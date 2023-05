–

Este lunes 22 de mayo a las 19 convocan a espacios culturales, organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, vecinos y vecinas a reunirse para organizar la defensa de La Casona Plurinacional de la Cultura, un centro cultural donde se realizan talleres, ferias del libros, peñas, milongas, varietés culturales y festivales con entrada libre y gratuita, ubicado desde el 2021 en Carlos Calvo 242, en el casco histórico del barrio porteño de San Telmo, y sobre la cual pesa una orden de clausura del GCBA. «A pesar de la existencia de nuevas normas regulatorias a partir de la reglamentación de la Ley de Espacios Culturales Independientes (ECI), el organismo de control continúa siendo la Agencia Gubernamental de Control (AGC), que no contempla los fines específicos de los espacios culturales. ¡Horacio Rodríguez Larreta no te tenemos miedo! Aunque la clausura siga vigente, aunque pretendan callar las voces, La Casona no cierra sus puertas, mantiene sus actividades, y pretende seguir visibilizando el asedio que viven los espacios que pretenden generar una real transformación en el territorio con una cultura al alcance de todos y todas», sentencian. Por ANRed.

En un comunicado emitido recientemente, quienes integran La Casona Plurinacional de la Cultura (un centro cultural ubicado desde el 2021 en Carlos Calvo 242, en el casco histórico del barrio porteño de San Telmo) expresan: «todos los que integramos este proyecto siempre lo pensamos con el objetivo de promover la cultura popular en el barrio, al alcance de los vecinos, vecinas jóvenes, niños/as y cualquiera que quiera participar y ser parte tanto del equipo de La Casona como de las actividades culturales que tenemos. Talleres, ferias del libros, peñas, milongas, varietés culturales, festivales y muchas más movidas pensadas con entrada libre y gratuita para que cualquiera pueda disfrutar de una noche cultural, de un espectáculo o simplemente de un libro, en la ciudad más rica y más desigual del país», definen su objetivo como centro cultural.

«Como ya sabemos, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no se cansa de perseguir a la cultura y a los centros culturales populares – continúa el comunicado – Sabemos muy bien que el ataque es directamente hacia la cultura popular. Así como también demuelen y violan las leyes de patrimonio histórico con total impunidad para crear negocios inmobiliarios y comerciales que les sea para un público reducido y sin ningún fin colectivo y comunitario. A pesar de la existencia de nuevas normas regulatorias a partir de la reglamentación de la ley Ley de Espacios Culturales Independientes (ECI), el organismo de control continúa siendo la Agencia Gubernamental de Control (AGC), que no contempla los fines específicos de los espacios culturales, mucho menos en año electoral, donde en este momento somos muchos los que caímos en la ‘ola de las clausuras’ (como se ve en la foto) por las recaudación arbitraria de la AGC«, remarcan, en referencia a la reciente orden de clausura que pesa sobre el espacio.

En la misma línea, agregan: «vienen sin identificación en el vehículo, con personal de custodio, chequean que las normas estén en regla y aun así encuentran un motivo para colocar una faja de clausura y ponerte multas millonarias e impagables, sin tener en cuenta que el espacio no recibe ninguna ayuda, que pagamos los impuestos y nos sostenemos con nuestro bolsillo. Muchos de los militantes culturales somos la generación Post-Cromañon, tenemos memoria y sabemos la importancia de que un espacio cuente con todas las reglas de seguridad e higiene para garantizar la integridad de todos y todas los que estén en él, y muy lejos estamos de querer o llevarnos algún tipo de ganancia con nuestro espacio. El único fin es poder enriquecer de cultura popular al barrio«, explican desde La Casona Plurinacional de la Cultura.

Ante esta angustiante situación de clausura, sentencian: «Con la participación de artistas y vecinos y cansados del procedimiento del GCBA somos una gran comunidad de espacios culturales que vamos a resistir frente a la persecución, el ataque y el saqueo constante a los Centros Culturales. ¡Horacio Rodríguez Larreta, en San Telmo no te tenemos miedo! Aunque la clausura siga vigente, aunque pretendan callar las voces, La Casona Cultural no cierra sus puertas, mantiene sus actividades, y pretende seguir visibilizando el asedio que viven los espacios que pretenden generar una real transformación en el territorio con una cultura al alcance de todos y todas».

En este marco, convocan a «todos los espacios culturales, organizaciones sociales y políticas, estudiantiles, vecinos y vecinas del San Telmo» para este lunes 22 de mayo a las 19 a una reunión para «organizar la defensa de la Cultura Popular.

