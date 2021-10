–

Un amplio arco gremial, de organizaciones de abogados y referentes pol铆ticos se manifest贸 contra el avasallamiento del gobierno de Horacio Rodr铆guez Larreta a los derechos laborales.

Fotos: Nicolas Solo ((i))

El pasado jueves la alianza Juntos por el Cambio, cuyo jefe pol铆tico en la Ciudad de Buenos Aires es el Jefe de Gobierno Horacio Rodr铆guez Larreta, aprob贸 en la Legislatura porte帽a -la cual controla por completo- una ampliaci贸n de facultades seg煤n la cual el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad se constituir铆a en tercera instancia en causas civiles, comerciales y laborales resueltas por tribunales nacionales, materias sobre las cuales los tribunales de CABA no tienen jurisdicci贸n.

De inmediato se alzaron voces de un amplio arco judicial, gremial y pol铆tico denunciando que la ley aprobada por la Legislatura es inconstitucional, dilatar谩 y encarecer谩 todos los procesos judiciales y permitir谩 garantizar la impunidad al PRO y otros sectores de poder afines al contar con un tribunal acorde a sus intereses.

En este sentido, uno de los efectos de la reforma introducida por Juntos por el Cambio ser谩 que las causas laborales tengan una nueva instancia, previa a la extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Naci贸n, para que las sentencias que dicten jueces laborales nacionales sean revisadas por los ministros de 鈥渓a Corte porte帽a鈥. La misma est谩 integrada por personalidades p煤blica y notoriamente ligadas a Juntos por el Cambio, incluyendo ex funcionarios de Mauricio Macri, que ya ha demostrado con varios fallos su parcialidad a favor de la alianza macrista, los grandes grupos econ贸micos y contra los trabajadores.

鈥淪e pretende que tan solo con una mayor铆a autom谩tica de la Legislatura porte帽a se viole la Constituci贸n nacional鈥

La convocatoria en rechazo fue a las 11 de la ma帽ana del mi茅rcoles ante la sede del Tribunal Superior de Justicia porte帽o, donde se mont贸 un escenario en la calle Cerrito con una amplia participaci贸n de dirigentes sindicales, referentes de agrupaciones de abogados y pol铆ticos. Debajo del escenario una amplia militancia de gremios del 谩mbito judicial, de la Corriente Federal de Trabajadores, de la CTA de los Trabajadores junto a abogadas y abogadas de diferentes vertientes.

Desde la Asociaci贸n de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) denunciaron que 鈥渆s inocultable la estrategia de los grandes grupos econ贸micos que operan detr谩s y que se montan en la l铆nea de un proyecto pol铆tico que pretende eliminar derechos de los trabajadores, como ya se ha manifestado el Jefe Porte帽o Horacio Rodr铆guez Larreta, en contra de los derechos de los trabajadores de no verse privado del empleo injustamente. Ahora, avanzan para controlar tambi茅n la decisiones judiciales del fuero especializado en derecho del trabajo, sometiendo al juez natural a una jurisdicci贸n ajena y sin conocimiento del derecho laboral, pisoteando los derechos de las personas que trabajan, que judicializaron su reclamo, porque ya fueron avasallados y recurren a la justicia como 煤ltima soga de vida鈥.

馃摲 Vanesa Siley 鈥@Vsiley鈥 desde la marcha al TSJ de CABA 鈻讹笍 鈥淧ara traspasar competencias hay que votar en el Congreso nacional una norma. Con una mayor铆a autom谩tica en la Legislatura se termina violando la Constituci贸n. Se desprestigia a la pol铆tica y al Poder Judicial鈥. pic.twitter.com/EYcPZ4PNnA 鈥 Radio Gr谩fica 馃摶 鉁掞笍 (@RadioGrafica893) October 6, 2021

Por su parte, una de las referentes gremiales convocantes, Vanesa Siley, secretaria general de la Federaci贸n de Sindicatos de Trabajadores Judiciales (Sitraju) y diputada nacional por el Frente de Todos, en declaraciones a Radio Gr谩fica denunci贸 que 鈥淗oracio Rodr铆guez Larreta, despu茅s de ganar las elecciones en la Ciudad, env铆a un proyecto de Ley que viola absolutamente toda la Constituci贸n Nacional, que viola la Ley Cafiero, no porque est茅 preestablecido que la Justicia nacional ordinaria no va a pasar a la CABA, sino porque no son los mecanismos. Hay que establecer un convenio entre la Ciudad de Buenos Aires y el Poder Ejecutivo nacional y adem谩s de ello, para traspasar competencias, hay que votar en el Congreso nacional una norma鈥.

鈥淪e pretende que tan solo con una mayor铆a autom谩tica de la Legislatura porte帽a se viole la Constituci贸n nacional y se traspasen competencias desprestigiando a la pol铆tica y al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires鈥, se帽al贸 la referente judicial.