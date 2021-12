–

No ha sido una noticia que haya acaparado muchas portadas,

pero la cadena perpetua a la española (denominada en la ley «prisión permanente

revisable») ha sido declarada constitucional por el Tribunal Constitucional,

con los matices que ahora veremos. En este artículo voy a explicar la sentencia,

sin meterme a criticarla a fondo. En el siguiente hablaremos de sus votos

particulares y los usaremos como vía para hacer la crítica.

Pero antes tenemos que hacer unas precisiones sobre la

llamada prisión permanente revisable. En este artículo nos referiremos a esta

pena como cadena perpetua. No es un error ni una boutade. Es bastante evidente

que el término «prisión permanente revisable» es un eufemismo introducido en la

ley de 2015 para hacer más tragable la cadena perpetua. Como diciendo «vale,

instauramos una pena que puede durar para siempre… ¡pero también puede no

hacerlo! ¡Tiene revisiones periódicas! ¡No es una cadena perpetua!»

Para quien siga sosteniendo este argumento en 2021 (que aún

hay quien lo hace) tengo malísimas noticias. En nuestro entorno jurídico hay un

montón de países que tienen una pena llamada cadena perpetua, prisión perpetua

o cualquier término sinónimo, y en prácticamente todos ellos es revisable (1). ¡Es

lógico! Una cadena perpetua no revisable tiene un encaje difícil en cualquier

sistema que se diga democrático, así que, en consecuencia, prácticamente todas

las que nos rodean son revisables. La «revisabilidad» no es algo que separe la

cadena perpetua de otra clase de pena distinta, sino un atributo de la cadena

perpetua tal y como se concibe hoy en día (2). Así lo han reconocido tanto el

TC en la sentencia que comentamos hoy como el TS.

Entonces, ¿qué es la cadena perpetua en el Código Penal

español? Es una pena prevista para unos pocos delitos: asesinato hiperagravado,

regicidio, magnicidio, y ciertas conductas enmarcadas dentro de los delitos de genocidio

y lesa humanidad. El único verdaderamente aplicable es el primero. Sobre lo que

es un asesinato hiperagravado y la aplicación en los distintos casos de la

cadena perpetua ya he escrito en, al menos, un par de ocasiones,

así que me remito a esos artículos.

Una vez impuesta la pena, esta tiene que ejecutarse. En toda

ejecución de pena de prisión hay que valorar la posibilidad de cumplimiento en

tercer grado, es decir, en régimen abierto: estar libre y dormir en la cárcel.

El tercer grado puede concederse a los 15 años de cumplimiento, o a los 20 si

es que el reo ha cometido un delito terrorista. En caso de que esté condenado

por varios delitos, el tercer grado se puede obtener una vez cumplidos 18, 20,

22, 24 o hasta 32 años, según los casos.

Pero eso era para el tercer grado. ¿Qué sucede con esas

famosas revisiones? Estas revisiones están reguladas en el artículo 92 CPE

como una forma de libertad condicional. Se puede acceder a ellas a los 25 años

de cumplimiento, aunque si hay varios delitos este tiempo se convierte en 28,

30 o hasta 35 años de cumplimiento, según los casos. Además, es necesario que

el sujeto esté en tercer grado y que se pueda fundar un «pronóstico favorable

de reinserción social». Si no se cumplen estos requisitos, se van haciendo

revisiones bienales hasta que se cumplan.

Entonces se le concede la libertad condicional, que dura de

5 a 10 años, tiempo durante el cual le pueden imponer prohibiciones y

obligaciones variadas. Si delinque o incumple estas obligaciones, o incluso si

cambian las circunstancias de tal manera que ya no pueda mantenerse el

pronóstico favorable de reinserción, el juez puede revocar la libertad

condicional. Si eso no ocurre (es decir, si el penado termina sin problemas su

libertad condicional), queda extinguida la pena.

Los recurrentes tenían varios argumentos para atacar esta

pena: la prohibición de penas inhumanas y degradantes, el principio de

proporcionalidad y el derecho a la reinserción.

1. La prohibición de penas inhumanas y degradantes (PIH)

Los recurrentes argumentaban que la longitud de la pena

era contraria a esta prohibición. Lo que dice el TC es que el hecho de que la

pena sea muy larga (potencialmente toda la vida del sujeto) no incumple la

prohibición de PIH siempre que haya un mecanismo de revisión que le ofrezca al

reo una expectativa realista de salir algún día en libertad. Dicha revisión ha

de realizarse a partir de un procedimiento claro y comprensible que tenga en

cuenta la evolución del reo. A todo esto el TC lo denomina «reductibilidad de

iure» y entiende que existe, puesto que hay un mecanismo de revisión (el

que hemos analizado más arriba, de revisiones bienales a partir de los 25 años)

que ofrecería garantías suficientes.

