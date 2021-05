–

Ya son 12 los y las docentes y auxiliares fallecidas por Covid-19 en la Ciudad de Buenos Aires durante las clases presenciales dispuestas por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. En el marco del paro activo docente convocado para este lunes y martes, hoy se realizan actividades distritales autoconvocadas, en reclamo de la vuelta a la virtualidad, la garantía de recursos y un plan masivo de vacunación. «Cada escuela que permanece abierta pese a los contagios en sus aulas, es un riesgo potencial cuyo costo se mide en vidas», remarca el gremio docente Ademys. En este contexto, Larreta fue denunciado penalmente por el delito de homicidio por la muerte por coronavirus de Silvina Flores, vicedirectora de la escuela N° 24 del Distrito 11. «Si hay algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos es que en tiempos de pandemia hay que dejar el odio a los docentes de lado. La mejor tarea que podemos darles, es que valoren la vida, que respeten a sus semejantes, porque faltándole el respeto a un docente, obligando a un maestro en huelga a hacer zoom, sólo les demuestran la falta de empatía y solidaridad en momentos tan terribles como estos», expresó en una carta Macarena, una maestra que trabaja en la escuela donde falleció la vicedirectora. Por ANRed.

Según informa el gremio docente porteño Ademys, desde que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta decidió la vuelta a las clases presenciales, fallecieron 12 docentes y auxiliares de escuelas porteñas: Jorge Langone (docente de la Técnica 13 DE 212), Juan Carlos Ramírez (auxiliar de la Escuela 21 DE 33), Marcelo Becker (docente de la Técnica 35 DE 184), Maria Josefa Millone (auxiliar portera de la escuela Comercial 31 DE 95), Marcelo Mendoza (preceptor del CENS 626), Sergio Vicino (Jefe General de Taller en la Técnica 17 DE 137), Mónica Suárez (docente de la Escuela Infantil 11 DE 208), Sergio Nieto (auxiliar de la Escuela Técnica 14 DE 59), Silvina Flores (vicedirectora de la Escuela 24 DE 1110), Ramón Juárez (portero del Colegio Galileo Galilei), Graciela Romero (auxiliar de la Técnica 18 DE 1112) y Emilio Gutiérrez (docente de Educación Física del profesorado Dickens). Cifras que aumentan si se toman en cuenta la cantidad de fallecimientos de docentes y auxiliares por coronavirus en el marco del regreso a las clases presenciales en diferentes provincias de todo el país.

En este contexto, en un comunicado titulado «Basta de muertes evitables. Basta de esta política criminal», Ademys expresó: «cada muerte de docentes, de auxiliares, de familiares de nuestros y nuestras estudiantes, cada muerte de trabajadores y trabajadoras que no fueron vacunadas y fueron enviadas a trabajar a lugares sin condiciones de seguridad, marca el ejemplo de una política que como sindicato veníamos caracterizando desde enero como parte de una apertura criminal. Cada compañero y compañera dispensada que es citado a retomar tareas presenciales, cada escuela que permanece abierta pese a los contagios en sus aulas, forman parte de un riesgo potencial cuyo costo se mide en vidas, se cuantifica en secuelas irreversibles, se plasma en familias castigadas por pérdidas irreparables e innecesarias«.

El gremio considera que «los gobiernos que por acción u omisión permiten esto son responsables», y convoca a «la docencia, a las familias, a la comunidad educativa y a toda la sociedad a rechazar esta política criminal. Esta presencialidad no tiene condiciones mínimas y debe interrumpirse ya. Por vacunación para todos los y las trabajadoras y en defensa de la salud y la vida. Convocamos a todos y todas a sumarse a las acciones de lucha para esta semana». Es por eso que informaron las actividades distritales autoconvocadas para este lunes, que incluyen semaforazos, radios abiertas, abrazos a escuelas, concentraciones y conferencias de prensa.

Macarena, maestra de la Escuela 24 del Distrito 11: «la mejor tarea que podemos darles, es que valoren la vida»

Uno de los casos que más trascendió en estos días es el del fallecimiento por Covid-19 de Silvina Flores, vicedirectora de la Escuela N° 24 del Distrito 11. La docente se había contagiado de la directora del colegio, Cecilia Gómez, según lo había relatado la propia Flores en una carta publicada el 20 de abril pasado en el blog del colegio. La directora, luego de 15 días, pudo superar la enfermedad, pero, quien fue su contacto estrecho, Flores, falleció luego, a los 53 años, tras permanecer un mes internada.

