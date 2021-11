–

Entrevistamos a Amanda Mart铆n es secretaria de Ademys, docente de la ciudad de Buenos Aires que nos explica la situaci贸n que atraviesan los y las trabajadoras de la educaci贸n, quienes se movilizaron el pasado 28 de octubre a la Legislatura porte帽a para exigir que se apruebe la Ley de titularizaci贸n que garantiza la estabilidad laboral, la regularizaci贸n de los concursos, la restituci贸n de la Junta de calificaci贸n. 芦Estamos en v铆speras a discutir el Presupuesto 2022, lo mismo a nivel nacional, viene signado por un ajuste que sin lugar a dudas estamos sufriendo las y los trabajadores y, por supuesto, el 谩rea de salud y de educaci贸n. Por lo tanto, este es un plaf贸n para entender por qu茅 el malestar de hoy sobre la situaci贸n laboral. Son profesoras y profesores que tuvieron que hacer lo que pod铆an, como pod铆an en una situaci贸n muy dif铆cil cuando el gobierno pr谩cticamente abandon贸 a las escuelas a su suerte en el medio de la pandemia禄. Por Mario Hernandez

M.H: Amanda Mart铆n es secretaria de Ademys, docente de la ciudad de Buenos Aires. El pasado 28 de octubre pararon y se movilizaron a la Legislatura porte帽a exigiendo que se apruebe la Ley de titularizaci贸n que garantiza la estabilidad laboral, la regularizaci贸n de los concursos, la restituci贸n de la Junta de calificaci贸n. 驴Qu茅 nos pod茅s comentar al respecto?

A.M: En primer lugar que fue un paro muy importante en nivel de adhesi贸n de las profesoras y profesores de las secundarias de la Ciudad de Buenos Aires que se congregaron a las 15:00 en la Legislatura. El conflicto radica que hace m谩s de 10 a帽os que no se realizan concursos regulares anuales como establece el Estatuto del docente que es el que regula nuestra actividad. Esta falta de concursos, cuya responsabilidad es del gobierno, genera inestabilidad laboral y precarizaci贸n.

Esto est谩 generando mucho debate en las escuelas a ra铆z que el ministerio de Educaci贸n dejo trascender que har铆a otro tipo de concursos, no el que establece el Estatuto del docente, que como contrapartida generar铆a despidos masivos. Hay una preocupaci贸n real, nosotros y nosotras ven铆amos advirtiendo sobre el problema. Hay incluso en la Legislatura proyectos presentados para titularizar, para que sea una soluci贸n integral al problema que est谩n demandando, pero hay una negativa del parte del ministerio de Educaci贸n y esto est谩 generando mayor movilizaci贸n, pienso que en las pr贸ximas semanas va a seguir porque a medida que el gobierno no conteste va a profundizar una precarizaci贸n laboral, yo la llamo la reforma laboral encubierta en educaci贸n, tanto que se est谩 discutiendo en el trascurso de la campa帽a electoral y que el propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en voz de sus candidatos ha dicho la idea de eliminar las indemnizaciones, avanzar contra los derechos laborales, es lo que ya est谩 haciendo en la Ciudad. Y, por lo tanto, hay que nombrar las cosas por su nombre, ac谩 hay una responsabilidad del gobierno de avanzar contra los derechos laborales m谩s elementales, estamos hablando que un profesor/a sepa al a帽o siguiente si tiene trabajo, si tiene ingreso, si va a seguir trabajando, a ese nivel estamos hablando y bueno, esto creo que va a generar cada vez m谩s movilizaciones en la puerta de la Legislatura.

M.H: Hay un Proyecto de ley ingresado por la bancada del FIT-U al respecto 驴en qu茅 consiste?

