–

De parte de Indymedia Argentina June 3, 2022 191 puntos de vista

El Gobierno de la Ciudad present贸 la ejecuci贸n presupuestaria del Primer Trimestre 2022. En los primeros tres meses del a帽o, el GCBA utiliz贸 menos del 2% del presupuesto destinado a Becas Estudiantiles, el 12% del correspondiente a Pol铆ticas Alimentarias, y 0 (cero) pesos al Programa 鈥淐r茅ditos 1era Vivienda鈥. Mientras tanto, se gastaron casi 12 millones de pesos por d铆a en publicidad.

Por Mar铆a Eva Koutsovitis, Jonatan Baldiviezo y Alejandro Volkind 鈥 El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos.

De los m谩s de $940 mil millones de presupuesto con que cuenta la Ciudad para este 2022, en los primeros tres meses se utilizaron poco m谩s de 226 mil millones. Pero, pese a que la ejecuci贸n fue la esperable (un 24%), la distribuci贸n fue sumamente despareja.

Van algunos ejemplos.

Pauta, pauta, y m谩s pauta

Sin dudas, un 谩rea privilegiada por Horacio Rodr铆guez Larreta es la publicidad. Si tomamos en cuenta s贸lo el 铆tem Publicidad y Propaganda, para este a帽o se han destinado casi 3500 millones de pesos ($3.478.951.683) para hacer propaganda gubernamental, de los cuales ya se ejecut贸 casi el 22% ($753.046.973). Pero el n煤mero se abulta a煤n m谩s si le sumamos los casi 1500 millones que tiene de presupuesto la Subsecretar铆a de Comunicaci贸n Social, cuya funci贸n principal es 鈥渁sistir a la secretaria de Medios en la ejecuci贸n y administraci贸n de las contrataciones que en materia de publicidad se realicen para las distintas 谩reas del Poder Ejecutivo鈥.

La suma de ambos 铆tems da un total de casi 5000 millones de pesos para 2022 ($4.923.346.299), de los que ya se utilizaron m谩s de $1000 millones ($1.069.703.972), lo que equivale a casi 12 millones de pesos por d铆a durante este a帽o.

Si la cifra resulta llamativa, habr谩 que prepararse para m谩s. Durante 2021, el 铆tem 鈥淧ublicidad y Propaganda鈥 tuvo un aumento del 97% (ten铆a un presupuesto votado de casi 2400 millones, pero terminaron destinando casi el doble 4.724.239.306), y la Subsecretar铆a de Comunicaci贸n Social tuvo un aumento del 117% (de 1.029.025.580 presupuestados a comienzos de a帽o, se terminaron ejecutando 2.238.732.641).

Con estos n煤meros finales, en 2021, Horacio Rodr铆guez Larreta destin贸 m谩s de 19 millones de pesos por d铆a a hacer propaganda de su gobierno.

Si alquil谩s, tomate el Metrob煤s

En una Ciudad donde el 40% de los habitantes son inquilinos, el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) destin贸 0 (cero) pesos al Programa 鈥淐r茅ditos 1era Vivienda鈥, y para la tan publicitada 鈥淕arant铆a BA鈥, menos de un mill贸n. Para el barrio de La Boca, donde se encuentra la mayor cantidad de conventillos de la Ciudad y con un enorme d茅ficit habitacional, existe el programa 鈥淩ehabilitaci贸n La Boca鈥, pero hasta el momento se ejecutaron cero pesos.

Para el programa de reintegraci贸n, integraci贸n y transformaci贸n de villas se ejecut贸 menos del 10% ($710 de los $7.504,5 millones)

Claro, todo el presupuesto se est谩 yendo a necesidades m谩s urgentes, como el Metrobus del Bajo 鈥 Etapa II, donde cada parador que se est谩 colocando va a salir m谩s de $100 millones.

800 pesos por d铆a para las V铆ctimas de Trata

La Direcci贸n general de la Mujer ejecut贸 s贸lo el 13% de su presupuesto. Y el 谩rea de Detecci贸n, Protecci贸n y Asistencia a V铆ctimas de Trata tiene un presupuesto de menos de medio mill贸n de pesos, de los cuales ejecut贸 71.683, es decir menos de 800 pesos por d铆a.

