Buscadores de huesos

Remedios G贸mez, Juanma Guijo y Jes煤s

Rom谩n, tres s铆mbolos de la belleza que supone la b煤squeda de la justicia, la

reparaci贸n y la verdad.

Hay momentos en la vida que no pueden

ser descritos. Puedes intentarlo, por supuesto. Pero no hay palabras para

definir el instante en que Remedios G贸mez, una mujer de 86 a帽os, mira de frente

21 cajitas con huesos dentro. 鈥溌縋ero son huesos de fusilados? Ay, qu茅

impresi贸n. Qui茅n me iba a decir a m铆 que iba a estar delante de ellos鈥. Y

luego, silencio. Mira en silencio, sentada en una peque帽a silla de madera, con

sus manos cruzadas sobre sus piernas. Con su bast贸n al lado. Completamente en

silencio. Nadie puede saber qu茅 est谩 pensando en ese momento Remedios. Nadie

puede saber qu茅 pensaron, justo antes de morir, aquellas personas cuyos restos

descansan ahora en peque帽os ata煤des fr谩giles de panel. Un leve suspiro. Nada

m谩s. 芦Ay, qu茅 impresi贸n禄, repite Remedios. Y por eso hay momentos en la vida

que no pueden ser descritos, por mucho que lo intentemos.

El equipo t茅cnico que ha exhumado la

fosa del cementerio de la Salud de C贸rdoba sella las cajitas con largas tiras

de cinta adhesiva. Las van a trasladar a otras dependencias municipales para su

custodia hasta la identificaci贸n del ADN. Remedios permanece quieta frente a

aquella escena, completamente arreglada, con pendientes de perlas, con una

medalla que dice 鈥楾e quiero, abuela鈥, con un pelo rubio frondoso, con sus

labios pintados de rosa y con una br煤jula que saca de su bolso y que marca al

este. 芦Es la que le dio mi padre a mi madre la 煤ltima vez que lo vio, atado a

una cuerda junto a mi hermano, antes de que los fusilaran. 脡l era m煤sico de

conservatorio y por eso nos llamaban los bandurria芦. Remedios ten铆a entonces

cuatro a帽os y sent铆a verg眉enza cada vez que le preguntaban por su padre. 芦Diles

que ha muerto, ni se te ocurra decir que lo han matado禄, le dec铆a su madre.

Imaginemos, por un segundo, a

cualquier ni帽a de cuatro a帽os que tiene que huir con su madre y sus hermanos

鈥揺l m谩s peque帽o, de dos鈥 por unos

caminos desconocidos, sorteando bombas. Durmiendo entre paja, comiendo lo que

encontrara, caracoles, aceitunas secas鈥 Sin saber lo que es pisar un colegio en

la vida. S铆, imaginemos en gerundio, para intentar acercarnos a su tiempo desde

el nuestro. Imaginemos a una ni帽a volviendo a su pueblo, una vez acabada la

guerra, encontr谩ndose a un falangista en su propia casa. Diciendo que, bueno,

que por misericordia pueden vivir en una habitaci贸n, sin nada. Imaginemos a una

ni帽a diciendo 芦se帽orita y se帽orito禄 a cada momento. Imaginemos a una ni帽a

mirando c贸mo pelan a la Bernirde 鈥撀籒o se me olvida su nombre禄, dice Remedios鈥,

que termina con sus cabellos sobre el delantal. 芦La vi tambi茅n d谩ndole el

aceite de ricino. Y luego, al poco tiempo, la vi muerta禄, relata.

En gerundio. En gerundio. Imaginemos,

por tanto, en gerundio. Imaginemos el camino desde entonces hasta hoy, 83 a帽os

despu茅s, cuando llega un hombre con un esca帽o que desprecia a esta ni帽a y a

otras ni帽as y a otros ni帽os que vivieron como vivieron. En gerundio. Y ya,

dejemos de imaginar. Fue un diputado de Vox en el Parlamento andaluz el que se

refiri贸 a Remedios y a todos los buscadores de huesos no como lo que son 鈥搇a

m谩xima expresi贸n de la belleza que supone encontrar la verdad鈥, sino como si el

gesto de localizar la historia, tu historia, fuera obsceno, incluso, delictivo.

