El pr贸ximo 11 de septiembre se presenta Bus violeta, camino al Sahara con un acto que se realizar谩 en la plaza del Ayuntamiento y que contar谩 con la presencia de las artistas Barbiturikills y Mentalink.

El proyecto de Bus violeta, camino al Sahara, de la Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) en colaboraci贸n con las organizaciones Ananda Maitreya y Balloona Matata, destinado a las mujeres saharauis de los campamentos de refugiados se presentar谩 el pr贸ximo 11 de septiembre en la plaza del Ayuntamiento de Val猫ncia. El acto de presentaci贸n consitir谩 en una jornada de pintura del autob煤s en el cual participar谩n las artistas Barbiturikills y Mentalink quienes con spray se encargar谩n de pintar el veh铆culo donado por la Empresa Municipal de Transporte (EMT) de Val猫ncia a petici贸n de Petra Rabad谩n, secretaria de la mujer de CGT Val猫ncia.

Bus violeta al Sahara es una iniciativa socio-laboral con la cual se pretende que las estudiantes de enfermer铆a de los campamentos de refugiadas saharauis puedan asistir asiduamente a sus clases en la escuela de enfermer铆a, 鈥渓lev谩ndolas los domingos y recogi茅ndolas los viernes al acabar sus clases semanales鈥 indican las promotoras del proyecto. Petra Rabad谩n, secretaria de la mujer de CGT Val猫ncia, explica que se hacen cargo del mantenimiento del autob煤s durante un a帽o 鈥減ara que puedan arrancar y despu茅s funcionen por su cuenta鈥. Desde CGT se ha iniciado una recogida de fondos para 鈥渇inanciar el carnet de autob煤s a un par de mujeres鈥 asegura Rabad谩n quien tambi茅n explica que 鈥渟e conceder谩n microcr茅ditos para que puedan empezar una actividad laboral y cuando una lo devuelva pueda aprovecharlo otra y as铆 sucesivamente creando redes de apoyo mutuo鈥. Seg煤n el proyecto presentado a la administraci贸n, se pretende que el autob煤s tambi茅n dote a las mujeres de la posibilidad de desplazamiento para las reuniones entre distintos centros de mujeres y de esta forma facilitar un mejor conocimiento entre las mujeres saharauis y la creaci贸n de tejido social a trav茅s de estos encuentros.

La donaci贸n del autob煤s que se realizar谩 al ministerio saharaui de cooperaci贸n y promoci贸n de la mujer estar谩 acompa帽ado de materiales solicitados desde los campamentos de refugiados como son, entre otros, 6 m谩quinas de coser entregadas por Inma S谩ez Maldonado, miembro de Ballona Matata, organizaci贸n que tambi茅n se hace cargo de la pintura del bus y 5 ordenadores port谩tiles que aportar谩 Emilia Nacher, secretaria de acci贸n social de CGT Val猫ncia, en nombre de la asociaci贸n Ananda Maitreya.

Bus violeta, cam铆 al S脿hara es presentar脿 a Val猫ncia l鈥11 de Setembre

El pr貌xim 11 de setembre es presenta Bus violeta, cam铆 al S脿hara amb un acte que es realitzar脿 en la pla莽a de l鈥橝juntament i que comptar脿 amb la pres猫ncia de les artistes Barbiturikills i Mentalink.

El projecte de Bus violeta, cam铆 al S脿hara, de la Confederaci贸 General del Treball (CGT) en col路laboraci贸 amb les organitzacions Ananda Maitreya i Balloona Matata, destinat a les dones sahrau铆s dels campaments de refugiats es presentar脿 el pr貌xim 11 de setembre en la pla莽a de l鈥橝juntament de Val猫ncia. L鈥檃cte de presentaci贸 consitir谩 en una jornada de pintura de l鈥檃utob煤s en el qual participaran les artistes Barbiturikills i Mentalink les qui amb esprai s鈥檈ncarregaran de pintar el vehicle donat per l鈥橢mpresa Municipal de Transport (EMT) de Val猫ncia a petici贸 de Petra Rabad谩n, secret脿ria de la dona de CGT Val猫ncia.

Bus violeta al S脿hara 茅s una iniciativa soci-laboral amb la qual es pret茅n que les estudiants d鈥檌nfermeria dels campaments de refugiades sahrau铆s puguen assistir ass铆duament a les seues classes a l鈥檈scola d鈥檌nfermeria, 鈥減ortant-les els diumenges i recollint-les els divendres en acabar les seues classes setmanals鈥 indiquen les promotores del projecte. Petra Rabad谩n, secret脿ria de la dona de CGT Val猫ncia, explica que es fan c脿rrec del manteniment de l鈥檃utob煤s durant un any 鈥減erqu猫 puguen arrancar i despr茅s funcionen pel seu compte鈥. Des de CGT s鈥檋a iniciat una recollida de fons per a 鈥渇inan莽ar el carnet d鈥檃utob煤s a un parell de dones鈥 assegura Rabad谩n qui tamb茅 explica que 鈥渆s concediran microcr猫dits perqu猫 puguen comen莽ar una activitat laboral i quan una el retorne puga aprofitar-lo altra i aix铆 successivament creant xarxes de suport mutu鈥. Segons el projecte presentat a l鈥檃dministraci贸, es pret茅n que l鈥檃utob煤s tamb茅 dote a les dones de la possibilitat de despla莽ament per a les reunions entre diferents centres de dones i d鈥檃questa manera facilitar un millor coneixement entre les dones sahrau铆s i la creaci贸 de teixit social a trav茅s d鈥檃questes trobades.

La donaci贸 de l鈥檃utob煤s que es realitzar脿 al ministeri sahrau铆 de cooperaci贸 i promoci贸 de la dona estar脿 acompanyat de materials sol路licitats des dels campaments de refugiats com s贸n, entre altres, 6 m脿quines de cosir entregades per Inma S谩ez Maldonado, membre de Ballona Matata, organitzaci贸 que tamb茅 es fa c脿rrec de la pintura del bus i 5 ordinadors port脿tils que aportar脿 Em铆lia Nacher, secret脿ria d鈥檃cci贸 social de CGT Val猫ncia, en nom de l鈥檃ssociaci贸 Ananda Maitreya.