La prioridad n煤mero uno No es la educaci贸n

Para Becas estudiantiles, de casi $2400 millones presupuestados, el Ministerio de Educaci贸n s贸lo utiliz贸 3 millones. En el caso de los subsidios a las Cooperadoras escolares, sobre 250 millones, ejecutaron el 8%. Y en Infraestructura Escolar s贸lo se utiliz贸 el 10% de un presupuesto ya devaluado. Total, las escuelas est谩n b谩rbaras, 驴no? La situaci贸n es a煤n peor respecto a Mantenimiento Escolar: de 5.541 millones de pesos s贸lo ejecut贸 $ 507 millones, es decir, el 9,1%.

Como siempre, el subsidio para la educaci贸n privada, tuvo una ejecuci贸n perfecta.

Urgencias no tan urgentes

Sobre los casi $1500 millones presupuestados a la Asistencia Integral a los Sin Techo, el Ministerio de Desarrollo Humano y H谩bitat no ejecut贸 ni el 8%, y encima recort贸 $70 millones de ese presupuesto. Para la Asistencia Socio Habitacional, que tiene un presupuesto de m谩s de 730 millones, se utiliz贸 menos del 9%. La Secretar铆a de Inclusi贸n Social y Atenci贸n Inmediata no lleg贸 al 12% de ejecuci贸n presupuestaria. Y para la 鈥淎sistencia inmediata ante la Emergencia Social鈥, el gobierno porte帽o no s贸lo redujo el presupuesto votado por la Legislatura, sino que adem谩s s贸lo ejecut贸 el 15%.

驴C贸mo se llama la obra? Urgencias no tan urgentes.

La Econom铆a Popular y Social es un excelente discurso

La Direcci贸n General de Econom铆a Popular y Social tiene un presupuesto de m谩s de $1300 millones, pero para Fomento a la Comercializaci贸n de la econom铆a popular y social, se destinaron cero pesos. Lo mismo para la Asistencia t茅cnica y el fortalecimiento de los comercios populares.

Tendr谩n que hablar un poco m谩s. La Direcci贸n General Planificaci贸n y Discurso tiene un presupuesto de casi 50 millones y ya utiliz贸 un 20%, es decir, poco m谩s de 100 mil pesos por d铆a.

Subastas inesperadas

El GCBA calcul贸 como ingreso por la venta de inmuebles $ 2.819 millones, pero ya ingres贸 $3.610 millones. Vendi贸 m谩s de lo que ten铆a previsto.

驴Cu谩l es el inmueble que se vendi贸 y que no estaba planificado? El edificio de Berutti y la Av. Coronel D铆az que el GCBA le vendi贸 a la empresa IRSA por $ 2.158 millones.

Este monto se suma a los $ 1.451 millones que se obtuvo hasta el momento por la venta de parcelas del ex Tiro Federal que ahora llaman Parque de la Innovaci贸n.

Hay Hambre, y hay hambre Gourmet

En una Ciudad con un nivel de pobreza que afecta a uno de cada cuatro porte帽os, la ejecuci贸n presupuestaria de la Direcci贸n General de Pol铆ticas Alimentarias no lleg贸 al 13%. Eso s铆, si tu hambre es gourmet, despreocupate: la Secretar铆a de pol铆ticas gastron贸micas, con m谩s de 115 millones de presupuesto, tuvo una ejecuci贸n perfecta en el primer trimestre y hasta le adjudicaron un aumento del 30%. S贸lo para Eventos de Desarrollo Gastron贸mico se destinaron 105 mil pesos por d铆a.

Los 煤nicos beneficiados鈥 ser谩n los dirigentes del PRO

En estos primeros tres meses de 2022, el GCBA destin贸 menos de 200 mil pesos por d铆a a Pol铆ticas destinadas a la Juventud.

Mientras desfinancia y subejecuta presupuestos clave, el gobierno de la Ciudad decide duplicar el Presupuesto de la 鈥淪ecretar铆a de Transformaci贸n cultural鈥 (Sic), que en tres meses ya gast贸 todo el dinero votado por la Legislatura para 2022.

驴A qu茅 se dedica esta Secretar铆a? A financiar la formaci贸n de dirigentes del PRO, como lo demuestran sus contrataciones millonarias dirigidas a 鈥渋mpulsar el desarrollo de las autoridades superiores del Gobierno de la Ciudad鈥.

Adicciones

La Direcci贸n General de Pol铆ticas Sociales en Adicciones s贸lo utiliz贸 poco m谩s del 11% de su presupuesto. P谩rrafo aparte para el rubro 鈥淓xternaci贸n asistida鈥, de un m铆sero presupuesto de un mill贸n de pesos, se ejecutaron 23 mil, lo que equivale a 255 pesos por d铆a.

Fuente: https://observatoriociudad.org/mucha-pauta-pocos-derechos/