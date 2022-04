–

De parte de Indymedia Argentina April 5, 2022

La comisi贸n de Educaci贸n de la Legislatura porte帽a convoc贸 a las representaciones gremiales a la primera reuni贸n para presentar el proyecto de Rodr铆guez Larreta. Los sindicatos UTE- Ctera y Ademys expresaron su rechazo y convocaron a organizarse 鈥渆n defensa de las condiciones laborales y la educaci贸n p煤blica鈥.

La comisi贸n de Educaci贸n de la Legislatura porte帽a iniciar谩 este martes el debate del proyecto de ley del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para reformar el actual Estatuto Docente con una reuni贸n a la que fueron invitados representantes de los sindicatos del sector.

Seg煤n indicaron fuentes legislativas a T茅lam, el encuentro comenzar谩 a las 12 en el sal贸n Ra煤l Alfons铆n del Parlamento porte帽o, en Per煤 160, y contar谩 con la participaci贸n de dirigentes de al menos diez representaciones sindicales docentes.

Los encuentros con los que se dar谩 inicio al debate ser谩n este martes y mi茅rcoles con los diputados que integran la comisi贸n que preside la diputada radical Manuela Thourte.

El proyecto del Ministerio de Educaci贸n porte帽o, que gener贸 preocupaci贸n entre docentes y rechazo gremial, plantea cambios al esquema de ascensos en la carrera docente, la titularizaci贸n de trabajadores del nivel medio y una premiaci贸n salarial a los maestros que se capaciten.

La propuesta fue defendida por la titular de la cartera educativa, Soledad Acu帽a, durante una visita a la Legislatura d铆as atr谩s, donde dijo que la iniciativa estaba 鈥渁bierta a mejoras鈥 a partir de las sugerencias que pudieran aportar desde la comunidad educativa y los gremios.

Seg煤n la funcionaria, la reforma tiene entre sus objetivos la creaci贸n de 鈥渦na carrera horizontal鈥 ya que, argument贸, en la actualidad para crecer salarialmente los docentes deben salir del aula y pasar a desempe帽arse en cargos directivos.

Por eso, se crear铆an dos nuevas figuras: el maestro especialista y el coordinador de trayectorias, a las cuales se va a acceder por 鈥渃apacitaci贸n y concurso鈥.

Tambi茅n, siempre seg煤n la versi贸n del gobierno de Horacio Rodr铆guez Larreta, el proyecto tiene como meta la oficializaci贸n de un sistema de incentivos salariales para los trabajadores que concurran a las capacitaciones para 鈥渆vitar que la formaci贸n docente quede librada a la voluntad personal鈥.

Por 煤ltimo, incorporar铆a la potenciaci贸n del rol del preceptor en el nivel secundario y una titularizaci贸n de profesores de media con cargo interino 鈥渃omo una reivindicaci贸n hist贸rica鈥.

Oposici贸n gremial

La Uni贸n de Trabajadores de la Educaci贸n convoc贸 a la misma hora de la reuni贸n de la Comisi贸n de Educaci贸n, a una concentraci贸n y una radio abierta en la puerta de la Legislatura 鈥減ara rechazar la reforma inconsulta del Estatuto del Docente por parte del Gobierno de la Ciudad鈥 y para exigir la titularizaci贸n masiva, de los docentes interinos y contratados que desde hace diez a帽os est谩n en una situaci贸n de inestabilidad laboral.

Por su parte Ademys prev茅 la realizaci贸n de dos reuniones abiertas para debatir y organizarse 鈥渆n defensa de las condiciones laborales y la educaci贸n p煤blica鈥. Los encuentros se desarrollar谩n este martes a las 17.30 en el Instituto de Educaci贸n Superior 鈥淛uan B. Justo鈥, en Lascano 3840, y para este jueves a la misma hora en la Escuela N掳 4 D.E 8, ubicada en Del Barco de Centenera 747.

Previamente Ademys difundi贸 un documento en el que advirti贸 por una 鈥渞eforma laboral encubierta鈥 en la Ciudad de la mano de Acu帽a y Larreta, en el marco de las aspiraciones presidenciales de este 煤ltimo.

La reforma del Estatuto introducir铆a una diferenciaci贸n salarial al interior del cuerpo docente partiendo de salarios de pobreza, que ser铆an el 鈥減remio鈥 a modo de 鈥渆mpleado del mes鈥, pero sin la capacidad real de incidir en la soluci贸n de los problemas educativos, se帽alaron.

Se trata de una flexibilizaci贸n 鈥渆scondida en una falsa jerarquizaci贸n docente鈥 en l铆nea con 鈥渓a reforma laboral en los diferentes gremios que se impulsa en la Argentina siguiendo la hoja de ruta del pacto con el FMI鈥, indicaron desde el gremio.

