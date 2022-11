–

November 14, 2022

Docentes marcharon el jueves pasado a la Legislatura porte帽a, donde se vot贸 el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires para el a帽o pr贸ximo enviado por el jefe de Gobierno, Horacio Rodr铆guez Larreta. Denunciaron un 芦ajuste en educaci贸n y salud禄. 芦Este jueves nos movilizamos contra el presupuesto de ajuste de Larreta禄, anunci贸 la Uni贸n de Trabajadores de la Educaci贸n (UTE) en su cuenta de Twitter, y agreg贸 que habr谩 芦paros, movilizaciones, semaforazos y asambleas ante el ajuste en educaci贸n, salud, desarrollo social, vivienda y cultura禄. El gremio docente Ademys, por su parte, anunci贸 para el jueves un paro y movilizaci贸n a la Legislatura para rechazar el 芦ajuste en educaci贸n y salud禄. Compartimos el Bolet铆n de informaciones educativas sobre los principales conflictos. Por Mario Hern谩ndez

El presupuesto porte帽o establece que los gastos del a帽o pr贸ximo ser谩n de 2 billones 154 mil millones de pesos, mientras que los ingresos ser谩n de 2 billones 164 mil millones de pesos.

Los proyectos de Presupuesto, Ley tarifaria y C贸digo fiscal para el a帽o pr贸ximo fueron dictaminados por el interbloque oficialista Juntos por el Cambio el 28 de octubre 煤ltimo, en una reuni贸n de comisi贸n a la que no concurri贸 ning煤n bloque opositor.

El Frente de Todos, principal fuerza opositora en la Legislatura, inform贸 que no asisti贸 a dicha comisi贸n debido a la negativa del Ejecutivo porte帽o a realizar la habitual ronda de consultas con los ministros de cada 谩rea.

El jueves tambi茅n se vot贸 la segunda ampliaci贸n presupuestaria del 2022 solicitada por Rodr铆guez Larreta a la Legislatura, que lleva el total de gastos anuales a 1 bill贸n 220 mil millones de pesos.

Desde el FdT, afirmaron en varias oportunidades que el jefe de Gobierno gasta 21 millones de pesos por d铆a en publicidad con fines electorales, mientras 谩reas como salud, educaci贸n y vivienda se desfinancian.

El presupuesto m谩s bajo en toda la historia de la Ciudad

El pasado 31 de octubre, la esquina de Per煤 y Av. Julio Argentino Roca, una vez m谩s se convirti贸 en el epicentro del reclamo de miles de guardapolvos blancos. De frente al parlamento porte帽o y de espaldas al pol茅mico monumento al ex Presidente, un escenario; a los costados, las banderas de los diferentes gremios acompa帽adas de consignas con reclamos hist贸ricos; y en el medio, una multitud de trabajadores y trabajadoras de la educaci贸n que saltaban y cantaban al ritmo de los redoblantes. La docencia porte帽a mostr贸 nuevamente su poder de organizaci贸n y movilizaci贸n en unidad, en un importante acto en las puertas de la Legislatura que, como otras tantas veces, fue recibida con el Palacio legislativo totalmente vallado.

La jornada se realiz贸 en el marco de un paro de 24 horas, el cuarto que llevaron adelante en este ciclo lectivo, con un acatamiento superior al 90% en todas las escuelas del distrito porte帽o. El objetivo de la movilizaci贸n fue volver a poner en agenda reivindicaciones hist贸ricas, como el pedido de aumento del presupuesto educativo de la Ciudad; un incremento de salarios ya que se encuentran por debajo de la canasta familiar; y mejores condiciones laborales en todas las escuelas porte帽as. Tambi茅n, volvieron a reiterar una serie de proclamas coyunturales que tienen que ver con: el cese inmediato al hostigamiento y persecuci贸n a la comunidad educativa; el acceso al derecho a la salud y el repudio al vaciamiento de la obra social ObSBA; y la inmediata titularizaci贸n de decena de miles de docentes, entre otros reclamos.

De la movilizaci贸n participaron los gremios mayoritarios de CABA: la Uni贸n de Trabajadores y Trabajadoras de la Educaci贸n (UTE 鈥揅TERA); la asociaci贸n docente Ademys; y el Sindicato Argentino de Docentes Privados. Las agrupaciones sindicales sostuvieron que el paro fue contundente y que la no presencialidad del s谩bado 29, en una jornada de capacitaci贸n docente impuesta por Acu帽a, fue un rechazo rotundo a la sistem谩tica violaci贸n del Estatuto docente. 鈥淓l s谩bado 29 deber铆a ser declarado el D铆a de la rebeld铆a, porque les vaciamos las aulas, se escuch贸 el rugir de un silencio que le dijo a Larreta que no le vamos a permitir que se apropien de nuestro tiempo libre, y mucho menos que intenten comprarnos por 8.000 pesos que quer铆an pagar esa jornada鈥, expres贸 la secretaria general de UTE-CTERA, Ang茅lica Graciano.

La titular del gremio con mayor cantidad de afiliados docentes en la Ciudad, manifest贸 que este a帽o el presupuesto educativo es nuevamente vergonzoso. 鈥淓n este 煤ltimo presupuesto no se ve aumento de becas, mucho menos incremento de vacantes porque no estipula la construcci贸n de nuevas escuelas; pero lo que s铆 se ve es que durante los 15 a帽os que llevan de gobierno en la Ciudad bajaron m谩s de 10 puntos el presupuesto en el sector鈥, agreg贸 y concluy贸: 鈥淟arreta se va del gobierno sin haber derrotado a los maestros y con el presupuesto educativo m谩s bajo禄.

De acuerdo a estimaciones gremiales, el Ejecutivo porte帽o contin煤a la tendencia a la baja de la participaci贸n de la inversi贸n en el ministerio de Educaci贸n local. En el a帽o 2007 representaba el 27,84% y el 22,69% del gasto total y, para este 2023, la inversi贸n en materia educativa cae al 16,81%.

