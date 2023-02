–

February 15, 2023

S贸lo en cl铆nica m茅dica hay m谩s de 120 internados y otros tantos en cirug铆a. Personal de la salud asegura que las altas temperaturas y la falta de ventilaci贸n, pueden empeorar el cuadro de muchos pacientes.

Por Mart铆n Su谩rez.

Mientras el jefe de gobierno porte帽o, Horacio Rodr铆guez Larreta, recorre la Argentina en medio de su campa帽a electoral, cientos de pacientes de diferentes hospitales p煤blicos de la Ciudad padecen la desidia de una gesti贸n ausente. En el Hospital Ramos Mej铆a, hace m谩s de diez d铆as que el sistema de aire acondicionado dej贸 de funcionar en todas las salas de internaci贸n de cl铆nica m茅dica y cirug铆a. As铆 lo denuncian los trabajadores y trabajadoras de ese nosocomio que, por estas horas, debaten si tomar谩n alguna medida de fuerza en los pr贸ximos d铆as. Ante esta situaci贸n, familiares de los pacientes internados, llevan sus propios ventiladores para que no sufran las altas temperaturas y, evitar en muchos casos, que empeore el cuadro. La situaci贸n se suma a lo que ocurre en los hospitales Durand y el Oftalmol贸gico Pedro Lagleyze que, desde la semana pasada, suspenden alrededor de 25 cirug铆as diarias por falta de funcionamiento del sistema de aire acondicionado.

El personal de la salud asegura que no es un tema menor y que no debe tomarse a la ligera. 鈥淟a falta de aire acondicionado puede empeorar la situaci贸n de algunos pacientes. Por ejemplo en aquellos que tienen meningitis o neumon铆a. A muchos de ellos les sube la temperatura, pero no es por su patolog铆a ni porque est茅n infectados, sino por no tener el ambiente refrigerado en condiciones鈥, cuenta a Tiempo Luis Ledesma, Licenciado en Enfermer铆a y delegado del Ramos Mej铆a. Pr谩cticamente todo el hospital se encuentra en la misma situaci贸n, 鈥渆n la sala de espera de la guardia, por ejemplo, tampoco funciona la ventilaci贸n. Eso pone de muy mal humor a los pacientes que llegan con diferentes lesiones o infecciones que, sumados al calor, nosotros tenemos que salir a poner pa帽os fr铆os para bajar los 谩nimos de quienes se ponen efusivos y se crean algunos conflictos en el lugar鈥, agrega Ledesma.

#Gravisimo

Trabajadores denuncian que todas las Salas de internaci贸n del #HospitalRamosMejia est谩n sin aire acondicionado, por lo cual los familiares de los Pacientes llevan ventiladores para aliviar las altas temperaturas, ante la falta de equipos de refrigeraci贸n. pic.twitter.com/AenRancfco 鈥 ATE HOSPITAL RAMOS MEJ脥A (@mejia_ate) February 14, 2023

En las salas de cl铆nica m茅dica se encuentran pacientes de complejidad media con problemas respiratorios, neurol贸gicos, infecciones renales y dem谩s. En planta baja, primer y segundo piso hay alrededor de 120 pacientes. Los pacientes internados en cirug铆a, incluso padecen la falta de ventilaci贸n natural porque en muchas salas las ventanas est谩n selladas. 鈥淧ara poner un ejemplo, en una sala puede haber veinte pacientes que actualmente tienen dos ventiladores que no ventilan nada porque tiran aire caliente. Al ver esto las familias traen sus ventiladores de pie o port谩tiles, pero tampoco ayuda al estado de nuestros pacientes鈥, suma Ledesma, al mismo tiempo que destaca que ante esta situaci贸n, 鈥渕uchos internados se tienen que ba帽ar m谩s de una vez por d铆a con el agravante de que tenemos muy poco personal de salud鈥.

Falta de respuesta del ministro de Salud

Los trabajadores del hospital aseguran que hace varios d铆as que vienen comunicando la ausencia de ventilaci贸n central y la falta de funcionamiento del sistema de aire acondicionado. 鈥淎dvertimos en varias ocasiones que si no solucionaban el problemas 铆bamos a tomar medidas, pero el gobierno porte帽o es totalmente indiferente a los reclamos. No siquiera se comprometieron a conformar una mesa de di谩logo para ver de qu茅 manera solucionamos esta problem谩tica鈥, explica Ledesma. Entre jueves y viernes de esta semana, los trabajadores y trabajadoras de hospitales porte帽os eval煤an tomar alguna medida de fuerza si todo sigue igual.

La situaci贸n en el Durand y Lagleyze

El viernes de la semana pasada,, personal de la salud de ambos hospitales, denunciaron la suspensi贸n de alrededor de 25 cirug铆as diarias, por falta de funcionamiento del sistema de aire acondicionados en los quir贸fanos. Es a ra铆z de las diferentes situaciones ocasionadas como: pacientes descompensados, m茅dicos deshidratados y con mareos; generadas al interior de las salas quir煤rgicas cuando la falta de ventilaci贸n provoca el sofocamiento de trabajadores y pacientes. 鈥淗ace meses que no funciona el aire acondicionado ni en el quir贸fano grande, ni en el m谩s chico. En noviembre y diciembre, a medida que iba aumentando la temperatura, se realizaron igualmente las operaciones, pero 煤ltimamente no pudimos avanzar porque se descompensan los pacientes y hasta nuestros compa帽eros鈥, cunt贸 a Tiempo Myriam Mur煤a, T茅cnica en Cardiolog铆a y delegada del Hospital Lagleyze. El promedio anual de cirug铆as realizadas en ese nosocomio, se acerca a las 30 operaciones diarias, pero estos 煤ltimos d铆as estuvieron realizando entre tres y cuatro intervenciones en cada jornada. 鈥淣o podemos arriesgar la salud de los pacientes que necesitan estar en condiciones seguras en la sala de operaciones, pero tampoco podemos arriesgar la salud de los compa帽eros y compa帽eras de trabajo鈥, agrega.

#HospitalLagleyze

Se suspenden cirug铆as por falta de AIRE ACONDICIONADO y temperaturas que oscilan en 35掳 grados dentro del quir贸fano central del nosocomio porte帽o.@horaciorlarreta @FernanQuirosBA pic.twitter.com/KBoMc5eyqn 鈥 Agrupaci贸n Hospitales de la Ciudad (@AteGcba) February 13, 2023

