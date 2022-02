–

El CeSAC N掳 15 del barrio porte帽o de San Telmo se encuentra en una situaci贸n de extrema gravedad en sus condiciones edilicias y falta de insumos. Piden una soluci贸n de parte del Ministerio de Salud. Mar铆a Elena Folini, jefa m茅dica de la instituci贸n dialog贸 con el programa radial Tengo una Idea y brind贸 m谩s detalles sobre el pedido de los y las trabajadoras de un edificio nuevo. A煤n no obtuvieron respuesta.

Entrevista: Graciela Carballo/Carlos Morchio/Nicol谩s Rosales. Redacci贸n: Nicol谩s Rosales. Edici贸n: Pedro Ram铆rez Otero.

鈥斅緿贸nde est谩 ubicado el CeSAC y desde hace cu谩nto tiempo funciona?

鈥擡st谩 en la calle Humberto Primo 470, entre Bol铆var y Defensa. Se fund贸 en el a帽o 90. Empezamos una serie de m茅dicos de otras disciplinas. Yo entr茅 como ped铆atra. A lo largo de la historia, se crearon 48 CeSAC y el cargo de jefa del N掳 15 lo concurs茅 hace 13 a帽os.

鈥斅緾u谩les son los problemas que est谩n sufriendo hoy en d铆a?

鈥擡l problema m谩s serio es el edilicio. Este es un edificio de m谩s de 120 a帽os, pertenece al casco hist贸rico de San Telmo. Cuando se fund贸 la salita era un edificio precioso, pero actualmente y cinco a帽os atr谩s, antes de la pandemia, venimos denunciando las inadecuadas condiciones. No tiene ventilaci贸n, y esto se sinti贸. Lo que nosotros pedimos es el arreglo del predio conocido como exPadelai, antes Patronato de la Infancia, que es un espacio que qued贸 desalojado desde 2016 y que bien podr铆a adecuarse para que pudiera funcionar el CeSAC. Hoy funciona como sede de la Comuna 1 donde se pueden hacer ciertos tr谩mites. Recibimos la promesa del exvicejefe de gobierno Diego Santilli. Desde ese momento tuvimos que empezar a soportar ciertas situaciones como las que contin煤an: tener que subir para acceder por escalera, no tener rampas por ende las condiciones para discapacidad. All铆 tambi茅n una profesional de nuestro equipo sufri贸 una ca铆da. Nuestro edificio tiene una sola salida, con el riesgo que eso conlleva si hubiera problemas de incendio. 脷ltimamente empezamos a tener ca铆das de cielorraso. Esto se fue agravando, de manera que empezamos a atender en la calle. Hoy se puede ver a los enfermeros y enfermeras vacunando, a los psic贸logos atendiendo en la calle, porque no podemos estar encerrados en un edificio que no tiene ventilaci贸n. Si bien hay una empresa de mantenimiento, por m谩s que arregla los techos, se vuelven a romper.

鈥斅緼nte qui茅nes han hecho los reclamos y cu谩l ha sido la respuesta?

鈥擫a empresa de mantenimiento responde. Nosotros somos un CeSAC que est谩 muy instalado en el barrio, y la gente no hace m谩s que agradecer. Hemos sido amigables con la poblaci贸n del barrio, mucha de ella migrante, y eso el Ministerio de Salud tambi茅n lo sabe. Somos un ente estatal que hemos atravesado todas las gestiones y jam谩s hemos cerrado las puertas, tal es as铆 que hemos salido a la calle. El edificio ya no requiere remodelaciones, no resiste. Lo que necesitamos es un edificio nuevo. Despu茅s de aquella promesa de hace cuatro a帽os reci茅n ahora est谩n evaluando el edificio y ojal谩 que el edificio del exPadelai sea para el CeSAC N掳 15 porque la poblaci贸n se merece una mejor atenci贸n. Hay que poner gente a reciclarlo, all铆 s铆 tendr铆amos un lugar como corresponde y todo el equipo tendr铆a donde atender a la gente, con jardines, sin escaleras, con ventanas y ventilaci贸n.

鈥斅緾贸mo han hecho m谩s visible el reclamo?

鈥擧icimos protestas en la calle, en las puertas del CeSAC. Adem谩s est谩n cambiando los adoquines de la calle Humberto Primo y eso debe ser lo que produjo, por el movimiento de vibraci贸n de los taladros que utilizan, la ca铆da de los techos. Estamos peor. Hubo m茅dicos que en protesta se pusieron cascos. Creemos que el cambio de adoquines es una obra innecesaria.

Fuente: http://www.laretaguardia.com.ar/2022/02/El-CeSAC-15-lucha-por-nuevo-edificio.html