En este marco, se viralizó en redes sociales la carta de Macarena, una maestra de la escuela, quién expresó: «hoy la comunidad educativa de la Escuela 24 está de duelo por la pérdida irreparable de una vida que nadie jamás nos devolverá. Espero ahora comprendan aquellos dos padres que agresivamente me escribieron para decirme que por hacer paro a mi no me interesaba la Educación, y que ‘vivo de paro’, lo injustamente que actuaron, ya que no tendré sueldo para mantener a mi familia por los terribles descuentos, y aún así quise mantenerme vinculada enviando tareas y corrigiendo hasta en fin de semana para estar presente. Comprendan que yo quise cuidar a sus hijos, a mi hijo, a sus familias, a mi. Porque como le ocurrió esto a ella, nos podía haber pasado a cualquiera de nosotros. Hay cepas que son muy peligrosas y continuar como si nada ‘conviviendo’ con un virus que mata, que no nos deja convivir porque nos quita la vida, no se debe naturalizar», remarcó en su carta.

En la misma línea, agregó: «si hay algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos es que en tiempos de pandemia, hay que dejar el odio a los docentes de lado (aunque sea por amor a sus hijos) y debemos cuidarnos mucho, cuidar a los otros. Ese es el mayor acto de amor. La mejor tarea que podemos darles, es que valoren la vida, que respeten a sus semejantes, porque faltándole el respeto a un docente, obligando a un maestro en huelga a hacer zoom, sólo les demuestran a sus hijos la falta de empatía y solidaridad en momentos tan terribles como estos».

«Estamos transitando momentos a nivel mundial de mucha angustia y pérdidas, no debería existir el maltrato a un docente, que pide mediante una medida de fuerza, que se respete el derecho a la educación desde el cuidado y la no exposición al virus – agregó la maestra – No son las escuelas abiertas las que enseñan, ni las aulas, ni el pizarrón, somos los docentes quienes día a día trabajamos por una mejor educación. Y leer palabras llenas de desaciertos de que ‘vivimos de paro’ sinceramente es vergonzoso. Este virus que nos azota se lleva muchas vidas a diario, y si no tomamos verdadera dimensión de esto, después tenemos que lamentar pérdidas con todo el dolor que eso significa para sus familias. No somos números, somos seres humanos. Yo no quise pasar a ser parte de una estadística de muertos. Desde el miércoles ingresé en Licencia por enfermedad. Estoy realizando tratamiento médico porque no estoy nada bien de salud y cada día que pasa me siento peor. A partir del lunes si la escuela tiene suplente, podrán ir aquellos que consideren que ir a la escuela en pandemia es mas importante que cuidar la vida. La escuela continuará abierta porque no escuchan los reclamos docentes, y así iremos perdiendo la vida. Agradezco inmensamente a las familias que supieron comprender la medida de fuerza del Paro, y me apoyaron y enviaron su abrazo. A quienes enviaron tareas con todo el amor y dedicación. Al resto sólo puedo decirles que las clases presenciales que tuvieron, no los ayudaron a aprender lo verdaderamente importante en la vida. Ojalá, si no lo aprendieron hasta ahora, logren comenzar a reflexionar y aprender. Que las muertes, siempre injustas, al menos, ayuden a tomar dimensión de la situación y conciencia amorosa de la necesidad de cuidarnos. Los saludo con cariño y respeto», finaliza la carta.

Larreta fue denunciado por el delito de homicidio ante la muerte de la docente Silvina Flores

Justamente, por el fallecimiento de la docente Silvina Flores, el viernes 7 jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, fue denunciado penalmente por el delito de «homicidio». Así consta en la presentación que realizó la abogada Valeria Laura Carreras ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°10, a cargo del juez Julián Ercolini, donde la abogada pide que se investigue «la concatenación de hechos» que llevaron a la muerte de la vicedirectora, afirmando que existió un «nexo causal» entre el fallecimiento de la docente y la decisión del Gobierno porteño de hacer «caso omiso» al Decreto 241-21 por el cual se suspendía la presencialidad escolar, según informó la agencia Télam.

En esa línea, Larreta es acusado como «responsable de esta muerte» porque «se mostró inflexible y bajo falsa premisa de ‘no vulnerar’ el derecho a la educación e instó a docentes y alumnos a concurrir a las clases presenciales», asegurando «que solo el ‘1% se contagia en el colegio’», según consta en la denuncia recibida por Ercolini. Asimismo, argumenta el jefe de gobierno porteño no podía ignorar el contexto en que se produce el fallecimiento de la vicedirectora Silvina Flores porque hubo «comunicados de los sindicatos ante las muertes por Covid-19 de sus docentes», donde se solicitaba «la no presencialidad» y «advertían que las burbujas estaban rotas y suspendidas debido a los contagios» y que «insistir con la presencialidad era un acto criminal».La abogada también mencionó las medidas llevadas adelante por el Gobierno porteño para asegurar la presencialidad en las escuelas del distrito.

«Los docentes que se acogían al paro (en rechazo) a la presencialidad les descontaba el preceptismo; a los alumnos que no justificaban la inasistencia tenían ausente, a riesgo de perder la regularidad y el año», señala el escrito.Y agrega que, para controlar el cumplimiento de la presencialidad, el Gobierno porteño organizó un «equipo dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad para controlar la asistencia de los docentes y alumnos».