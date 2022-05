–

Busturia rendir谩 un merecido homenaje a 脕ngel Lekuona. Este luchador antifascista vasco fue capturado por los nazis y asesinado en el campo de concentraci贸n de Hradischko.

Un homenaje que instituciones, que gente elegida a dedo bajo el clientelismo, han forjado ‘manipulando, parasitando y apropi谩ndose’ de un trabajo memorialista que no les corresponde.

Salaketa / Denuncia de Juan Francisco Murillo Diazz en RRSS: Se que los familiares de 脕ngel lekuona, llevan tiempo luchando por honrar a su familiar, por lo que me alegro de que este s谩bado se pueda realizar este acto de reconocimiento a su lucha por la libertad y en contra del nacismo. Pero seamos claros, Gogora y su directora Aintzane Ezenarro no ha realizado nunca nada, notorio, por el colectivo de los deportados vascos, y si se ha mantenido la memoria de los mismos, ha sido gracias a familiares y a asociaciones como; la Ilusi贸n, Sare antifascista, Amical de Mauthausen… quienes han estado d铆a tras d铆a trabajando y luchando por mantener la memoria de los deportados.

Espero que este acto sea el primero y no el 煤ltimo , de los reconocimientos , por parte de Gogora y su directora, a los deportados vascos, pero me temo que sigue sin ser su prioridad, ojal谩 me equivoque, el tiempo lo dir谩.

脕ngel Lekuona Beitia se alist贸 en el ej茅rcito republicano cuando estall贸 la guerra y fue miembro de la Brigada Vasco Pirenaica (parte de las Milicias Antifascistas Vascas). Deportado a los campos de Buchenwald y Flossenb眉rg en 1944, fue fusilado en el subcampo de Hradischko el 10 de abril de 1945