A.M: Fui redactora del mismo, lo presentamos en el 2018 y este a帽o lo hicimos nuevamente, ya que tambi茅n soy legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. He pedido en la propia sesi贸n que se tome en cuenta este proyecto. Es muy sencillo, plantea que se titularice a todos los docentes y a sus docentes suplentes que est茅n en condici贸n seg煤n lo que establece el Estatuto del docente al momento de la sanci贸n de la ley que los titularicen masivamente de forma fotogr谩fica. Eso quiere decir que al momento de la sanci贸n de la ley todo aquel que tenga esa situaci贸n denominada interino y los suplentes de esos interinos pasen a ser titulares, y que a partir de all铆 se establezcan, como establece justamente el Estatuto docente, concursos anuales integrales para la acumulaci贸n, el traslado y el ingreso a la carrera docente. B谩sicamente es lo que reclaman en otros sectores de trabajadores cuando uno pide derechos a la estabilidad laboral, a poder tomarse licencia, por ejemplo.

M.H: Esto se manejaba, hasta no hace mucho tiempo, a trav茅s de la Junta de calificaci贸n.

A.M: Exactamente. El 贸rgano, una especie de co-gobierno que exist铆a en la Ciudad de Buenos Aires, fue disuelto en el 2011, casualmente o no tanto fue el a帽o que finalmente en un proceso de lucha se logr贸 una titularizaci贸n. Pero se avanz贸 en este objetivo m谩s estrat茅gico del gobierno que es disolver esos co-gobiernos. A la Junta de calificaci贸n y disciplina se la reemplaz贸 por un 贸rgano llamado Coreap (Comisi贸n del Registro y Evaluaci贸n de Antecedentes Profesionales) que est谩 integrado mayoritariamente por el Ejecutivo y algunos sindicatos que designa el Ejecutivo, y estos se supone que deben velar por la transparencia en los concursos, la realizaci贸n de los mismos y es lo que no est谩 sucediendo. Ese 贸rgano vino a empeorar la situaci贸n de la docencia.

M.H: Mas all谩 que este sea un conflicto central para Ademys, me imagino que hay otras serie de situaciones en el 谩mbito educativo de la Ciudad y me gustar铆a que te refieras al ellas.

A.M: Nosotros venimos de una profundizaci贸n de la crisis educativa, la pandemia expuso con mayor crudeza la falta de recursos, la crisis de infraestructura, la interrupci贸n de programas de distribuci贸n de computadoras y acceso a la conectividad, el ajuste presupuestario del gobierno para con la educaci贸n p煤blica e indudablemente tambi茅n eso est谩 sobre la base del malestar de los profesores, porque nosotros durante todo el a帽o pasado y parte de este a帽o, tuvimos sin recursos que acompa帽ar pedag贸gicamente a los estudiantes y la crisis educativa no se puede desconocer.

Aquellos estudiantes que no contaban m铆nimamente con la computadora y el acceso a la conectividad quedaron literalmente desescolarizados. El gobierno no tuvo una pol铆tica para asistir, lo digo para la Ciudad de Buenos Aires, pero tambi茅n considero que vale a nivel nacional.

Hoy el saldo que tenemos en t茅rminos educativos es muy negativo, tenemos un porcentaje alto en desescolarizaci贸n, con todo un trabajo que est谩n haciendo todas las escuelas para revincular a los estudiantes, pero indudablemente esto merece de otra orientaci贸n en materia educativa partiendo desde algo muy elemental como es el Presupuesto educativo.

Estamos en v铆speras a discutir el Presupuesto 2022, lo mismo a nivel nacional, viene signado por un ajuste que sin lugar a dudas estamos sufriendo las y los trabajadores y, por supuesto, el 谩rea de salud y de educaci贸n. Por lo tanto, este es un plaf贸n para entender por qu茅 el malestar de hoy sobre la situaci贸n laboral. Son profesoras y profesores que tuvieron que hacer lo que pod铆an, como pod铆an en una situaci贸n muy dif铆cil cuando el gobierno pr谩cticamente abandon贸 a las escuelas a su suerte en el medio de la pandemia.