–

De parte de Indymedia Argentina May 13, 2023 493 puntos de vista

Magistrados que accedieron a las fechas en que el Ministerio de Seguridad porte帽o ped铆a datos detectaron que coincid铆an con resoluciones que iban a firmar en causas de la vicepresidenta.

La Procuradur铆a de Investigaciones Administrativas (PIA) a cargo del fiscal Sergio Rodr铆guez notific贸 a m谩s de doscientos magistrados/as que el Gobierno de la Ciudad pidi贸 al Registro Nacional de la Personas sus datos personales 鈥減resumiblemente sin justificativo v谩lido鈥. Las actuaciones que levantaron la sospecha de los investigadores de la PIA tuvieron lugar en el marco del convenio firmado entre el Renaper y la cartera de Justicia de CABA para la obtenci贸n de datos biom茅tricos de personas pr贸fugas. Bajo ese paraguas es que se habr铆a buscado informaci贸n sensible sobre jueces/as y fiscales.

Pero lo que advirtieron algunos de los afectados -ahora notificados del detalle- es que sus movimientos fueron consultados en fechas clave. Por ejemplo, el mismo d铆a en que se cruzaban las solicitudes de informaci贸n ten铆a lugar la firma de alguna resoluci贸n a favor de Cristina de Kirchner. 鈥淓staban pescando. Saben donde vivo, si me mudo, con qui茅n vivo, etc.鈥, advirti贸 una de las v铆ctimas a 脕mbito. Esta pr谩ctica se repiti贸 incluso tambi茅n con concursantes para vacantes estrat茅gicas.

Coincidencias

Tras la comunicaci贸n de la PIA, varios de los afectados encontraron coincidencias entre los pedidos de informaci贸n sobre ellos y hechos trascendentes en el marco de actuaciones en expedientes sensibles. Uno de ellos, es el juez de la C谩mara de Casaci贸n de Py, Alejandro Slokar. Seg煤n le notific贸 la PIA, pidieron sus datos al Renaper el 23/09//2021 a las 10:57 de la ma帽ana. Seg煤n reconstruy贸 脕mbito, ese d铆a, a esa hora, tras haber llevado a su hijo a vacunar contra el covid-19 a Exaltaci贸n de la Cruz, el magistrado estaba en su casa firmando en forma digital una resoluci贸n favorable a la vicepresidenta Cristina de Kirchner. Era en el marco de la causa por el env铆o de diarios a Santa Cruz en el avi贸n presidencial. Aquel fallo sali贸 2 a 1 favorable a la vicepresidenta. La lista de los 鈥渆spiados鈥 es variopinta y supera los doscientos.

Uno de los casos es el del fiscal Javier De Luca. El Ministerio de Justicia de CABA ped铆a sus datos biom茅tricos el mismo d铆a en el que estaba alegando a favor de Milagro Sala. El funcionario, quien recibi贸 la notificaci贸n de dos pedidos sobre sus movimientos, manifest贸 su preocupaci贸n ante la consulta de 脕mbito y advirti贸 que 鈥渁lguien est谩 armando un banco de datos que no tiene modo legal para armarlo, entonces usa el convenio como veh铆culo鈥.

Otro caso ocurri贸 el 25 de marzo del 2020 a las 14.53 hs. Ese d铆a fueron solicitados los datos de Marcela P茅rez Pardo, la esposa del exjuez destituido por el macrismo, Eduardo Freiler. En ese momento, se estaba por tratar si se cerraba o no el pedido de juicio pol铆tico contra ella y contra la sala L de la C谩mara Civil que ella compon铆a, por una resoluci贸n de una causa del Instituto Patria contra la Inspecci贸n General de Justicia presentada en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri. Aquel fallo sali贸 3 a 1 a favorable al Patria, pero Pardo, quien pertenece a Justicia Leg铆tima, fue la 煤nica de los tres que figura en el pedido de datos biom茅tricos.

El hecho sin precedentes y que gener贸 alarma entre los cientos de notificados deriv贸 en una denuncia penal de oficio, por tratarse de un presunto delito de acci贸n p煤blica (violaci贸n de secreto). La causa (CFP 1311/23) qued贸 radicada en el juzgado de Ariel Lijo de Comodoro Py.

Mientras algunos de los afectados eval煤an presentarse en la causa penal como querellantes, otros analizan alternativas por v铆a administrativa. 鈥淗ay gente que juega a esto como si estuviera en el Tinder. O juegan a la Play Station con los ciudadanos. No se puede vivir as铆. No vivimos en una sociedad transparente. Tenemos que poder mantener en reserva lo que cada uno quiera. No puede estar todo expuesto. No hay ninguna sociedad que pueda funcionar as铆鈥, expres贸 De Luca.

Inconstitucional

Adem谩s de esta causa que ahora tramita en la Justicia federal, hubo otras denuncias de iniciativa privada que tuvieron lugar en la justicia de la Ciudad. Tras la demanda del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y del Observatorio de Derecho Inform谩tico Argentino (ODIO) la C谩mara de Apelaciones de la Ciudad confirm贸 en abril de este a帽o la inconstitucionalidad del Sistema de Reconocimiento Facial de Pr贸fugos implementado por el Gobierno porte帽o y que en su momento defendi贸 el desplazado ministro de Seguridad Marcelo D鈥橝lessandro.

La Sala I rechaz贸 las apelaciones del Gobierno de la Ciudad y del Ministerio P煤blico Fiscal y confirm贸 la sentencia de la jueza de primera instancia Elena Liberatori, que en septiembre de 2022 hab铆a dicho que el sistema de progresi贸n biom茅trica se implement贸 sin la debida protecci贸n de los derechos de las y los habitantes.

No han sido los 煤nicos casos ni las 煤nicas coincidencias que llaman la atenci贸n. Magistrados nucleados en la Lista Celeste de la Asociaci贸n de Magistrados ya alzaron su voz, preocupados.

Fuente: https://www.ambito.com/caba-realizo-seguimientos-biometricos-jueces-y-fiscales-fallos-clave-cfk-n5721183