鈥淓s el cuarto paro de la docencia un paro muy importante como los anteriores, pero que se suma a la ausencia masiva de maestras y maestros en la jornada EMI de este s谩bado, que realmente es un fracaso rotundo de Acu帽a que quiso hacer trabajar a la docencia un d铆a s谩bado鈥, destaca la secretaria general de Ademys, Mariana Scayola. 鈥淣uevamente todos los maestros y maestras le dijimos basta a un nuevo atropello de la ministra de Educaci贸n, con esto le dijimos que queremos capacitarnos en servicio, mientras trabajamos, le dijimos una vez m谩s que queremos la jornada laboral de lunes a viernes como lo marca nuestro Estatuto. Pero adem谩s de todo eso queremos una recomposici贸n salarial urgente鈥, agreg贸. Por 煤ltimo, la l铆der sindical, consider贸 que las 煤ltimas siete semanas que quedan de este ciclo lectivo van a ser las m谩s conflictivas. 鈥淓sto se debe a que la ministra se niega a atender los reclamos de la docencia y a cambio nos sigue atacando, no solo a nosotros y nosotras, sino tambi茅n a las familias, a estudiantes y a toda la comunidad educativa鈥.

Entre las exigencias pronunciadas arriba del escenario, destacaron el blanqueo de todas las cifras fijas y por fuera del salario; una actualizaci贸n por inflaci贸n; la plena vigencia de las licencias m茅dicas y el repudio al vaciamiento de la obra social ObSBA; como as铆 tambi茅n la inmediata regularizaci贸n de la atenci贸n m茅dica y de los servicios, y la apertura de los libros a afiliados y afiliadas, para que puedan controlar el destino de los fondos; y un aumento de emergencia de los montos de las asignaciones familiares y eliminaci贸n de los topes que dejan afuera de su cobro a miles de docentes; entre otras reivindicaciones.

El gremio de docentes privados, SADOP, se sum贸 a la movilizaci贸n, aunque no realizaron medidas de fuerza. 鈥淣osotros llevamos adelante una jornada de protesta con varios puntos de reclamos que son semejantes al de nuestros colegas de escuelas p煤blicas, y nos oponemos claramente a la baja del presupuesto educativo porte帽o鈥, explic贸 Alejandra L贸pez, secretaria general de SADOP. La titular de docentes de colegios privados trajo a colaci贸n varios puntos en el petitorio de reclamos: 鈥淟e exigimos a Acu帽a una Ley de paritarias en la Ciudad, la Ley de financiamiento educativo鈥, y record贸 que en su sector 鈥渉ay una proporci贸n importante de docentes de colegios privados que ganan un 50% por debajo de lo que gana un docente de planta y, sin embargo, esos mismos docentes precarizados, son los que sostienen la oferta educativa que el empleador propone en cada colegio. Es por eso que exigimos equiparaci贸n salarial, de licencias y de jubilaci贸n para todo nuestro sector鈥.

Docentes proponen una gran marcha junto a personal de la salud contra el presupuesto porte帽o 2023

Por Mart铆n Su谩rez

Desde muy tempano del jueves 10, los alrededores de la Legislatura porte帽a estuvieron cerrados al paso. Las vallas, nuevamente, evidenciaron que el oficialismo porte帽o iba a votar algo que afectar谩 a la mayor铆a de vecinas y vecinos de la Ciudad, en especial a los sectores m谩s postergados del distrito. En este caso, el presupuesto para el pr贸ximo a帽o con importantes recortes en Salud, Vivienda y Educaci贸n. Cerca de las 11 de la ma帽ana, los gremios docentes mayoritarios volvieron a movilizar a las puertas de la Legislatura, en el marco de un paro total de actividades en todas las escuelas porte帽as, con un acatamiento que super贸 el 80 % de adhesi贸n.

El objetivo de la jornada de protesta era rechazar la sanci贸n del presupuesto 2023. Ademys, UTE-CTERA y SADOP, coincidieron que el Ejecutivo local baj贸 la inversi贸n educativa en los 煤ltimos 15 a帽os, y que en este 2023 el sector tendr谩 el presupuesto m谩s baj贸 de toda su historia.

鈥淓ste ya es el quinto paro de docentes en dos meses, que le ha dicho no a la jornada laboral los d铆as s谩bados. Lo hicimos frente a un gobierno que no deja de atacar a la docencia, pero esta vez le arrancamos un triunfo, esta vez tuvieron que mostrar las fotos de las aulas vac铆as鈥, celebra la secretaria general de la asociaci贸n docente Ademys, Mariana Scayola, arriba del escenario armado por la docencia, instalado de espaldas al controvertido monumento al ex Presidente Roca.

La l铆der sindical destac贸 que la ministra Soledad Acu帽a miente cuando dice estar preocupada por la educaci贸n, y que esa mentira se refleja en muchos aspectos, sobre todo en el ajuste sistem谩tico a la inversi贸n en el sector. 鈥淓sta ministra y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, est谩n votando un presupuesto de ajuste en la educaci贸n, que no es el presupuesto que necesitamos en las escuelas, ni para el aumento salarial que necesitamos, ni para aumentar los recursos, ni para que las escuelas dejen de estar llenas de ratas. Pero tambi茅n, este presupuesto viene con un fuerte ajuste y recorte en salud y vivienda鈥, se帽ala y remata: 鈥渁postamos a poder tener una instancia de coordinaci贸n, qu茅 importante ser铆a tener una marcha blanca de docentes, de m茅dicos, de residentes, de enfermeras de la Ciudad de Buenos Aires鈥.

La jornada incluy贸 una radio abierta de la Uni贸n de Trabajadores y Trabajadoras de la Educaci贸n UTE-CTERA, donde dialogaron estudiantes, docentes y referentes educativos de distintos espacios. Cont贸 con la presencia de docentes curriculares y culturales, uno de los sectores m谩s precarizados de la educaci贸n y, adem谩s, con el acompa帽amientos de dos referentes de m茅dicos residentes y concurrentes que, al mismo tiempo, se manifestaban en las puertas de la oficina del ministro de Salud, Fern谩n Quir贸s. Los docentes recibieron el apoyo de legisladoras y legisladores del Frente de Todos (FdT) y del Frente de Izquierda: Maru Bielli y la diputada porte帽a Laura Velasco (FdT) y Mercedes de Mendieta y Amanda Martin (FIT).

El cierre del acto estuvo a cargo de la secretaria general de UTE, Ang茅lica Graciano que destac贸 una nueva jornada de paro y movilizaci贸n con la docencia unida, 鈥渆n contra de las pol铆ticas de ajuste en educaci贸n鈥. La titular del gremio docente mayoritario manifest贸 que 鈥渦na vez m谩s Larreta se pone de espaldas a la comunidad y se pone de frente con todos los que hacen negocios con las pol铆ticas p煤blicas y decide bajar el presupuesto en 谩reas que garantizan derechos鈥, exclama.

