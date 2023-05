–

De parte de ANRed May 30, 2023 187 puntos de vista

El Polo Obrero, el M.T.L. Rebelde, M.A.R., M.T.R. 12 de Abril, el M.T.R. Votamos Luchar por un Cambio Social, C.U.Ba M.T.R. y M.B.T. realizarán este martes 30 de mayo desde las 16 una marcha de antorchas de Plaza Miserere hasta la Jefatura de Gobierno portelo, en reclamo al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore, de asistencia alimentaria para los comedores populares; contra el recorte en el programa Ciudadanía Porteña (subsidio orientado a garantizar el acceso a productos de primera necesidad, el cuidado de la salud y la continuidad educativa para familias en situación de vulnerabilidad social); y en reclamo de trabajo genuino. «El jefe de gobierno anunció el recorte de la ayuda alimentaria Ciudadanía Porteña a las familias que no puedan acceder a trabajar o estudiar. No quieren generar trabajo, solo quieren ajustar. Para crear trabajo no hay que sacar ninguna ayuda alimentaria», sentencian. Por ANRed.

La marcha de antorchas será este martes 30 de mayo desde las 16, y partirá, con la consigna central «Larreta basta de hambre y ajuste«, desde la Plaza Miserere del barrio porteño de Once, a la Jefatura de Gobierno porteño, ubicada en Uspallata 3150, en el barrio de Parque Patricios.

Con la movilización le reclamarán al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore, aumento de la asistencia alimentaria para los comedores populares en este marco de crisis socio-económica; que cese el recorte y ajuste en el programa Ciudadanía Porteña (subsidio orientado a «garantizar el acceso a productos de primera necesidad, el cuidado de la salud y la continuidad educativa para familias en situación de vulnerabilidad social«, según indica el propio sitio del GCBA); y por trabajo genuino.

Miles y miles de vecinos de las villas y barrios de Caba estamos reclamando a Larreta y la ministra Migliore asistencia alimentaria para las enormes listas de espera que no paran de crecer en los comedores.

En las ferias se canjea ropa x comida.

Basta de hambre y ajuste! pic.twitter.com/f4QuWOPEnY — Jeremías Cantero (@JeremasCantero4) May 29, 2023

«El hambre y la pobreza crece en todo país, y también en la Ciudad de Buenos Aires – denuncian las organizaciones sociales – La situación en los barrios es dramática, para poder comer y vestirse, con la llegada de fríos, las familias salen a hacer trueque en las ferias y las listas de esperas en los comedores populares no para de crecer con chicxs, jubiladxs y trabajadores desocupadxs o con salarios de indigencia. En la zona sur, las villas y barrios más pobres, la pobreza se acerca a los índices del conurbano y resto del país. La devaluación, los tarifazos permanentes en todos los servicios, la inflación descontrolada está destruyendo nuestros miserables ingresos».

En la misma línea, agregan: «la brutal política de ajuste en favor del FMI es apoyada por Larreta y se replica en la Ciudad. El jefe de gobierno anunció el recorte de la ayuda alimentaria Ciudadanía Porteña a las familias que no puedan acceder a trabajar o estudiar. Larreta y sus ministra de Desarrollo Migliore vienen de quitarle la ayuda a casi 1500 familias por no poder enviar a los chicxs a las escuelas. Los responsables de la desocupación, del hambre y la pobreza, que crece en todo el país y la Ciudad, echan la culpa a las víctimas de sus políticas de ajustes, quitando el único sustento que tiene una familia para poder comer», remarcan.

«Larreta quiere ganar el apoyo del FMI y las patronales, en medio de la campaña electoral, al igual que todos los políticos compiten en quien es más reaccionario contra las familias más pobres. No quieren generar trabajo, solo quieren ajustar. Para crear trabajo no hay que sacar ninguna ayuda alimentaria», sentencian. Y agregan: «las organizaciones que somos parte del Frente de lucha y la Unidad Piquetera en CABA no vamos a resignarnos y dejar pasar el ajuste. Vamos a una gran marcha de antorchas en rechazo a las suspensiones de Ciudadanía Porteña, reclamamos la restitución a todas las familias, la universalización para todos los que la necesitan, la asistencia alimentaria para las enormes listas de esperas de los comedores y la creación de trabajo genuino», finaliza el comunicado de las organizaciones.