De parte de ANRed June 29, 2021 33 puntos de vista

En medio de la ola de fr铆o polar, el Ministerio de Educaci贸n porte帽o, a cargo de Soledad Acu帽a, envi贸 un mensaje a la comunidad educativa donde sugiere la calefacci贸n permanente, 芦actividades pedag贸gicas que involucren movimiento禄, y que los y las estudiantes 芦lleven a la escuela varias capas de ropa liviana superpuesta, adem谩s de buzo o su茅ter, bufanda, guantes, gorro y campera禄. 芦Tambi茅n pueden llevar una manta禄, remata. Los gremios porte帽os UTE Ctera, Sadop, CAMYP y Ademys rechazan la comunicaci贸n oficial y exigen la suspensi贸n inmediata de las clases presenciales en este contexto. Adem谩s, reclaman una 芦Mesa de Condiciones Salariales y Laborales禄 para discutir aumento salarial, soluci贸n a los problemas de infraestructura, designaci贸n de docentes suplentes y devoluci贸n de los d铆as de paro descontados. En redes lo reclaman con los hashtags #Confr铆oNoSePuedeEnse帽ar, #ConFr铆oNoSePuedeAprender, #PrimeroLaSalud y #MesaSalarialYa. En tanto, la Direcci贸n General de Cultura y Educaci贸n del gobierno de Axel Kicillof solamente habilit贸 la posibilidad de suspender clases presenciales en escuelas que no tienen estufa los d铆as con menos de 10掳. Por ANRed.

En este contexto de fr铆o polar en todo el pa铆s, el Ministerio de Educaci贸n de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Soledad Acu帽a, envi贸 un correo electr贸nico desde su casilla oficial a las familias de los y las estudiantes que concurren de manera presencial a clases, donde propone una serie de recomendaciones, entre las que incluy贸 que los estudiantes vayan con abrigo como buzo y su茅ter, y tambi茅n una manta.

芦Se acercan d铆as de fr铆o, por eso queremos contarles algunas sugerencias y acciones que estamos realizando para que la escuela y las aulas sigan siendo el mejor lugar para que los chicos y las chicas contin煤en aprendiendo禄, se帽ala la carta del ministerio educativo porte帽o, que propone medidas como que la calefacci贸n est茅 encendida en forma permanente, mantener ventiladas las aulas para mitigar el peligro de contagio por Covid-19, 芦actividades pedag贸gicas que involucren movimiento禄, y que los y las estudiantes 芦lleven a la escuela varias capas de ropa liviana superpuesta, adem谩s de buzo o su茅ter, bufanda, guantes, gorro y campera. Tambi茅n pueden llevar una manta禄.

En declaraciones a T茅lam Radio este lunes, Ang茅lica Graciano, secretaria general de la Uni贸n de Trabajadores de la Educaci贸n (UTE-Ctera), consider贸 que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 芦banaliza algo que tiene que ver con el padecimiento, como es pasar fr铆o y no tener algo caliente para tomar禄 en las escuelas, y se帽al贸: 芦hace m谩s de dos meses que venimos reclamando al Gobierno de la Ciudad la revisi贸n no solo de los protocolos en el caso del fr铆o para que se suspendan las clases en donde no hay calefacci贸n, el pase a la virtualidad y que se respete el acuerdo del Consejo Federal de Educaci贸n referido a la tasa de incidencia, que en Buenos Aires es superior a 500鈥.

Por su parte, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) de CABA se帽al贸 en un comunicado que 芦es imposible dictar clases normales frente a las bajas temperaturas. Mientras que nuestros empleadores no invirtieron en comprar medidores de di贸xido de carbono ni acondicionar los sistemas de calefacci贸n lo 煤nico que quieren es que los y las estudiantes no pasen fr铆o y cierran las ventanas anulando la ventilaci贸n. Desde SADOP Capital proponemos encontrar el camino de acotar, por ejemplo, en la temperatura relativa ambiente, y establecer que por debajo de determinados par谩metros no poder continuar con la din谩mica presencial禄, se帽al贸 el gremio.