鈥淎 los reclamos de hoy se sum贸 el intent贸 de sumariar y sancionar a Julio Pasquarelli, el vicerrector del Mariano Acosta. Esto es un hecho grav铆simo porque 茅l descubri贸 que durante la toma de la escuela se meti贸 una persona de una empresa que trabaja para la Ciudad para cortarle la luz a los estudiantes鈥, agrega Graciano y termina: 鈥渄e esta manera se va Rodr铆guez Larreta de la jefatura de gobierno, repudiado por la comunidad educativa, porque 茅l se va y quiere dejar aqu铆 todas sus pol铆ticas de ajuste鈥.

Repudio de la comunidad educativa tras la sanci贸n de Soledad Acu帽a al vicerrector del Mariano Acosta

La ministra de Educaci贸n de la CABA aduce que Julio Pasquarelli 芦baj贸 l铆nea禄 a sus estudiantes. Larreta lo calific贸 como 芦adoctrinamiento禄. Un sector de la comunidad educativa advierte que es un nuevo ataque a la docencia y hablan de 芦marketing punitivo禄.

Pas贸 un mes y medio de la toma de escuelas porte帽as realizadas por el movimiento estudiantil, con la intenci贸n de que la cartera educativa brinde soluci贸n a varias de sus reivindicaciones hist贸ricas. La lista de reclamos es extensa, pero no desconocida por las autoridades gubernamentales: urgente soluci贸n a la mala infraestructura edilicia de las escuelas, mejor calidad y cantidad en las viandas y que las decisiones unilaterales, como las pol茅micas pasant铆as laborales no pagas, puedan definirse de manera conjunta entre el Ejecutivo local y el movimiento estudiantil; entre los principales puntos. La respuesta del gobierno porte帽o fue deso铆r esas demandas, sigui贸 con su postura de no convocar al di谩logo y, a cambio, comenz贸 a sancionar penal y econ贸micamente a padres y madres de estudiantes que participaron de las tomas de escuelas; no abon贸 los ex谩menes de ingl茅s para estudiantes de colegios biling眉es que tomaron el edificio, tambi茅n suspendi贸 excursiones solidarias que realizan cada a帽o los estudiantes del Normal 2; y ahora emprendi贸 una sanci贸n a integrantes de los equipos de conducci贸n de las escuelas.

En las 煤ltimas horas, la ministra Soledad Acu帽a public贸 un video aparentemente rescatado por el diario Clar铆n, donde se ve al vicerrector del Mariano Acosta hablando al alumnado que hab铆a decidido tomar la escuela: 芦Hay un equipo directivo que sabe que tiene espaldas suficientemente grande para que cuando toquen a un solo padre, a un solo docente, vamos a salir a luchar y no lo vamos a permitir禄, dec铆a en la grabaci贸n Julio Pasquarelli, tras la amenaza de la administraci贸n de Rodr铆guez Larreta sobre posibles sanciones a las familias de estudiantes que tomaron el colegio.

芦En la escuela educamos para formar ciudadanos libres, con capacidad de pensar y elegir su futuro, y no para bajar l铆nea. Vamos a rechazar y sancionar las conductas que vayan en contra de este principio禄, amenaz贸 la titular de la cartera educativa en sus redes sociales. En el mismo sentido, el jefe de gobierno porte帽o manifest贸: 芦Hay l铆mites que no se pueden cruzar. No vamos a permitir el adoctrinamiento; todo lo contrario: vamos a seguir trabajando para que los chicos puedan pensar libremente. La prepotencia y la violencia no son formas de di谩logo y no las queremos para nuestro pa铆s禄.

R谩pidamente, referentes de la comunidad educativa y legisladores salieron a repudiar esta nueva persecuci贸n y a brindar su solidaridad a Pasquarelli. 芦Larreta quiso cerrar los Profesorados y no pudo. Ahora, quiere sancionar a sus profesores por defender el derecho de los j贸venes a ser escuchados禄, se帽al贸 Eduardo L贸pez, secretario adjunto de la uni贸n de Trabajadores y Trabajadoras de la Educaci贸n UTE-CTERA. 芦Tampoco va a poder. La docencia ense帽a, con el ejemplo y la palabra, que las leyes deben cumplirse禄, agreg贸.

Desde el bloque de legisladoras y legisladores del Frente de Todos (FdT) CABA, tambi茅n se manifestaron sobre este nuevo ataque a la comunidad educativa: 芦Nuestra solidaridad con Julio Pasquarelli, vicerrector del Mariano Acosta, ante los ataques de Larreta y Acu帽a禄, dijo la diputada porte帽a Luc铆a C谩mpora. 芦Lo que hizo Julio Pasquarelli, en todo momento, fue garantizar que se cumplan las leyes que a usted no le gusta cumplir, ministra禄, le respondi贸 a Acu帽a la vicepresidenta de la comisi贸n de educaci贸n de la Legislatura, Maru Bielli. Adem谩s, la legisladora del FdT sostuvo que 芦respetar la organizaci贸n estudiantil y defenderla no puede ser motivo de persecuci贸n y sanci贸n. 驴C贸mo puede hablar de espacios de convivencia y di谩logo democr谩tico? Son la gesti贸n que hace de la imposici贸n de medidas inconsultas y del desprecio a la comunidad educativa una pr谩ctica sistem谩tica禄, y termin贸: 芦Una vez m谩s, fuerte con los d茅biles禄.

Por su lado, docentes y profesores de diferentes establecimientos educativos dejaron plasmado su rechazo a este nuevo acto de persecuci贸n y hostigamiento sobre la comunidad educativa. 芦El sumario al director del Normal 2 de CABA tiene la chotada (sic) de ser al mismo tiempo marketing punitivo y joderle la vida a un docente que est谩 haciendo un reclamo justo. A veces, se combinan las dos cosas y no se sabe realmente c贸mo salir禄, expuso en sus redes el profesor de Historia del Joaqu铆n V. Gonz谩lez, Manuel Becerra. 芦Persecuci贸n pol铆tica y suma de votos, esta gesti贸n es un infierno realmente禄.

