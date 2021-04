–

Esta ma帽ana, luego de meses de intimidaciones, nueve familias, todas mujeres cabeza de familia con 17 ni帽os y ni帽as quedaron en la calle tras la irrupci贸n en un operativo de desalojo llevado adelante por la Polic铆a de la Ciudad. Las familias ven铆an denunciando que no tienen donde vivir y un supuesto due帽o les cobraba un pago de alquiler informal mientras llegaban las intimidaciones de desalojo. 芦Un cami贸n nos saco las cosas y nos dejaron en una plaza con los nenes. No tenemos donde ir禄. Tras la negativa del ministro de Desarrollo Territorial y H谩bitat de Naci贸n, Jorge Ferraresi en no prorrogar el DNU 320 se han incrementado los desalojos. Por ANRed

Esta ma帽ana un grupo de Polic铆as de la Ciudad ingreso sin previo aviso a las casas en las calles Rivera Indarte y Fern谩ndez de la Cruz en donde viv铆an 9 familias con sus ni帽os desde hace siete meses. El operativo fue ordenado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 67, a cargo de la Dra. Marcela Eiff. El acta se帽ala la 鈥渋ntrusi贸n鈥 del inmueble. Sin embargo, las familias ven铆an denunciando que les continuaban cobrando el pago de alquiler al mismo tiempo que llegaban las amenazas del inminente desalojo. 鈥淨ueremos llegar a un acuerdo no tenemos donde vivir, Ac谩 somos todas mujeres con muchos ni帽os y en ning煤n lado nos aceptan. Cuando nos dijeron que nos quer铆an desalojar comenzamos a buscar pero nadie quiere recibir a los ni帽os鈥, coment贸 una de las madres a ANRed. Hasta el momento el gobierno de la Ciudad no ofreci贸 nada concreto a las familias sin viviendas. Solo una de las familias tienen un subsidio habitacional que a penas llega a 6mil pesos 鈥淣o dijeron que quiz谩 no llevar铆an a un parador pero es lo mismo que nada. 驴Cu谩nto podemos estar ah铆?. Necesitamos que alguien se haga cargo sino vamos a dormir en la calle鈥, agregaron.

Luego del desalojo las familias informaron que un cami贸n las llevo hasta una plaza cercana y bajaron las pertenencias y nadie desde el Gobierno les acerc贸 ayuda 芦 芦Un cami贸n nos saco las cosas y nos dejaron en una plaza con los nenes. No tenemos donde ir. Y tenemos miedo que vengas la lluvia禄.

El pasado 31 de marzo venci贸 el. DNU 320/20 que hab铆a sido dictado el 29 de marzo del 2020 que deten铆a ciertos desalojos amparado en la crisis provocada por la pandemia de Covid-19. Esta a帽o el Gobierno Nacional no concedi贸 la prorroga lo que di贸 luz verde para una 鈥渙la de desalojos鈥 a pesar de dictarse otro paquete de medidas restrictivas por el agravamiento de la pandemia.

Desde las Concejer铆as de Viviendas explicaron que las familias una vez desalojadas se encuentran con dos problemas cruciales: 鈥減rimero, que el subisidio habitacional es completamente insuficiente para costear el alquiler de una pieza (hace d茅cadas que les inquilines precarizades no saben lo que es alquilar algo mayor a 1 ambiente), y por otro, la negativa de alquilar a familias con ni帽es, cada vez m谩s extendida. Frente a esta situaci贸n se帽alan que es urgente un aumento del subsidio habitacional que ascienda a un rango entre 15 y 24 mil pesos.

El 31 de marzo decenas de organizaciones sociales nucleadas en la campa帽a #ProhibidoDesalojar movilizaron al centro de la ciudad porte帽a exigiendo la suspensi贸n de los desalojos y un subsidio de emergencia. Denunciando la situaci贸n critica por la que atraviesan los inquilinos en medio de la crisis econ贸mica y la pandemia. Las amenazas de desalojo son diarias. La Consejer铆as de Viviendas que acompa帽an cientos de casos de familias en riesgo de ser desalojadas un d铆a antes del vencimiento del DNU 320/20 emiti贸 un comunicado alertando sobre las hostigaciones padecidas por parte del Gobierno de la Ciudad y la polic铆a. 鈥淓n el caso de nuestra organizaci贸n, las Consejer铆as de vivienda, desde el comienzo de la pandemia hemos recibido m谩s de 300 consultas y estamos actualmente acompa帽ando un n煤mero de 150 situaciones de riesgo de desalojo o desalojo consumado. Todo este trabajo es a pulm贸n, autogestivo y nos consideramos independientes del estado. Ya desde el a帽o pasado la polic铆a de la ciudad, comandada por Diego Santilli, nos viene pisando los talones, con presencia de personal uniformado y de civil (infiltrades), tanto en nuestras Asambleas como en espacios de base a los que convocamos a trav茅s de nuestras redes. Con la excusa de saber si va a haber una concentraci贸n o una marcha, se han presentado cada domingo por medio en la olla popular en donde hacemos adem谩s nuestros encuentros con vecines. Para evitar la persecusi贸n que ven铆amos sufriendo, dejamos de colocar la direcci贸n donde se realizar铆an las Asambleas, repercutiendo claramente en la posible masividad de las mismas鈥. (ver completo)