鈥淵o no quer铆a usar el bast贸n antes, pero me ca铆 un d铆a de lluvia como hoy y me

romp铆 una v茅rtebra y no me pueden operar. Tengo osteoporosis. Ahora voy m谩s

segura鈥, cuenta Remedios, presumida, mientras camina entre l谩pidas. Aquellos

restos que se est谩n llevando no son los de su hermano ni los de su padre.

Remedios solo ha venido esta ma帽ana hasta una fosa cualquiera de las 700 que

yacen bajo toda Andaluc铆a para contar lo que ella vivi贸, y contar, de paso, que

no lograron frenar el talento de los bandurria por haberlos matado: 芦En unos

d铆as me ir茅 a Estados Unidos, donde viven dos nietos que son unos genios, uno

se grad煤a ahora y el otro es astrof铆sico en la NASA. Todos mis hijos son universitarios.

Y a m铆 me ense帽贸 a leer y a escribir mi t铆o禄. El nieto que se grad煤a, que pasa

unos d铆as en Andaluc铆a, la ha tra铆do hasta la puerta del cementerio. 鈥淵o he

buscado los huesos de mi hermano y de mi padre y los restos que encontramos

estaban hechos polvillo. Es que ni los hab铆an enterrado, se los comieron los

perros鈥, recuerda. 芦驴Es o no, Jes煤s? 驴C贸mo estaban lo huesos?, le pregunta

ret贸ricamente a un arque贸logo que ha trabajado en la exhumaci贸n de la fosa de

C贸rdoba y que particip贸 tambi茅n en la de los familiares de Remedios, en Castro

del R铆o.

Jes煤s

Rom谩n, arque贸logo

Jes煤s Rom谩n es otro buscador de

huesos. Se quita las gafas para posar en la foto, sobre la tierra que d铆as

atr谩s cavaron las m谩quinas. A煤n se percibe la magnitud del agujero, tantas

veces pisado con quienes fueron seres humanos en su interior. Ahora Jes煤s tiene

40 a帽os. La primera vez que trabaj贸 en una exhumaci贸n de personas fusiladas

durante la guerra y el franquismo ten铆a 25. Era 2004. Fue en su pueblo, en El

Bosque, un municipio de unos 2.000 habitantes de la sierra de C谩diz. Y era,

adem谩s, la primera intervenci贸n p煤blica, con resultado positivo, que se hizo en

Andaluc铆a. All铆 estaban los 13 de Ubrique. Y a煤n viv铆a Pepe V谩zquez, entonces

con 91 a帽os, para decir 芦no, no, aqu铆 no, un poco m谩s para all谩禄. Y ah铆 estaban

los restos, en ese punto exacto del 芦un poco m谩s all谩禄 que solo los testigos

pueden se帽alar. A Pepe lo hab铆an obligado a enterrarlos all铆. 芦Iban a construir

un bloque de nichos y Pepe dijo que ah铆 hab铆a fosas de la guerra, que a 茅l le

hab铆a tocado enterrarlos. Y se monta una buena.

Se paran las m谩quinas y act煤a la Administraci贸n de oficio. Lo que m谩s me

impact贸 es c贸mo estaban arrojados los cuerpos鈥.

Jes煤s tambi茅n se acuerda de un

espejito, de los botones, de las hebillas, de lo que quedaba de alg煤n zapato鈥

De todas esas cosas que se encuentran los buscadores de huesos, incluida la

acumulaci贸n de cal, al abrir la zanja para cerrar la herida. Grazalema, Torre

Alh谩quime, El Marrufo, C谩diz, Puerto Real鈥 Todas por las que ha pasado tienen

una caracter铆stica especial. En la fosa de las mujeres de Grazalema hab铆a un

adolescente; Puerto Real, con 193 cuerpos, es para este arque贸logo el culmen de

la experiencia, de la integraci贸n, del

apoyo de todas las administraciones. De la violencia.

