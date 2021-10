–

De parte de CGT Correos Madrid October 27, 2021 99 puntos de vista

Denunciar a la Inspecci贸n de Trabajo es un derecho gratuito de tod@s l@s trabajador@s y ciudadan@s. Recientemente, la IT ha habilitado un buz贸n online, para que cualquier persona pueda exponer 鈥渃omportamientos que implican precarizaci贸n laboral en el empleo鈥 y 鈥渉acer frente a las situaciones injustas sufridas por trabajadores y trabajadoras, ofreciendo la posibilidad de comunicar, desde el anonimato, las situaciones de abuso laboral a las que puedan estar sometidos鈥. A trav茅s de este buz贸n 鈥渢odo aquel conocedor de alg煤n incumplimiento de la normativa ya sea laboral, incluidos supuestos de discriminaci贸n, de Seguridad Social o de Prevenci贸n de Riesgos Laborales, puede ponerlo en conocimiento de la Inspecci贸n de trabajo鈥, cumplimentando el formulario del siguiente enlace:

https://expinterweb.mitramiss.gob.e…

La IT recuerda que 鈥渆l comunicante no tendr谩 que aportar ning煤n dato personal y el buz贸n solo recoger谩 informaci贸n sobre las presuntas irregularidades de las que se tenga conocimiento鈥. Nos gustar铆a que no hiciese falta hacer uso de este derecho, pero sabemos que en numerosos centros de trabajo de Correos se producen irregularidades de todo tipo.

Por tanto, recordamos que cualquier trabajador/a puede comunicar de forma f谩cil, sencilla y an贸nima cualquier irregularidad: altas o bajas temperaturas, falta de EPIs, v铆as de evacuaci贸n obstaculizadas, accidentes laborales no reconocidos, escasa iluminaci贸n, etc. Tambi茅n se pueden poner en conocimiento problem谩ticas diarias de nuestras tareas que provocan factores psicosociales negativos como el estr茅s, ansiedad, nerviosismo, tensi贸n, fatiga cr贸nica, etc. Nos referimos a intensos ritmos de trabajo, elevada carga de trabajo, movimientos repetitivos, excesiva manipulaci贸n de pesos, inexistencia de evaluaciones de riesgos psicosociales, objetivos irrealizables bajo presiones, etc. Recordamos que la IT, respecto a una denuncia interpuesta por CGT por sobredimensionamiento de las secciones de la carter铆a de Parla, ha indicado que los par谩metros del dimensionamiento son cuestiones para ser evaluadas en las evaluaciones de riesgos.

Si est谩s hart@, no lo dudes,

隆haz uso del buz贸n an贸nimo de Inspecci贸n de Trabajo!