Compartimos el documento completo de Ademys a continuaci贸n:

La reforma del estatuto y la titularizaci贸n docente.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires present贸 un proyecto de reforma laboral encubierta que consagra la miseria salarial, sigue desplazando a las conducciones escolares del rol pedag贸gico y no atiende a las necesidades de las escuelas. Un proyecto que promueve la competencia entre pares desde una l贸gica meritocr谩tica a la medida de los requerimientos de los organismos internacionales, sin resolver los problemas reales de la educaci贸n.

Luego de varios a帽os sin concurrir a la Legislatura CABA a dar explicaciones sobre los extendidos problemas educativos, la ministra de Educaci贸n, Soledad Acu帽a, present贸 el proyecto de Ley N掳 298, de reforma del estatuto docente, el cual introduce una diferenciaci贸n salarial entre docentes, en base a la creaci贸n de nuevos cargos que ser铆an de 鈥渁scenso horizontal鈥 junto a una serie de cambios en la formaci贸n previa para acceder a dicho cargos, ponderando esa formaci贸n por encima de la antig眉edad, legalizando las designaciones a dedo.

La propaganda gubernamental se esfuerza en ocultar la realidad educativa de la Ciudad de Buenos Aires y las condiciones de trabajo de la docencia, que hace a帽os soporta un desfinanciamiento educativo, una miseria social creciente que impacta en las condiciones materiales y simb贸licas, que complejizan y dificultan la tarea de la ense帽anza y el aprendizaje de los contenidos acad茅micos. Esta situaci贸n es responsabilidad de los gobiernos que ajustan los presupuestos y aplican reformas regresivas (#NES, #SecundariadelFuturo, resoluci贸n de primaria 172/12, #Unicaba) cuyo marco normativo se apoya en las Leyes nacionales de Educaci贸n y en los acuerdos del Consejo Federal de Educaci贸n firmados por gobiernos de diferentes signos pol铆ticos.

Como recurso para hacer pasar la reforma el gobierno coloc贸 en el art铆culo n掳 29 del proyecto la titularizaci贸n docente del nivel medio con fecha de corte el 31 de marzo del 2020. Este criterio de corte fue acordado el a帽o pasado entre algunos sindicatos y el gobierno en un acta a espaldas de la docencia y que fue repudiada en marchas docentes. Adem谩s, excluyen de la titularizaci贸n a todos los otros niveles y programas que ven铆an reclam谩ndola.

Exceden los prop贸sitos de este primer an谩lisis citar los 28 art铆culos que se reforman, pero es importante abrir el debate entre la docencia, quienes nuevamente no fuimos consultados, para clarificar el car谩cter regresivo de esta reforma y debatir c贸mo nos organizamos.

En primer lugar, no obedece a cambios que la docencia viene exigiendo y que la pandemia puso de manifiesto, como son las parejas pedag贸gicas, la reformulaci贸n de la jornada laboral (cuatro horas diarias de trabajo en aulas, un salario que cubra el costo de vida por un cargo, capacitaciones en servicio), los cargos #ESI, entre otros reclamos. Por el contrario, crea cargos como Maestrx especialista, Maestrx coordinadorx de Trayectorias Escolares, Preceptor tutxr, por mencionar algunos, sin especificar claramente cu谩les ser谩n sus funciones, los destinos de los mismos, si es o no con relevo de tareas. Tampoco establece la cantidad de cargos que se crear谩n, ni el mecanismo por el cual ser谩n asignados esos cargos. Algunos de estos lineamientos fueron enviados en un mail de la Ministra Acu帽a a la docencia, pero con un car谩cter totalmente informal, dado que no figuran en el articulado de la ley.

Los supuestos trayectos formativos obligatorios para acceder a los cargos tampoco est谩n contenidos en el proyecto de Ley. Esto desde el punto de vista pedag贸gico y acad茅mico es muy relevante, porque las reformas que se vienen desarrollando son para adaptar el rol docente como acompa帽ante, como poseedor de 鈥渉abilidades blandas鈥, es decir, con escaso valor formativo y de car谩cter precarizante, en l铆nea con las reformas que impulsan los organismos de cr茅dito internacional en toda la regi贸n. No es casual que en el proyecto de Ley se invoque la experiencia de Chile, donde existe un sistema educativo fuertemente privatizado y con alta flexibilizaci贸n docente. Esto revela la orientaci贸n pol铆tica de fondo que persigue el proyecto. Seg煤n enuncia Acu帽a en su mail, para acceder a esos cargos se deber谩n acreditar cursos de capacitaci贸n鈥.驴en la Unicaba? 驴En sus sindicatos amigos vendedores de cursos?

驴Hay una reforma laboral encubierta?