芦Pero lo que m谩s me impacta no es ver

los restos. Es ponerles nombre y cara a trav茅s de los familiares. Y que te

cuenten su historia. Esos momentos duros te los llevas a casa. La b煤squeda de desaparecidos no es una

cuesti贸n partidista, de izquierda o derecha, es una cuesti贸n de derechos

humanos, de algo tan b谩sico como honrar y enterrar a nuestros muertos. Yo

siempre digo lo mismo, no hay mejor

libro abierto, no hay mejor pedagog铆a para los negacionistas, los equidistantes

o los que dicen que 鈥榚so pas贸 hace mucho tiempo鈥, que visitar una fosa com煤n

con v铆ctimas de la represi贸n y hablar con los familiares. Seguramente, si

tienen coraz贸n, cambiar铆an de opini贸n鈥, explica Jes煤s, que ultima el informe de

la fosa de C贸rdoba. Tiene pendiente de terminar la exhumaci贸n de Benamahoma,

tambi茅n en C谩diz, con 58 cuerpos hallados en 16 fosas en una poblaci贸n que no ten铆a m谩s de 400 habitantes: 鈥淧ero

reun铆a las caracter铆sticas para ser un centro de represi贸n y de exterminio, con

v铆ctimas de todos los pueblos lim铆trofes. Hemos trabajado durante dos veranos y

nos queda otro鈥.

Buscador de huesos, Jes煤s ha sabido

siempre buscarse la vida. Antes que Arqueolog铆a, comenz贸 a estudiar Direcci贸n y

Administraci贸n de Empresas en su pueblo, a distancia, a trav茅s de la UNED,

porque ten铆a que cuidar de un hermano. Y, con un toque de humor, dice que al

fin y al cabo aquellas dosis de econom铆a le han venido bien ahora, que es

aut贸nomo. No tiene ning煤n familiar represaliado: 芦Mi abuelo materno fue primero

concejal con la Rep煤blica y, posteriormente, con el franquismo鈥. Dice tambi茅n

que le pidieron buscar a un represaliado por los republicanos durante la

guerra. Estuvo haciendo las investigaciones, pero no encontraron los restos en

los lugares se帽alados por la familia.

Juanma

Guijo, antrop贸logo

Juan Manuel Guijo, como Remedios y

Jes煤s, tambi茅n es buscador de huesos. Es antrop贸logo y 芦otra persona禄 desde que

conoci贸 a las primeras familias, hace diez a帽os: 鈥淐omo persona, he cambiado

totalmente. Esto es un tema de derechos humanos y, como se pretenda politizar

por encima de los familiares, ir谩 a m谩s la cosa. Si los poderes p煤blicos no los

atienden es totalmente leg铆timo que se organicen, como ocurri贸 a finales de los

70 y principios de los 80. Hicieron muy bien. No es cuesti贸n de si fue

cient铆fico o no, es una defensa de su dignidad, no hab铆a otra鈥. A Juanma no le

gustan las fotos, ni las entrevistas ni las apariencias. Y hay algo que tampoco

le gusta de las exhumaciones: las visitas de un d铆a, menos a煤n si se hacen en

campa帽a electoral y menos a煤n si se hace sin tener en cuenta a las personas

que, al fin y al cabo, han peleado para llegar a ese momento. 鈥淎 m铆

personalmente me da exactamente igual lo que me digan, pero lo que de verdad es

inaceptable es que se llame 鈥榖uscadores de huesos鈥 a personas que son hijas e

hijos, familiares directos que llevan 80 a帽os sufriendo, muchos callados hasta

hace poco. A m铆 me gustar铆a saber si estos se帽ores [en referencia a quienes

desprecian la memoria hist贸rica] tendr铆an el valor en p煤blico de decirle eso

mismo a la cara a estas personas, a ver si son tan valientes. Ser铆a una muestra

de su valor y de lo echaos palante que parecen ser禄.