El sumario lo defini贸 la Junta de Disciplina del Ministerio de Educaci贸n porte帽o. Seg煤n el protocolo, antes de cualquier sanci贸n, debe investigarse c贸mo fueron los hechos que ocurrieron durante la toma de la escuela. El ministerio de Educaci贸n interpreta que el comportamiento del vicerrector incumple el Estatuto Docente que el oficialismo porte帽o aprob贸 en soledad este a帽o en la Legislatura, adem谩s del Reglamento Escolar (Resoluci贸n N潞 4776-MEGC/06 y modificatorias): 芦Propender a la armon铆a de las relaciones entre miembros de la comunidad educativa (鈥) con las normas de la 茅tica鈥 y 芦con la funci贸n educativa禄, as铆 como 芦desempe帽ar digna, eficaz y lealmente las funciones inherentes a su cargo禄, a la vez que proh铆be 芦desarrollar toda forma de proselitismo pol铆tico partidario禄. Cabe destacar que, a priori, el vicerrector del Mariano Acosta no incumpli贸 ninguno de estos puntos en los que se basa el Ejecutivo porte帽o para sancionarlo. Desde la comunidad educativa aseguran que la ministra Acu帽a interpreta el Estatuto a su manera, dado que Pasquarelli lo 煤nico que hizo fue estar siempre cerca de sus alumnos y defender sus derechos. De hecho, Pasquarelli no est谩 a favor de la toma, tal como lo se帽al贸 en septiembre a este medio (Tiempo Argentino).

La posici贸n de Pasquarelli

El pasado 23 de septiembre, cuando el Centro de estudiantes del Mariano Acosta decidi贸 tomar la escuela, las y los chicos fueron v铆ctimas de un corte de luz del edificio, realizado por un empleado de una empresa tercerizada que trabaja para el gobierno de la Ciudad.

La persona desconocida que hab铆a ingresado al colegio estaba identificada como trabajador de la empresa MIG, que es la empresa tercerizada por el Ministerio que realiza tareas de mantenimiento en varias escuelas y que, tras el corte de luz, 芦nos dijo que 茅l hab铆a venido a destapar los ba帽os y, en ese momento, me percato que este hombre no tra铆a los materiales para destapar ba帽os, sino que ten铆a una caja de herramientas con cables y elementos de medidores de electricidad禄, cont贸 Pasquarelli. 芦Le pregunt茅 por qu茅, si ven铆a a destapar ba帽os ten铆a esa caja. Se puso nervioso. Un grupo de padres le pregunt贸 lo mismo. Llam茅 a su jefe de la empresa y el se帽or me responde que no pod铆an enviar ninguna guardia a esa hora y que la escuela se iba a quedar sin luz禄, hab铆a dicho en ese momento el vicerrector, al mismo tiempo que aseguraba que, si bien no estaba a favor de la toma, se iba a quedar al lado de sus estudiantes hasta que se restableciera el suministro de luz.

Comunicado en apoyo al Vicerrector

Las autoridades y los organismos representativos electos de la E.N.S N掳2 Mariano Acosta vimos la necesidad de reunirnos de forma extraordinaria teniendo en cuenta los hechos de p煤blico conocimiento acontecidos en las 煤ltimas horas.

En primer lugar, queremos manifestar nuestro apoyo al Vicerrector de la escuela, profesor Julio Pasquarelli, quien ayer entr贸 en conocimiento de una sanci贸n administrativa a trav茅s de un medio masivo de comunicaci贸n. Rechazamos tambi茅n que se haya publicado en el mismo la direcci贸n de sus redes personales sin consentimiento alguno. Un agravante de esto es que, alejada de los canales institucionales, dicha nota haya sido compartida por la ministra de Educaci贸n en sus redes, quien adem谩s utiliza esto para reafirmar sus intenciones pol铆ticas.

Ante los reiterados reclamos del estudiantado, el ministerio de Educaci贸n de la Ciudad respondi贸 con falta de acci贸n pedag贸gica y negaci贸n al debate. Esto propici贸 que el Centro de Estudiantes, reunido en asamblea, tome una medida de fuerza que no fue incentivada ni apoyada por docentes o directivos, a pesar de que hubo medios transmitiendo lo contrario, tergiversando dichos y accionares de actores de nuestra escuela.

Frente a las agresiones y los hechos de violencia contra estudiantes e instalaciones de nuestro edificio, se realiz贸 un abrazo post medida de fuerza, donde habl贸 el profesor manifestando que no estaba de acuerdo con la toma, pero que, sin embargo, como docente iba a cuidar a estudiantes, colegas y familias del Mariano Acosta.

Como integrantes de la comunidad educativa, preocupados por la educaci贸n de nuestros chicos y chicas, adherimos a la necesidad de mejoras tanto edilicias como en lo que respecta a las condiciones de trabajo y de di谩logo. Creemos indispensable que sea escuchada la voz de los estudiantes, las familias y los trabajadores de la educaci贸n; as铆 como respetamos y valoramos la organizaci贸n democr谩tica de los espacios representativos que conforman a una instituci贸n.

Rechazamos las actitudes autoritarias y estigmatizantes y reivindicamos la unidad y el consenso. El trabajo en conjunto como escuela es fundamental para lograr el fortalecimiento de nuestro querido Normal 2.

Consejo DirectivoRegencia de Nivel Terciario Direcci贸n de Nivel MedioRegencia de Nivel PrimarioDirecci贸n de Nivel InicialCuerpo Delegado electo

La comunidad del Acosta est谩 m谩s unida que nunca

Festival en defensa de la Educaci贸n Especial

El domingo 23 de octubre por la tarde, en Parque Patricios, familias, docentes y estudiantes de Educaci贸n Especial realizaron el segundo festival contra el ajuste en el sector. Exigen mayor presupuesto y la derogaci贸n de una resoluci贸n que recorta 8 a帽os la formaci贸n integral.

Hace tiempo, quienes forman parte de la comunidad educativa de Educaci贸n Especial de la Ciudad de Buenos Aires vienen alertando sobre el ajuste que el gobierno de Horacio Rodr铆guez Larreta junto a la ministra de Educaci贸n Soledad Acu帽a vienen haciendo sobre el sector, en el marco del recorte a nivel nacional en discapacidad. Es que a la falta de servicios como el de transporte y de comedor, no restablecidos luego de la pandemia, el desmantelamiento de talleres para las y los estudiantes y el incumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad, se suma la imposici贸n de la resoluci贸n N掳155, que establece que la formaci贸n integral ya no ser谩 hasta los 30 a帽os, sino hasta los 22, recortando 8 a帽os de formaci贸n para las personas con discapacidad.

Ante esta situaci贸n, la comunidad educativa se encuentra organizada, llevando adelante diferentes medidas para visibilizar su reclamo y exigir sus demandas. Marisa, mam谩 de una estudiante con discapacidad se帽al贸: 鈥渆ste es el segundo festival que hacemos. En noviembre del a帽o pasado, cuando nos enteramos de que iban a aplicar esta resoluci贸n, mandamos cartas, solicitamos entrevistas, realizamos cortes de calle y semaforazos鈥. Tambi茅n agreg贸 que le escribieron una carta a la vicepresidenta Cristina Fern谩ndez de Kirchner que no contest贸 y que, si bien el gobierno nacional los recibi贸, tampoco les dieron ninguna respuesta.