En tanto, la Uni贸n Argentina de Maestros y Profesores (CAMYP) expres贸: 芦con comunidades expuestas a temperaturas m铆nimas que no superan los 5掳, escuelas sin calefacci贸n y docentes sin vacunar, lo 煤nico que hoy no detenemos es la inmensa necesidad de cuidarnos. Como si esto fuera poco, le proponen a la docencia el nuevo desaf铆o de llevar a cabo actividades pedag贸gicas en movimiento. Sin duda, sostener la presencialidad despliega la creatividad con el 煤nico objetivo de no afrontar la falta de equipamiento, conectividad e inversi贸n. En el af谩n de no dar el brazo a torcer, no s贸lo debemos resguardarnos del contagio de Covid ante un esquema de vacunaci贸n incompleto, sino que adem谩s debemos intentar no contraer el resto de enfermedades que surgen en 茅pocas de bajas temperaturas禄, remarcan.

Finalmente, la Asociaci贸n de Docentes de Ense帽anza Media y Superior (鈥婣DEMYS) denunci贸: 芦en medio de una nueva ola polar docentes y estudiantes ya no s贸lo somos sometidos y sometidas a los contagios sino a soportar condiciones de trabajo y estudio intolerables. La necesidad de ventilaci贸n de las aulas producto del Covid las convierte en verdaderas heladeras, los y las chicas sufren el fr铆o al igual que los y las docentes. No alcanza la ropa para paliar la situaci贸n. A esto se suma la cantidad de escuelas sin calefacci贸n, incluso en aquellas que tienen alg煤n tipo de calefacci贸n la misma resulta completamente insuficiente. Al mismo tiempo, la tremenda crisis econ贸mica que golpea los bolsillos de las familias trabajadoras y afecta la alimentaci贸n y la posibilidad de abrigo de nuestros estudiantes芦, remarcan.

En la misma l铆nea, el gremio docente se帽al贸 que el gobierno de Horacio Rodr铆guez Larreta mantiene 芦la presencialidad como parte de la campa帽a electoral y de una pol铆tica aperturista donde la salud y la vida de los y las trabajadoras no importan. Tampoco importa la educaci贸n como pregonan, y es por esto que tienen el cinismo de enviar recomendaciones para paliar el fr铆o donde entre otras cosas recomiendan a las familias llevar frazadas. A煤n en su plan perverso de mantener la presencialidad, siguen sin invertir un s贸lo peso en las escuelas禄, sostienen.

Ya el pasado mi茅rcoles 23 alrededor de un centenar de docentes, envueltos en frazadas, se concentraron este frente a la sede del Ministerio de Educaci贸n de la Ciudad de Buenos Aires en la Villa 31 de Retiro para reclamar que 鈥渃on fr铆o no se puede estudiar鈥, ante la situaci贸n de que en las aulas, chicos y chicas cursan con capuchas, guantes, bufandas y hasta frazadas.

En este contexto, UTE Ctera, Sadop CABA, CAMYP y Ademys pidieron en conjunto al Ministerio de Educaci贸n porte帽o la urgente convocatoria a una 芦Mesa de Condiciones Salariales y Laborales禄 para abordar todos los problemas que vienen denunciando donde, adem谩s, de la demanda de la suspensi贸n inmediata de la presencialidad ante el riesgo por el COVID-19, exigen aumento salarial, la soluci贸n a los problemas de infraestructura en las escuelas porte帽as, la designaci贸n de docentes suplentes y la devoluci贸n de los d铆as de paro descontados.

En tanto, en la provincia de Buenos Aires, y ante el mismo reclamo por parte de los Sutebas combativos con direcci贸n Multicolor con respecto a los problemas de infraestructura de las escuelas, la Direcci贸n General de Cultura y Educaci贸n del gobierno de Axel Kicillof no suspendi贸 las clases y s贸lo dispuso que puedan prescindir de las clases presenciales aquellas escuelas que no tienen estufas los d铆as donde haya menos de 10掳 de temperatura.