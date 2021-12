Cadena perpetua a precariedad

07/12/2021

El C铆rculo de Empresarios ha emprendido una cruzada para prolongar nuestra vida laboral. Con el pretexto de equilibrar el sistema de pensiones, su propuesta pasa porque trabajemos con 72 a帽os. As铆 lo expone hoy de nuevo el presidente del C铆rculo de Empresarios, Manuel P茅rez-Sala, en una entrevista en El Mundo, con la que vuelve a la carga con ese af谩n del empresariado por imponernos una cadena perpetua a la precariedad.

Existe un discurso interesado por hacernos trabajar m谩s de la cuenta, por enterrar en el olvido aquella 茅poca en la que la gente se jubilaba con 60 y 65 a帽os. Bien es cierto que la esperanza de vida se ha incrementado desde entonces y que el n煤mero de cotizantes por pensionista se ha reducido, 驴pero la 煤nica soluci贸n es hacernos trabajar m谩s?

De los casi 3,2 millones de personas desempleadas que tenemos, m谩s de medio mill贸n corresponde a menores de 30 a帽os, muchos de los cuales no han tenido ni siquiera su primera oportunidad laboral. Si incluimos a la franja comprendida entre los 30 y 44 a帽os, el porcentaje de parados y paradas escala hasta m谩s del 46% del total. No deja de ser curioso c贸mo P茅rez-Sala y sus secuaces no ponen el acento en dar un empleo digno a ese casi mill贸n y medio de personas que, sin duda alguna, contribuir铆a a equilibrar el sistema de pensiones.

Pareciera que m谩s vale precario en mano que ciento volando… porque otra realidad en la que ni a los amiguetes del C铆rculo de Empresarios ni de la CEOE les gusta incidir es en que si cotiz谩ramos m谩s, m谩s equilibrada estar铆a la hucha de las pensiones. Sin embargo, para eso es preciso tener salarios dignos, algo que no sucede en Espa帽a, en los puestos de cola de sueldos de Europa.

El salario medio ronda los 27.000 euros, pero tal cifra es una falacia, pues el salario m谩s habitual es muy inferior, apenas superando los 18.000 euros. De hecho y seg煤n datos del INE del pasado mes de junio, casi el 20% de las personas que trabajan cobraron menos del salario m铆nimo, con las mujeres como las m谩s perjudicadas, pues el 25% de ellas no super贸 los 900 euros mensuales.

Dicho esto, en lugar de ese discurso t贸xico con el que personajes como P茅rez-Sala siembran los medios de comunicaci贸n abogando por concienciar a la opini贸n p煤blica de que cada ciudadano sepa c贸mo ha contribuido al sistema de pensiones, quiz谩s la campa帽a ha de ir dirigida al empresariado para que deje de promover y perpetuar la precariedad… por no hablar de c贸mo la Inspecci贸n Laboral se ha ‘hartado’ de imponer sanciones por irregularidades en cuanto ha estrechado un poco el cerco al empresario defraudador.

Prolongar la vida laboral es contraproducente, incluso, para la productividad. En una coyuntura como la actual, en la que la salud mental est谩 cobrando m谩s importancia y tiene m谩s calado entre la ciudadan铆a, parece obviarse esta cuesti贸n a la hora de abordar las pensiones. 驴Qu茅 nivel de motivaci贸n ser谩 mayor, el de un veintea帽ero que arranca su andadura en el mercado laboral o el de una persona con 70 a帽os, mayores responsabilidades familiares y una salud f铆sica diezmada?

Combatir el discurso del empresariado es, en realidad, muy sencillo. Las cifras hablan por s铆 solas. Sin embargo, su voz tiende a resonar m谩s en los medios de comunicaci贸n, muchos de ellos bajo su control. Ante eso, ni resignaci贸n ni convencimiento por parte de la clase obrera.