Juanma, 54 a帽os, estudi贸 Historia y

Arqueolog铆a. En sus primeros a帽os profesionales trabaj贸 en el Museo

Arqueol贸gico de Sevilla. Empez贸 a colaborar con un paleont贸logo y despu茅s pidi贸

una beca en materia de ciencias forenses. Se fue al extranjero. 鈥淓stuve tres

a帽os con una investigaci贸n y me especialic茅 en ese 谩rea. Despu茅s hice la tesis

a caballo entre la arqueolog铆a y la medicina鈥, explica. Particip贸 en la

exhumaci贸n de los restos de Col贸n. 鈥淵 la semana que viene tengo una charla en

la catedral de Sevilla sobre los restos de un arzobispo medieval鈥, r铆e, en el

煤nico momento en el que r铆e durante la entrevista.

Su primera experiencia en materia de

memoria fue en 2009, en La Puebla de Cazalla (11.200 habitantes, Sevilla). 芦Ah铆 conoc铆 a Mari

Carmen Espa帽a, a Miguel Guardado鈥 Ah铆 conoc铆 todo ese sufrimiento que ten铆an

detr谩s. Ya hab铆an comenzado las exhumaciones en Espa帽a, pero todo el camino

anterior de Mari Carmen hab铆a sido tremendo. Eso s铆 es valent铆a y no cuando hay

quien se quiere hacer el h茅roe hablando de 鈥榖uscadores de huesos鈥. Personas que

se han callado d茅cadas para sobrevivir y, aunque la democracia no termina de

atenderlas, siguen luchando鈥. Juanma destaca la represi贸n espec铆fica hacia las

mujeres. Trabaj贸 en la exhumaci贸n de las conocidas como 17 rosas de Guillena y

calcula, aunque a煤n no se puede certificar, que en C贸rdoba el porcentaje de

mujeres oscila entre el 3% y el 7%.

En estos diez a帽os, este antrop贸logo

ha participado en unas 40 fosas: exhumaciones en algunas y, en otras,

evaluaci贸n sobre si los restos que han sido hallados son o no son de personas.

Ha visto lesiones de huesos por fracturas, impactos de proyectil鈥 en puntos que

no eran vitales: 芦Esas personas habr铆an seguido viviendo, y eso ha sido

tremendo para m铆禄, reflexiona Guijo, que se viene abajo cuando recuerda estos

instantes: 芦Cuando hablan los familiares,

cuando aparece un objeto personal, cuando te pones delante de un l谩piz,

de una cartera, de un trocito de papel鈥︹.

Tanto Juanma como Jes煤s coinciden en

esto: actuar谩n siempre que puedan, con dinero o sin dinero de por medio, como

vienen haciendo. 芦Estamos a las duras y a las maduras, no se puede dejar

tiradas a las familias. En muchas intervenciones no es que seamos mileuristas,

es que somos quinientoeuristas. Pero

para nosotros es muy importante el clima de entendimiento con los familiares,

que nos ense帽an continuamente鈥. Advierte, no obstante, que muchas personas han

muerto y van a morir, y cita como urgente un banco de ADN en condiciones. 芦Lo

m铆nimo que hay que hacer 鈥揷oncluye鈥 es prometer que se va a luchar y que se les

va a escuchar, eso es lo m铆nimo. Y

tambi茅n ayudar para que en el proceso est茅n informados, y que incluso,

si es factible, participen de alguna manera. Porque ah铆 comienza el principio

de reparaci贸n. Muchos familiares se transforman totalmente cuando pisan la

fosa, o cuando les estamos contando cosas y se van liberando la carga que

tienen detr谩s鈥.

Remedios 鈥撀籆on lo miedosa que soy禄,

admite鈥 se acerc贸 a un hueso en la fosa de Castro del R铆o. Le dijeron que no

sab铆an de qui茅n era. Ella se agach贸 igualmente y comenz贸 a acariciar el cr谩neo.

Sin saber si era de su padre, de su hermano o de otra persona. Y por eso

Remedios es Remedios. Y por eso hay belleza en esta crueldad. Y por eso hay

momentos en la vida que no pueden ser descritos.