El festival cont贸 con m煤sica en vivo, murga y free style a cargo de estudiantes de las escuelas en lucha. Acompa帽aron la jornada docentes de los sindicatos porte帽os Ademys y UTE, docentes de la agrupaci贸n 9 de abril-PTS y vecinos del barrio que se acercaron a apoyar y colaborar. Tambi茅n hubo un espacio en el que familiares y docentes tomaron la palabra para compartir con los y las presentes la pelea que vienen llevando adelante. Eliana, otra mam谩 presente, expres贸: 鈥渜ueremos la formaci贸n permanente del adulto con discapacidad, queremos el cupo laboral, queremos que nuestros hijos tengan los mismos derechos que todos. Se lo merecen, son personas. Es desgarrador golpear puertas y que nadie nos reciba鈥. Al respecto de los dichos de la ministra de Educaci贸n porte帽a, Soledad Acu帽a, agreg贸: 鈥渘o pueden decirnos que queremos usar las escuelas como dep贸sitos. Queremos que nuestros hijos est茅n en las escuelas y no en otro lugar porque as铆 les quitan oportunidades鈥.

Las familias tambi茅n hicieron referencia a la unidad de la comunidad educativa en esta pelea: 鈥渜ueremos agradecer a los y las docentes de Educaci贸n Especial. Son una extensi贸n nuestra, nosotros dejamos felices a nuestros hijos en las escuelas y nuestros hijos tambi茅n se quedan felices en ellas. Los docentes nos acompa帽an un mont贸n y sin ellos no hubiese sido posible todo esto. Si hay algo que tiene esta lucha es encontrarse con gente que vale la pena y que lucha por los derechos de nuestros hijos a la par nuestra鈥, se帽al贸 tambi茅n Eliana.

El festival refleja con fuerza la poderosa unidad desde abajo entre familias, docentes y estudiantes. La organizaci贸n del mismo, las diferentes actividades que se llevaron adelante y las palabras de quienes intervinieron con el micr贸fono son una expresi贸n del potencial de esta unidad para luchar y conquistar sus demandas.

Se present贸 el Frente Multicolor en Ademys El 29 de noviembre se realizar谩n las elecciones del sindicato docente Ademys en CABA. La Lista Multicolor conformada por Lista de Maestros y Profesores, Tribuna Docente, Corriente 9 de Abril y Alternativa Docente va por un nuevo mandato. Encabezar谩 la lista la actual secretaria general, Mariana Scayola.

Tambi茅n se presentan tres listas opositoras: la Haroldo Conti (Rompiendo Cadenas), Docentes en Clase y Pol铆tica Obrera (Tendencia) y el Nuevo MAS. La distribuci贸n de secretar铆as y vocal铆as se reparte por el sistema D鈥橦ont.

El desaf铆o por delante es consolidar a Ademys como organizador de la docencia, para luchar contra las pol铆ticas de ajuste dise帽adas por el FMI y aplicadas a rajatabla por el gobierno nacional del Frente de Todos y los gobiernos provinciales opositores.

El salario real docente en Tucum谩n cay贸 m谩s de 25% desde 2019

El ajuste se hace sentir con fuerza en el bolsillo de la docencia tucumana, que desde 2019 viene perdiendo por goleada contra la inflaci贸n y este a帽o, la p茅rdida del poder adquisitivo de los salarios se combina con un aumento de la jornada laboral.

Recordemos que este a帽o ATEP cerr贸 una paritaria del 59% en cuotas de los cuales 21% correspond铆an a una compensaci贸n salarial por la p茅rdida salarial de 2021. Es decir que el aumento real pautado en febrero para el a帽o 2022 fue de apenas un 38%, en cuotas y con una cl谩usula de revisi贸n paritaria estipulada para octubre. La inflaci贸n estipulada para 2022 se acerca al 95% anual, sin embargo, pas贸 el mes de octubre y esa revisi贸n paritaria no existi贸. Apenas anunciaron el adelantamiento de la 煤ltima cuota estipulada para diciembre.

Hasta agosto, el salario inicial de un cargo testigo para escuela primaria era de 74.719 pesos, mientras que el salario inicial para un cargo testigo con 15 horas c谩tedras de un docente secundario ascend铆a a 92.284 pesos. Muy por debajo del valor de la Canasta B谩sica familiar que el Indec usa para delimitar la pobreza y que se ubic贸 en 105.000 pesos.

En Tucum谩n, el ajuste al salario docente viene de hace varios a帽os. Desde marzo de 2019 hasta agosto de 2022, el salario real de un cargo testigo de escuela primaria cay贸 22,2%, mientras que el salario real de un cargo testigo de escuela secundaria con 15 horas c谩tedra se desmoron贸 a煤n m谩s, un 26,8%. Un ataque al salario docente transversal al gobierno de Macri y al de Alberto Fern谩ndez, y en ambos casos, bajo la responsabilidad directa de los gobiernos provinciales de Manzur y Jaldo.

Pero adem谩s el ajuste tambi茅n se hace sentir con el aumento de la jornada laboral, tanto por la implementaci贸n de la quinta hora laboral como por la extensi贸n del ciclo lectivo, con la excusa de recuperar los contenidos que se perdieron durante la pandemia, cuando la docencia estuvo sometida a una doble carga laboral, presencial y virtual. En vez de financiar programas de apoyo escolar y contratar m谩s docentes hoy desocupados, el gobierno aprieta las tuercas sobre la docencia.

Mientras tanto, el aumento de la pobreza impacta directamente en las aulas con un fuerte aumento de la deserci贸n en las escuelas perif茅ricas de la provincia y un racionamiento de los recursos para el complemento alimentario y el mantenimiento edilicio de las escuelas.

Tucum谩n es una de las pocas provincias donde los gremios ni siquiera han convocado a una reapertura de paritarias. En un a帽o pre-electoral, el gobierno de Jaldo hace caja licuando del salario docente con la total complicidad de los gremios docentes.

Reci茅n en la 煤ltima semana de octubre la conducci贸n de APEMyS le pidi贸 una audiencia a Jaldo para tratar la cuesti贸n salarial. Mientras tanto, ATEP contin煤a en un estado de acefal铆a luego del fraude electoral de mayo.

