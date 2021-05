El Movimiento Feminista de Erandio denuncia que el pasado viernes una mujer fue agredida por su ex pareja en este barrio. Y les consta que otra mujer fue también agredida.

Nos entristece tener que volver a juntarnos una vez más para denunciar dos agresiones machistas sucedidas en nuestro municipio. Queremos aprovechar esta fuerza colectiva para mandar un abrazo a esas mujeres.

Volvemos a gritar alto y claro que ESTAMOS HARTAS! ¡YA BASTA! ¡EN LA CALLE, EN EL TRABAJO, EN NUESTRAS CASAS, DE DÍA Y DE NOCHE, QUEREMOS SER LIBRES!.

Lo sucedido es una de las tantas expresiones de la violencia machista y por desgracia no son casos aislados. Ya que, a pesar de que a menudo la violencia se disfrace tras formas más implícitas y disimuladas, las mujeres sufrimos el machismo todos los días del año. Así que no miremos hacia otro lado, no pongamos excusas… No vamos a restar importancia a ninguna agresión. La pasividad es complicidad y alimenta este sistema injusto.

La responsabilidad de poner fin a la violencia machista es colectiva. Por ello estamos aquí y por ello estamos organizadas. Pero asimismo exigimos a las instituciones que de una vez por todas articulen políticas que garanticen la igualdad de derechos. Necesitamos políticas feministas dirigidas a erradicar la violencia y el machismo desde sus bases.

Desde el movimiento feminista denunciamos el sistema capitalista y patriarcal en el que vivimos y en el que se basa la violencia machista, que nos considera y nos quiere a las mujeres ciudadanas de segunda.

Queremos decir de manera contundente que SOMOS FUERTES, aunque nos hayan enseñado lo contrario. Hoy, alzamos la voz y gritamos que NO VAMOS A DEJAR PASAR NINGUNA AGRESIÓN. Estos hechos nos recuerdan una vez más que ESTAMOS EN GUERRA Y QUE EL FEMINISMO ES NUESTRA ARMA CONTRA EL TERRORISMO MACHISTA.

Queremos y vamos a construir nuestras vidas en libertad. Por ello, hacemos nuestro el lema de la marcha mundial de las mujeres, “¡SEGUIREMOS EN MARCHA, HASTA QUE TODAS SEAMOS LIBRES!”.

¡ESTA NO ES NUESTRA PAZ!¡NI UNA MÁS!¡GORA BORROKA FEMINISTA!

Por Movimiento Feminista de Erandio

Gaur, tristetu egiten gaitu berriro ere elkartu behar izateak, gure udalerrian gertatutako bi eraso matxista salatzeko. Amorruz betetzen gaitu berriro kalera irteteak, ostiralean auzo honetako emakume batek bere bikote ohiarengatik jasandako eraso matxista salatzeko. Badakigu ere, beste emakume bat ere erasotua izan dela.

Eskerrik asko gaur hona etorri zareten guztiei. Indar kolektibo hau aprobetxatu nahi dugu bi emakume horiei besarkada bana bidaltzeko.

Gaur, ozen eta argi oihukatzen dugu NAZKATUTA GAUDELA! ASKI DA! KALEAN, LANEAN, GURE ETXEETAN, EGUNEZ ZEIN GAUEZ, LIBRE IZAN NAHI DUGU!.

Oraingoan gertatutakoa indarkeria matxistaren adierazpen ugarietako bat da, eta zoritxarrez ez dira kasu isolatuak. Emakumeok egunero pairatzen dugu matxismoa gure gorputzetan, nahiz eta batzuetan indarkeria formatu inplizitu eta disimulatuagoetan izan. Beraz, ez dezagun beste alde batera begiratu, ez dezagun aitzakiarik jarri… Ez diogu garrantzirik kenduko inolako erasori. Pasibotasuna konplizitatea da eta sistema bidegabe hau elikatzen du.

Indarkeria matxistarekin amaitzeko erantzukizuna kolektiboa da. Horregatik gaude hemen eta horregatik gaude antolatuta. Baina, era berean, erakundeei exijitzen diegu, behingoz, eskubide berdintasuna bermatzeko politikak garatzeko. Politika feministak behar ditugu matxismoa eta indarkeria sustraietatik erauzteko.

Mugimendu feministatik bizi garen sistema kapitalista eta patriarkal hau salatzen dugu, horietan oinarritzen baita indarkeria matxista. Sistema honek emakumeak bigarren mailako herritar nahi gaituelako.

Ozen esan nahi dugu INDARTSUAK GARELA, kontrakoa irakatsi diguten arren. Ahotsa altxatu eta oihu egingo dugu EZ DUGULA ERASORIK PASATZEN UTZIKO, nahiz eta gu isilarazten saiatuko diren. Horrelako gertaerek gogorarazten digute GERRAN GAUDELA ETA FEMINISMOA DELA TERRORISMO MATXISTAREN AURKA GURE ARMA! Bizitzak askatasunean eraiki nahi ditugu, eta eraikiko ditugu. Eta horregatik, emakumeen mundu martxako leloarekin bat egiten dugu, “MARTXAN JARRAITUKO DUGU, DENOK ASKE IZAN ARTE!”.

ERASO MATXISTARIK EZ! HAU EZ DA GURE BAKEA! GORA BORROKA FEMINISTA!!!

https://www.ecuadoretxea.org/cacerolada-feminista-en-astrabudua-en-rechazo-a-2-agresiones-machistas-sucedidas/