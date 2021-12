–

Comarca Andina, Kurra Mapu. Precarizaci贸n laboral, desidia, maltrato y recursos que no aparecen, es el combo con el que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales responden a las emergencias 铆gneas que asolan lo poco que queda de monte y bosque nativos. Las respuestas comunitarias y autogestivas ganan terreno. Por corresponsal popular para ANRed.

鈥淪upuestamente somos contratados, pero todav铆a ni vimos el contrato鈥 鈥渘o podemos hacer nuestros reclamos de forma muy abierta porque nos quedar铆amos en la calle鈥 son algunas de las cosas que las brigadas de vecinos autoconvocadxs (BA) escuchan en pleno cerro en llamas de los trabajadores de servicios oficiales de combate al fuego (SNMF, SPMF, Brigadistas de Parques Nacionales, SPLIF). Los reclamos van desde el pase a planta permanente, la jubilaci贸n anticipada por trabajo riesgoso e insalubre, las deficiencias en la cobertura m茅dica, hasta d茅ficit en los implementos de seguridad personal, relevos inexistentes y viandas muy insuficientes. En el incendio de Lago Puelo, los brigadistas del sistema federal (llegados de Catamarca) fueron alojados en el gimnasio municipal, donde duermen en el suelo y no disponen de agua para ba帽arse, deben turnarse para prepararse sus desayunos y no tienen c贸mo guardar de forma segura sus pertenencias personales.

鈥淐abandi茅 estuvo ac谩 y no fue capaz de dar la cara, no vino ni a saludar ni a escuchar nuestros problemas, prefiri贸 ir a hacer fotos disfrazado de combatiente鈥 se escuch贸 de un brigadista estatal que pidi贸 no ser identificado. El ministro efectivamente estuvo reunido con los intendentes de la regi贸n y amag贸 con una conferencia de prensa cancelada al 煤ltimo minuto. Pareciera que al ministro de ambiente de un gobierno claramente pro minero no le resulta sencillo transitar por las tierras del ChubutAGUAzo, ni por el pueblo que literalmente corri贸 al presidente Alberto Fern谩ndez en marzo de este a帽o.

Mientras, el intendente de El Hoyo, Pol Huisman, promete viandas a las brigadas vecinales a cambio de obediencia y subordinaci贸n, al tiempo que declara no querer tratar con hippies anarquistas que se informan por Radio FM ALAS, una radio comunitaria de la zona. Pero las Brigadas Autoconvocadas, que nacieron en El Bols贸n al calor de los incendios de enero, febrero y marzo del 2021, ante la ostensible ineficacia del accionar estatal, son aut贸nomas, autogestivas y trabajan en red con otros vecinos. Su 茅xito en el combate de incendios forestales justamente se inicia con la no dependencia de las instituciones gubernamentales, pero su plena disposici贸n a coordinar en la monta帽a directamente con lxs trabajadores de los servicios estatales de lucha contra incendios. Sus objetivos son claros, apagar el incendio lo antes posible para defender al bosque y a las casas que lo habitan. A modo de ejemplo, en el incendio del Currumahuida en Lago Puelo (que inici贸 el 23/12), una 煤ltima discusi贸n tuvo que ver con el ancho de los cortafuegos, mientras que un servicio oficial recibi贸 la orden de hacerlo de 50 cm-1m de ancho, las brigadas autoconvocadas forjaron cortafuegos de 5 m de ancho con limpieza incluso de las herb谩ceas. Cuando las BA intentaron ensanchar el cortafuego de 1 m, no les fue permitido. Reci茅n cuando el cortafuego estrecho fue superado por el incendio durante la noche, se permiti贸 a las BA ampliarlos al d铆a siguiente.

Entretanto, la situaci贸n del incendio en la regi贸n de El Manso es desesperante, el frente de fuego que avanza hacia las poblaciones devorando bosque aut贸ctono es de kil贸metros de extensi贸n. Muy tard铆amente el Estado destin贸 pocos recursos para combatir ese incendio que ahora amenaza la vida de dos poblaciones, mientras algunos asamble铆stas se帽alan que justo all铆 el proyecto IIRSA pretende la construcci贸n de un paso fronterizo para unir los puertos del Atl谩ntico y el Pac铆fico. Una de las BA de la Comarca intenta llegar con ayuda en estas horas, ante los llamados cargados de angustia de quienes all铆 viven, clamando por medios a茅reos y m谩s apoyo terrestre. Tanto que no descartan cortar la RN 40 pidiendo medios a茅reos de apoyo a los m谩s de 100 vecinos y vecinas que se lanzaron a hacer cortafuegos.

La situaci贸n del incendio de Alumin茅 en Neuqu茅n no es muy diferente, signada por la propagaci贸n vertiginosa de las llamas debido a los monocultivos de pino, otro forma de extractivismo que altera y alienta el comportamiento de los incendios patag贸nicos. Los pinos en s铆 mismos se constituyen como otra forma de ataque al Bosque en igual o mayor medida que los incendios, dos formas que atentan contra los ecosistemas cordilleranos potenci谩ndose sin茅rgicamente (m谩s pinos, m谩s incendios, m谩s pinos que brotan).

Mientras las Brigadas de vecinos autoconvocadas crecen y aumentan su capacidad operativa, crecen tambi茅n los cuestionamientos a la distribuci贸n presupuestaria estatal, que destina fondos para la represi贸n, por ejemplo en el sitio que lleva ya tres meses a una comunidad mapuche con 100 efectivos fuertemente armados en cercan铆as a El Bols贸n, y recorta fondos continuamente a bomberos y brigadistas hiper precarizados, quienes preservan la vida humana y del Bosque. Seguramente, el pueblo empoderado de Chubut y la Comarca tendr谩 algo que decir y hacer al respecto.