Recordemos que luego de perder las elecciones en mayo, la Junta Electoral controlada por David Toledo, decidi贸 dar por v谩lidas las impugnaciones que previamente hab铆a desestimado y tras un fallo del juzgado N潞9, Toledo dio por nula su derrota y convoc贸 nuevamente a unas elecciones fraudulentas con las mismas listas y los mismos vicios que dieron lugar a la impugnaci贸n original (candidatos cruzados en las listas de Brito y Toledo, proscripci贸n de listas opositoras, etc.). Pero resulta que el ministerio de Trabajo, bajo la tutela de Jaldo, desestim贸 las impugnaciones y reconoci贸 provisoriamente, por 180 d铆as y a la espera de una resoluci贸n judicial, a la lista encabezada por Brito.

Es decir, ATEP se encuentra en un estado de acefal铆a. Toledo y Brito reclaman para s铆 mismos la titularidad del gremio, pero ninguno est谩 dispuesto a movilizar a la docencia. Ambos vienen dejando pasar el ajuste a los salarios, la implementaci贸n de la jornada extendida y el ajuste que el gobierno nacional est谩 imponiendo a la Educaci贸n y que se profundizar谩 en 2023, seg煤n consta en el Presupuesto que, haciendo a un lado la 芦grieta禄, acaban de votar el Frente de Todos en todas sus alas y Cambiemos.

Marcha en Bah铆a Blanca contra el ajuste en las escuelas de arte

M谩s de 1.300 docentes y estudiantes se movilizaron nuevamente en la ciudad de Bah铆a Blanca, en rechazo al recorte en educaci贸n art铆stica y en defensa de la educaci贸n p煤blica y gratuita.

Esta medida fue votada en una asamblea provincial de estudiantes y docentes que se vienen organizando en defensa de las Formaciones B谩sicas de las escuelas de art铆stica, donde se decidi贸 movilizar este 11 de noviembre a La Plata. En Bah铆a Blanca la 煤ltima asamblea extraordinaria de Suteba, en la que participaron m谩s de 600 docentes, vot贸 movilizar tambi茅n en la localidad en la misma fecha, llevando todas las demandas de las comunidades educativas.

El 24 de agosto, el Director de Educaci贸n Art铆stica de la Provincia, Daniel Andr茅s Fabi谩n, anunci贸 la progresiva eliminaci贸n de las FoBas, instando a los equipos directivos de las instituciones a 鈥渃olaborar鈥 con dicho prop贸sito. M谩s adelante circul贸 un video donde ya hablaba de 鈥渄esarticulaci贸n鈥. Este intento de recorte se apoya en la disposici贸n 123/15, impulsada por el gobierno de Daniel Scioli en el 2015, y en el ajuste en educaci贸n que viene llevando adelante el gobierno nacional y provincial.

Por su lado, la conducci贸n provincial de la Celeste de Baradel justific贸 este recorte y pidi贸 la 鈥渋mplementaci贸n pr谩ctica de la Disposici贸n鈥 alegando el acceso irrestricto a la carrera.

Las demandas m谩s urgentes que se plantearon en esta nueva jornada de lucha son la derogaci贸n de la disposici贸n 123/15, la exigencia de titularizaciones postergadas hace a帽os en la rama, edificios propios y acordes a las necesidades de cada instituci贸n y el boleto educativo gratuito.

Conadu Hist贸rica rechaz贸 la oferta salarial

El Congreso Extraordinario de la agrupaci贸n que nuclea a docentes pre y universitarios sesion贸 de manera virtual y rechaz贸 por amplia mayor铆a la 煤ltima propuesta salarial del gobierno por considerarla insuficiente ya que los salarios seguir谩n quedando muy por detr谩s de la inflaci贸n. En este marco, tambi茅n definieron convocar a un nuevo paro nacional de 24 horas para el martes 25 de octubre.

鈥淪umados al 62% ya pactado, los nuevos aumentos acumular谩n al mes de diciembre de 2022 un 82% calculado sobre el salario de marzo 2022. Teniendo en cuenta la proyecci贸n inflacionaria del BCRA que contempla un piso del 100% de inflaci贸n hacia fin de a帽o, los salarios quedar谩n entonces al menos 18% por debajo de la inflaci贸n. Lamentablemente, el gobierno ajusta nuestros salarios poniendo como prioridad cumplir con las metas del FMI鈥, explicaron los y las docentes.

A su vez, el Congreso Extraordinario denunci贸 que no se ha realizado una verdadera discusi贸n paritaria, debido a que el gobierno -a trav茅s de la Secretaria de Pol铆ticas Universitarias- hizo una oferta sin posibilidad de efectuar una contrapropuesta o negociar nada: 鈥淓sta pr谩ctica no es nueva, sino que viene ocurriendo en el 煤ltimo tiempo en las sucesivas reuniones paritarias que se han convocado鈥, afirmaron.

Las y los congresales ratificaron adem谩s el pliego completo de demandas de CONADU Hist贸rica: 鈥淣ing煤n salario por debajo de la inflaci贸n, trimestralizaci贸n del incremento de los haberes jubilatorios y su actualizaci贸n, garant铆a salarial para el cargo de Ayudante de Segunda, derogaci贸n del impuesto a las ganancias, recomposici贸n del escalaf贸n universitario, salarios para ad honorem, pase a planta de contratados, ascensos en la carrera docente y aporte de emergencia del Estado Nacional al sistema de obras sociales universitarias鈥.

El paro se llev贸 adelante el martes 25 de octubre luego de que Conadu Hist贸rica y 12 sindicatos de Conadu rechazaran la propuesta salarial del gobierno. Seg煤n advirtieron, el gobierno volvi贸 a ofrecer cuotas que se aplican sobre el salario de marzo, cuyo monto final sigue por debajo de la inflaci贸n proyectada.

La oferta fue de 9% en octubre, 7% en noviembre y 4% m谩s en diciembre (paritaria marzo 22 鈥 febrero 23).

鈥淧ese a que no hubo debate entre las partes ni negociaci贸n paritaria, la propuesta fue aceptada sin chistar y firmada por las direcciones de Fedun (Aduba), Conadu (Feduba) Ctera(UTE), Fagdut (UTN) y UDA. Pero fue rechazada por la Conadu Hist贸rica y doce sindicatos de la Conadu. Es decir, la mayor铆a de la docencia universitaria organizada鈥, afirmaron desde AGD-UBA.

