que fueron para detener el tr谩nsito en Departamental, que era bastante fluido en ese momento鈥.