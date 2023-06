–

Una multitud se concentr贸 en el Obelisco porte帽o este mi茅rcoles y se moviliz贸 hasta las inmediaciones de la Casa de la Provincia de Jujuy, donde se despleg贸 un fuerte operativo de la Polic铆a de la Ciudad para impedir que las y los manifestantes se acerquen a repudiar la salvaje represi贸n que Gerardo Morales inflige contra el pueblo de aquella provincia. Por Indymedia Trabajadoras/es.

Los alrededores de la Casa de la Provincia de Jujuy amanecieron vallados y con un desproporcionado operativo represivo. De madrugada, las y los comuneros del grupo Argentina Plurinacional que hab铆an establecido un acampe all铆 fueron forzados a moverse hasta la Avenida 9 de Julio.

Pasado al mediod铆a, comenzaron a concentrarse las organizaciones. Fue muy importante la presencia de docentes de los distintos gremios como UTE y SUTEBA encolumnados tras las banderas de la CTERA y la CTA de los Trabajadores, presidida por Hugo Yasky, as铆 como los de Ademys y los SUTEBA Multicolores que movilizaron con las organizaciones de la izquierda partidaria del FIT-U.

Por su parte, la CTA Aut贸noma y sus organizaciones, particularmente el gremio de estatales ATE, y los movimientos sociales de la UTEP, la CCC, el Movimiento Evita, entre otros, adem谩s de sindicatos cegetistas de la Corriente Federal y el Frente Sindical, como el SMATA, el Sipreba y Aceiteros, tambi茅n se hicieron presentes.

De igual manera estuvieron organismos de derechos humanos como Madres de Plaza de Mayo, Abuelas, H.I.J.O.S. y la APDH.

Los reclamos centrales fueron la denuncia de la salvaje represi贸n ejercida por el gobierno de Gerardo Morales y el reclamo de la suspensi贸n de la Reforma Constitucional restrictiva de derechos que impuls贸 en un tr谩mite expr茅s.

Las columnas avanzaron por la 9 de Julio cant谩ndole al gobernador juje帽o 鈥淢orales, basura, vos sos la dictadura鈥 luego de que ayer fuera jurada la nueva Constituci贸n provincial y recrudecieran los actos represivos contra las protestas, que terminaron con cientos de heridos y decenas de detenidos en el distrito, adem谩s de la decisi贸n de la justicia federal local de desalojar los cortes de ruta en San Pedro, Libertador y Purmamarca.

鈥淢orales reform贸 la Constituci贸n en detrimento de los derechos de los juje帽os. Esa es la estrategia pol铆tica de la derecha; tenemos que seguir marchando en paz porque la violencia es del poder concentrado鈥, plante贸 el dirigente de la Uni贸n de Trabajadores de la Econom铆a Popular, Esteban 鈥淕ringo鈥 Castro, quien abri贸 el acto en el escenario ubicado en las inmediaciones de la vallada Casa de Jujuy.

En segundo lugar, el secretario general de la CTA Aut贸noma, Hugo 鈥淐achorro鈥 Godoy, manifest贸: 鈥淓sta unidad de la clase trabajadora es el mejor homenaje y reconocimiento al digno pueblo juje帽o que se resiste y no permite que se adue帽en de su derecho a la libertad, a la tierra y a los salarios鈥.

Con carteles que expresaban 鈥淎bajo la reforma, afuera Morales鈥; 鈥淟ibertad a los presos por luchar鈥 y 鈥淏asta de reprimir鈥, las organizaciones colmaron las inmediaciones al cruce de las avenidas 9 de Julio y Santa Fe.

鈥淟a Argentina no es un pa铆s donde se pueda aceptar la violaci贸n de los derechos humanos; la Argentina no va a aceptar la pretensi贸n de convertir a Jujuy en el laboratorio donde se implementan las pol铆ticas represivas para ese supuesto futuro de prosperidad. S铆, prosperidad para los intereses multinacionales. El pueblo les va a mostrar que eso no es posible鈥, expres贸 el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, quien cerr贸 el acto.

鈥淐olonia no, Patria s铆鈥 y 鈥淟ibertad de los trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode鈥 fueron los c谩nticos que m谩s se escucharon en los alrededores de la Casa de Jujuy, vallada y fuertemente custodiada.

Por su parte los sectores sindicales y partidarios de la izquierda hicieron un acto aparte.

Desde el Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U), se convoc贸 a movilizar 鈥渃ontra la reforma antiobrera, represiva y entreguista de Morales y el PJ; por la libertad de los detenidos y contra la represi贸n; por el apoyo al paro general juje帽o y a todos los cortes y piquetes mediante un paro general de todo el movimiento obrero; la no intervenci贸n de la provincia por parte del gobierno nacional y el fuera Gerardo Morales鈥.

En este acto, que cont贸 con muchos oradores, la referente del PO y activista sindical Vanina Biasi dijo que 鈥淢orales quiere prohibir el rechazo a sus pol铆ticas de ajuste鈥 y que 鈥渆l pueblo trabajador juje帽o lo hizo retroceder con varios puntos de la reforma con cortes y lucha鈥.

Por su parte la docente y diputada nacional Romina Del Pl谩 se帽al贸 que, en esta jornada de lucha, los trabajadores juje帽os 鈥渞ecogieron el apoyo de los Suteba multicolor, AGD y de Ademys, que llamaron a paro y se adelantaron a Ctera, que para reci茅n este jueves鈥. Adem谩s, pidi贸 el cese de la represi贸n de Morales y la liberaci贸n de todos los detenidos. Tambi茅n mencion贸 que, en Salta, el massista S谩enz aprob贸 una ley anti-piquetes, demostrando que Morales no est谩 solo en esta pol铆tica de ataque a la protesta social.

