De parte de ANRed August 26, 2021 88 puntos de vista

Organizaciones feministas, sociales, territoriales, políticas y sindicales concentrarán este viernes 27 desde las 9 en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°3 de la Ciudad de Buenos Aires, ante el comienzo del juicio contra el progenitor de Luna, quien abusó sexualmente de ella entre los 6 y los 9 años. «La causa judicial lleva diez años abierta, lo cual implicó una constante violencia para la niña, ahora joven, y su mamá protectora, denunciante», remarcan y reclaman «juicio y condena sin más dilaciones» a quienes intervienen en la causa: el juez Jorge Adolfo López, el fiscal Marcelo Daniel Roma y el secretario Ignacio Belderain. «A pedido de la fiscalía, el Ministerio Público Tutelar emitió informe sobre el expediente de Luna con una perspectiva revictimizante y amparada en el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP). El escrito asume que los dichos de la joven fueron recuerdos implantados por su madre. Esto dio paso a la defensa del abusador a pedir el sobreseimiento y atacando a nuestra compañera Yama Corin por su militancia feminista. No podemos dejar pasar este ataque que no es solo contra Luna y su mamá, sino contra todas las niñeces», remarcan. Por ANRed.

El juicio comenzará este viernes a las 9 en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°3 (ubicada en Paraguay 1536, Ciudad de Buenos Aires) y la causa estará en manos del juez Jorge Adolfo López, el fiscal Marcelo Daniel Roma y el secretario Ignacio Belderain. La causa cobra gran trascendencia no sólo porque desde el Ministerio Público Tutelar y la defensa buscan que se resuelva dando impunidad a un abusador de menores, sino también porque son muy pocos los casos de abuso en la infancia que llegan a juicio, en un contexto donde muchas personas fueron o son abusadas sexualmente en su infancia. Y esto en un contexto donde, según las últimas estadísticas del programa «Las víctimas contra las violencias», en tres de cada cuatro casos de abuso sexual en la infancia quien delinque es un familiar o «persona de confianza», y el 89 por ciento son varones.

La denuncia fue realizada por Yamila Corin, mamá de Luna y militante del colectivo feminista Agrupación Mundanas, antes de que la niña cumpliera los nueve años y se encuentra radicada en el Juzgado de Garantías Nº1 de Morón, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, e interviene la Fiscalía N°7. «Luna fue víctima de abuso sexual por parte de su progenitor entre los 6 y los 9 años. La causa judicial lleva diez años abierta, lo cual implicó una constante violencia para la niña, ahora joven, y su mamá protectora, denunciante», remarcan las organizaciones convocantes a la concentración frente a la fiscalía porteña.

En la misma línea, sostienen: «a pedido de la fiscalía, el Ministerio Público Tutelar emitió informe sobre el expediente de Luna con una perspectiva revictimizante y amparada en el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP). Entre otras aberraciones, el escrito asume que los dichos de la joven fueron recuerdos implantados por su madre. Esto dio paso a la defensa del abusador a pedir el sobreseimiento y atacando a nuestra compañera Yama Corin por su militancia feminista».

Es por eso que consideran que no se puede «dejar pasar este ataque que no es solo contra Luna y su mamá, sino contra todas las niñeces, y los abusos que sufren, incluso a les las infancias trans y travestis agravado por la identidad, contra las profesionales, psicólogas o abogadas que validan la voz de les niñes y defienden sus causas. En definitiva, contra todo el movimiento feminista y transfeminista que hace mucho decidimos que no nos callamos más, y menos cuando tocan a les pibes», remarca el comunicado de las organizaciones.

Por todo lo señalado, reclaman a la fiscalía porteña «indagatoria al imputado, juicio y condena sin más dilaciones, desestimando un informe que apela a prejuicios patriarcales con argumentos falsos y no científicos, y que escuchen la voz de Luna, quien ya declaró de forma contundente«, concluye la convocatoria.

La jornada es convocada por Mundanas Agrupación, Infancias Libres, el Frente de Mujeres de La Cámpora, La Colectiva, Nuevo Encuentro, el Municipio de Morón, Todas con Cristina, el Frente Popular Darío Santillán – UTEP, el Proyecto Generar, Opinión Socialista, el Partido Obrero, APUBA, Conurbanas, Revista Sudestada, la Casa de la Mujer, Antena Negra, Furia Transfeminista, La Mateada – Consejería Popular, El desborde educativo, el Colectivo de docentes Transfeminista en UTE, la Corriente Insurrecta, ATE MINGENEROS, La Dignidad, la Colectiva Andina, el Encuentro Ferroviario, la Corriente Villera Independiente villa 21-24/Zavaleta, el Colectivo Yo Sí Te Creo y Campaña Contra la prescripción, el Colectivo de Acción Contra las Violencias de Géneros y Adultxs Protectorxs contra el Abuso Sexual en la infancia.