Cuando la ministra expuso en la Legislatura fue muy clara en cuanto a sus prop贸sitos m谩s estrat茅gicos, enfatizando la cuesti贸n del salario por capacitaci贸n o 鈥渕茅rito鈥 para acceder a nuevos cargos. Esto b谩sicamente constituye una diferenciaci贸n salarial al interior del cuerpo docente partiendo de salarios de pobreza. Los cargos que se crear铆an percibir铆an un magro porcentaje sobre el de maestra secretaria. Teniendo en cuenta nuestro salario devaluado, 驴qui茅n puede creer que algunos escasos pesos m谩s puedan resolver el problema de la ense帽anza o sean una salida a la extensa jornada laboral que lxs docentes estamos obligados a realizar en dos o tres cargos para llegar a fin de mes y que termina impactando en la salud de lxs trabajadores y en la educaci贸n? Claramente, esta diferenciaci贸n salarial para quienes accedan a estos nuevos 鈥渃argos de ascenso horizontal鈥, ser谩n el 鈥減remio鈥 a modo de 鈥渆mpleadx del mes鈥, pero sin la capacidad real de incidir en la soluci贸n de los problemas educativos. 驴Podr谩 un 鈥減receptor-tutor鈥 o un 鈥渕aestrx especialista鈥 asignado a un distrito atender a la multiplicidad de dificultades de estudiantes que cursan hacinados en edificios escolares que se caen a pedazos para lograr evitar la deserci贸n escolar? 驴Se pretende que adem谩s desarrollen esa tit谩nica tarea por un plus de 10 mil pesos? 驴Implica en el caso de lxs preceptorxs-tutores la eliminaci贸n de los cargos de tutor铆a? No queda claro.

Como es obvio, la creaci贸n de estos cargos no resuelve ni de lejos los problemas educativos. La cuesti贸n del aumento del salario y la jornada laboral por un cargo, para tener tiempo de planificaci贸n, correcci贸n, formaci贸n acad茅mica ligada a la ense帽anza y campo de inter茅s, debe ser un reclamo fundamental de la toda la docencia y una pol铆tica a implementar si lo que se pretende es realmente mejorar las condiciones de trabajo docente, y por ende, de estudio y aprendizaje.

Por otra parte, el 谩ngulo del gobierno es que la antig眉edad no debe ser el factor que determine la mejora del salario o el ascenso. Sin embargo, esto es falso. En primer lugar, porque hoy por hoy no hay tal reconocimiento salarial. El propio gobierno incumple lo que establece el Estatuto docente y ha achatado la escala salarial. El docente que tiene 10 a帽os de antig眉edad cobra lo mismo que el que reci茅n se inicia. Y aquel que tiene el m谩ximo de antig眉edad cobra apenas un 20% m谩s que el inicial cuando el estatuto fija que debiera ser un 120% m谩s. Pero adem谩s el gobierno menosprecia la experiencia desarrollada en el sistema que los equipos de conducci贸n pueden llegar a tener, y el proceso de formaci贸n y evaluaci贸n que actualmente un docente debe atravesar para ascender.

El gobierno le reserva a las conducciones una carrera diferenciada, cada vez m谩s abocada a las tareas administrativas vinculada a lo gerencial, tal como se puede ver en las carreras que son promocionadas en la Unicaba, mientras vac铆a y precariza a lxs profesionales de la Escuela de Maestrxs.

Al otro d铆a de la exposici贸n de la ministra la editorial del diario LA NACION elogiaba los cambios de la reforma, escondida en una falsa jerarquizaci贸n docente, apoyando la reforma de los convenios de trabajo, la reforma laboral en los diferentes gremios, en l铆nea con lo que se impulsa en la Argentina siguiendo la hoja de ruta del pacto con el #FMI.

驴Y las titularizaciones?

La ministra no s贸lo no respondi贸 sobre cu谩ntos docentes se van a quedar afuera sino el motivo por el cual introducen este tema en este proyecto. Est谩n excluidos del proyecto lxs docentes de nivel Superior, socioeducativa, EOE, entre otros. En este punto, es importante reclamar que se titularice sin condicionamientos a todxs lxs docentes dado que es el gobierno quien incumple lo establecido en el Estatuto de los concursos anuales, derivado de la eliminaci贸n de las juntas de clasificaci贸n y disciplina y la constituci贸n de la #Coreap.

Por todas estas consideraciones este proyecto de reforma de Estatuto no viene a jerarquizar ninguna profesi贸n docente, tampoco a solucionar los graves problemas educativos que la docencia demanda, es la puerta de entrada a cambios regresivos desde el punto de vista de los derechos laborales y por lo tanto llamamos a organizarnos para rechazarlo en las escuelas.

Reclamamos como medidas urgentes: aumento del presupuesto educativo, creaci贸n de escuelas, titularizaci贸n docente para todxs, creaci贸n de cargos EOE, parejas pedag贸gicas para acompa帽ar las trayectorias educativas, cargos ESI, salario igual a la canasta familiar por un cargo, basta de precarizaci贸n laboral.