En este sentido, explican que la oferta fue rechazada porque no hubo ninguna negociaci贸n paritaria, s贸lo una oferta para ser aceptada o rechazada; se sigue dejando el sueldo muy debajo de la inflaci贸n 鈥渆n el mejor de los c谩lculos: casi un 20%鈥; no hay recuperaci贸n del salario; no se ofrece dinero ni programa para la docencia ad honorem, tampoco aumento para los y las ayudantes de segunda (cuyos salarios ara帽an los 17.000 pesos); se sigue sin incorporar el Fonid al sueldo b谩sico.

鈥淣o hay respuesta frente al pedido de modificar la actualizaci贸n de haberes para los jubilados que, en esta econom铆a inflacionaria, s贸lo se aplica en marzo y septiembre. El ofrecimiento est谩 no s贸lo muy por debajo de los 铆ndices de la inflaci贸n sino tambi茅n de otras paritarias que se est谩n actualizando en estos d铆as. Sutna, Aceiteros, bancarios, pero tambi茅n los docentes de CABA (91%) y los de la provincia de Buenos Aires (entre 90 y 94%). 驴Por qu茅 la diferencia? Porque nuestros salarios salen del Tesoro Nacional, es decir, directamente de la caja comprometida con el FMI para bajar el d茅ficit fiscal. Al igual que jubilados y quienes dependen de planes sociales, estamos en el centro del ajuste por el pago de la deuda externa usuraria鈥, advirtieron desde AGD-UBA.

No docentes universitarios El ajuste salarial por paritarias ser谩 del 5% para este mes y del 15% para diciembre totalizando un 82% en el a帽o y el pago de una suma de $ 22.000 para este mes FUBA: las elecciones ser谩n cada dos a帽os

A pesar de no tener los dos tercios necesarios para impulsar una reforma, el viernes 11 tuvo lugar el Congreso Extraordinario de la FUBA a puertas cerradas presidido por la Franja Morada, Nuevo Espacio y la UES para reformar el Estatuto de la Federaci贸n.

Jubilaciones docentes subir谩n cada tres meses Las jubilaciones de los docentes universitarios y no universitarios se ajustar谩n en forma trimestral y no cada seis meses, como ven铆a sucediendo hasta ahora de acuerdo a la legislaci贸n.

El anuncio alcanza a m谩s de 9.600 jubilados docentes universitarios y unos 170.000 jubilados docentes nacionales que ajustan sus haberes seg煤n la evoluci贸n de los salarios de los trabajadores activos.

Como los sueldos han tenido una muy fuerte ca铆da frente a la suba de los precios, los haberes se deterioraron en mayor medida por los seis meses entre aumento y aumento. Adem谩s, los incrementos que se aplicar谩n a partir de enero 2023 se calcular谩n sobre haberes que han tenido una p茅rdida real del 35/40% en los 煤ltimos cinco a帽os (17,1% en 2018, 2,9% en 2019, 0,3% en 2021 y 25% estimado en 2022 contra una mejora del 3,4% en 2020), ya que no se contempla ninguna reparaci贸n o aumento extraordinario.

Trelew: Estudiantes y docentes se solidarizan con las presas pol铆ticas mapuche en la UNPSJB

En las aulas y pasillos de la universidad de Trelew, docentes y estudiantes posaron exigiendo la libertad de las mujeres mapuches que a煤n contin煤an detenidas.

Se trata de una campa帽a por la liberaci贸n inmediata de las cuatro compa帽eras que se encuentran detenidas junto a otros cuatro detenidos desde el martes 4 de octubre tras el operativo encabezado por fuerzas federales.

A d铆a de hoy se encuentran detenidas: la machi Betiana Colhuan, Martha Jaramillo y Romina Rosas que son acusadas de usurpaci贸n, y les recae un embargo por 10 millones de pesos.

Esta campa帽a al servicio de visibilizar y saltar el cerco medi谩tico impuesto por los grandes medios de comunicaci贸n permite dar a conocer la lucha que lleva adelante la comunidad Lafken Winkul Mapu.

Qued贸 expresada en las aulas la necesidad de pedir no s贸lo por su libertad inmediata sino tambi茅n por el desprocesamiento de lxs procesadxs, a la vez la disoluci贸n del Comando Unificado, la restituci贸n de los territorios ancestrales y la desmilitarizaci贸n del WallMapu.

Esta campa帽a tiene el objetivo de retomar las mejores tradiciones del movimiento estudiantil que en Trelew se moviliz贸 contra la desaparici贸n seguida de muerte de Santiago Maldonado, por Rafa Nahuel, y que tambi茅n fue parte de la lucha por el castigo a los responsables de la masacre de Trelew.

Asimismo, se realiz贸 en la Universidad una conferencia de prensa con Andrea Desp贸, docente y artista que fue detenida en el desalojo de la lof Lafken Winkul Mapu.

隆Libertad y desprocesamiento a las presas pol铆ticas mapuches!

El sindicato ADIUNSa (Salta) impuls贸 una reuni贸n abierta por la libertad de las presas mapuches

El viernes 21 de octubre se llev贸 adelante en la Universidad de Salta una primera reuni贸n abierta por la libertad de las seis mujeres mapuches presas por luchar en Mascardi, R铆o Negro. La iniciativa fue votada en una asamblea del sindicato ADIUNSa el viernes 14, en el marco del paro universitario, junto con el repudio a la represi贸n a la comunidad Lafken Winkul Mapu llevada a cabo el pasado 4 de octubre por parte de fuerzas represivas nacionales y la solidaridad con las comunidades del norte salte帽o, que tambi茅n est谩n peleando por sus derechos.

En cuanto a la exigencia de libertad para las mapus detenidas, que originariamente eran 7, las y los docentes reunidos definieron convocar a una reuni贸n en el predio de la universidad abierta a estudiantes, docentes y organizaciones para organizar la pelea en Salta para lograr la excarcelaci贸n de todas.

El Frente Bachis Brecha propone una educaci贸n/saber descolonializante

Por Prensa FOL

El Frente Pedag贸gico Bachis Brecha public贸 un nuevo n煤mero de la revista pol铆tico pedag贸gica con eje central en Decolonialidad. El equipo propone dar una discusi贸n pedag贸gica desde una perspectiva interseccional sobre las construcciones de sentido en torno a pueblos originarios a otros docentes que trabajen en bachis y otros espacios educativos.

鈥淓n esta oportunidad, exploraremos las posibilidades para pensar una educaci贸n/saber descolonializante que discuta con el eurocentrismo imperante en las instituciones que nos forman como docentes鈥, expresan en la editorial la nueva edici贸n de la revista pol铆tica pedag贸gica del Frente Pedag贸gico Bachis Brecha.

Est谩 integrada por espacios de organizaci贸n educativa y territorial del Conurbano bonaerense como el Bachillerato Popular Lago del Bosque, los bachis del FAR Frente Arde Rojo, y el Bachillerato Popular El Galp贸n Cultural y el Llamador del FOL.

El material plantea un posicionamiento desde la Educaci贸n popular, la cual intenta desnaturalizar lo que el sistema colonial insert贸 en nuestras sociedades, de esas injusticias sociales que tambi茅n se han impregnado en nuestras subjetividades.

El fin es buscar el desarrollo de sociedades que primen los lazos de solidaridad entre sujetos, y que terminen con la justificaci贸n de la explotaci贸n de unxs sobre otrxs, pilar b谩sico que la sociedad judeo-cristiana difundi贸 al mundo desde su victoria sobre el resto del mundo.

Cuenta con una serie de actividades y propuestas pedag贸gicas que recuperan a Liliana Ancalao, Osvaldo Bayer, as铆 como actividades realizadas en el Galp贸n de Claypole. Los ejes que problematiza son Ciencia y Saberes, Ser Humanx y Naturaleza, Pueblos Originarios y Educaci贸n Popular y Colonizaci贸n.

鈥淒esde la pedagog铆a popular pensamos a trav茅s de las preguntas, darle lugar a esos grises que generan muchas veces en las clases, porque hay una espera de una docente que va a presentar un material ya masticado y consolidado pero me parece que lo m谩s fruct铆fero es presentar una discusi贸n y en este caso pueblos originarios la discusi贸n es s煤per valedera鈥, dice Pau del Frente Pedag贸gico del Bachillerato Popular El Llamador que funciona en el Galp贸n de Tolosa, Partido de La Plata.

En el marco de un sistema educativo que reduce el conocimiento sobre pueblos originarios a un momento hist贸rico pasado, contribuyendo a su desaparici贸n, Pau remarca la 鈥渃onvicci贸n de necesidad y urgencia de pensar el contenido desde esta mirada nueva鈥 que hace visible que 鈥渓a preponderancia de un mundo blanco europeo en la curr铆cula sigue reproduciendo un sistema de dominaci贸n y violencias en estos silencios que aboga, esto que no se dice, que no se estudia, y es una bola de pueblos que viven ac谩 y ya no est谩n鈥. Por eso, remarca que este material permite pensar las resistencias de los pueblos.

A su vez, Paula cuenta que quieren problematizar la formaci贸n que recibieron las personas que integran el Frente Pedag贸gico. 鈥淓n este caso este mes sacamos el de decolonialidad, en el cual la propuesta fue pensarnos y pensar nuestra mirada, nuestra formaci贸n, muches hemos sido formades en universidades, y repensar qu茅 es lo que legitimamos a la hora de dar materiales, que no sean blanquitudes universitarias hablando de decolonialidad鈥

En ese sentido explica que como los materiales que recorren las curr铆culas tradicionales sobre pueblos originarios tienen esta perspectiva euroc茅ntrica, el objetivo del material pol铆tico pedag贸gico del Frente Bachis Brecha es compartirlo 鈥減ara que tengan una herramienta de laburo porque muchas veces es problem谩tico hacer planificaciones extensas teniendo en cuenta la situaci贸n de precariedad de les trabajadores docentes鈥. Pensar entonces en construir un conocimiento que se construya desde el territorio y que dispute las estructuras de opresi贸n existentes.

Rosario: La biblioteca Pocho Lepratti cumpli贸 20 a帽os con un festival popular

La Biblioteca Pocho Lepratti festej贸 sus 20 a帽os de actividad ininterrumpida con un festival popular el s谩bado 22 de octubre, en el Parque Yrigoyen, con una propuesta art铆stica, teatral y musical a la altura de su historia, del involucramiento comunitario y la resistencia que caracterizan al espacio cultural.

鈥淗ay que recordar que la biblioteca nace con una serie de espacios que ten铆an que ver fundamentalmente con las necesidades de una sociedad golpeada en el 2001鈥, remarca Carlos N煤帽ez, uno de los referentes.

La biblioteca Pocho Lepratti 鈥渘aci贸 en medio del dolor del asesinato de un compa帽ero irreemplazable, pero para nosotros signific贸 la idea de honrar la memoria (de Claudio 鈥淧ocho鈥 Lepratti)鈥, record贸 Nu帽ez, y continu贸 diciendo que el espacio se dedic贸 a trabajar 鈥渆n algo en relaci贸n a lo que para 茅l era un estilo de vida, que trabaj贸 con ni帽os, ni帽as y j贸venes. Es algo de lo cual la biblioteca se plante贸 hacer el primer d铆a y empezamos all谩 un 18 de octubre del 2002 hasta lo que contin煤a siendo hoy, abriendo las puertas todos los d铆as, de lunes a s谩bado con muchas actividades鈥.

鈥淗ay que recordar que la biblioteca nace con una serie de espacios que ten铆an que ver fundamentalmente con las necesidades de una sociedad golpeada en el 2001, las primeras actividades nuestras daban cuenta de ese escenario: servicio comunitario, talleres de arte, apoyo escolar鈥. El referente popular destaca el funcionamiento de la radio La Hormiga, que transmite por el 104.3 FM del dial rosarino desde hace 11 a帽os, con una perspectiva popular y comunitaria, y de 鈥淟as Hormiguitas鈥, el jard铆n de infantes que tiene espacio all铆 desde hace 12 a帽os.

El festival, que fue declarado de inter茅s por el Concejo Municipal, se llev贸 adelante de forma gratuita y abierta a la comunidad el s谩bado 22 de octubre desde las 16:00 hasta las 20:00, en Alem y Rueda, en el parque Yrigoyen, con la presencia de Floreal Chaparro, del Movimiento Coyotista, y la actuaci贸n de la 鈥淭riple Orquestina Ilustrada鈥 en un n煤mero para las ni帽eces de todas las edades, el conjunto femenino 鈥淟avanda Sonora鈥, la murga local 鈥淵 pari贸 el abuelo鈥 y la banda cumbiera 鈥淓ternos Inquilinos鈥.

Fuentes: Tiempo Argentino, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, El Ciudadano (Rosario), Red Eco Alternativo, Prensa FOL, Clar铆n, Diario Popular, El Socialista.