Pero el test para comprobar si la pena es o no inhumana

exige también analizar la «reductibilidad de facto», es decir, la

posibilidad de que el reo acceda, si así lo quiere, a un tratamiento adecuado

que permita favorecer su evolución positiva. Esto depende de los recursos que

tenga a su disposición la Administración penitenciaria para tratamientos, pero

en realidad da igual, porque «la inconstitucionalidad de la norma no puede

basarse en la disponibilidad de medios». Es decir, aunque la Administración

penitenciaria no pueda proporcionar los medios suficientes para que el reo pase

la evaluación (evaluación que se ha erigido, como acabamos de ver, en el

criterio que permite declarar la constitucionalidad de la norma), no hay ningún

problema.

Desde la perspectiva de la prohibición de PIH también se

argumenta que la pena es excesivamente aflictiva (es decir, que causa al

reo más daño del pretendido), porque los periodos de privación de libertad

destruyen psicológicamente al sujeto. Pero, de nuevo, el TC afirma que no se

puede derivar la inconstitucionalidad de una pena solo del hecho de que sea muy

larga, sino que hay que acudir a la forma concreta de ejecución. El hecho de

que el sistema penitenciario español sea progresivo y vaya permitiendo visitas,

salidas y terceros grados evita, siempre según el TC, esa aflictividad excesiva

que achacan los recurrentes.

2. El principio de proporcionalidad

La crítica desde el principio de proporcionalidad ocupa el

grueso de la sentencia. Los recurrentes tienen cuatro argumentos relacionados

con este principio. El primero es la improcedencia criminológica , es

decir, la constatación de que, dadas las tasas de homicidios en España (menores

que en otros países europeos y sin incrementos significativos en los últimos

tiempos), una pena así no era necesaria. El TC contesta con un largo fundamento

jurídico que viene a decir «es el legislador quien decide la necesidad de

establecer cierto nivel de penas, nosotros no podemos meternos».

El segundo argumento es el de la proporcionalidad

estricta : según los recurrentes, la posibilidad de que la pena devenga

perpetua y los elevados periodos de seguridad establecidos para la revisión

(recordemos: entre 25 y 35 años hasta la primera revisión) implican que esta

pena es desproporcionada. Para determinar si una medida que restringe derechos

fundamentales es proporcional, se aplica un test de proporcionalidad bien

conocido:

Primero se identifican los fines del legislador,

que en este caso son mejorar la protección de determinados bienes jurídicos y evitar

la reincorporación a la sociedad de un penado no rehabilitado.

Luego se estudia si dichos fines son

constitucionales. Aquí lo son: el Estado tiene el deber de proteger a la sociedad

y los bienes jurídicos de sus miembros.

En tercer lugar, se estudia la adecuación o

idoneidad de la medida de acuerdo a dichos fines. En otras palabras: ¿la medida

permite avanzar en el cumplimiento de estos fines legítimos? Esta objeción la

despacha el TC con una frase más bien discutible: «La idoneidad de la

agravación de la prisión para producir un efecto reforzado de disuasión no

parece discutible». Hace bastante que se sabe que elevar las penas no disuade

más a los delincuentes. Los seres humanos no funcionamos así.

Si la medida es adecuada, hay que preguntarse si

es necesaria, es decir, si hay otras medidas alternativas que produzcan un

efecto similar. El TC afirma aquí que tiene poco campo de actuación, porque

ponerse a especular con alternativas sería meterse en el papel del legislador.

Se limita a constatar, de nuevo, que la PPR ha aumentado el nivel disuasorio

del sistema penal, y no habría medidas menos gravosas que consiguieran lo

mismo.

Por último, si la medida es adecuada y necesaria,

se estudia por fin su proporcionalidad en sentido estricto, es decir, si los

beneficios de la medida son superiores a los costes. Aquí el TC compara la

cadena perpetua con la pena de prisión temporal y con otras penas similares de

otros países, y llega a la conclusión de que la norma española es severa, sí,

pero no excesiva. La cadena perpetua española no es disonante con otras cadenas

perpetuas.

El tercer argumento es la rigidez de la pena. Allí

donde existe, la cadena perpetua es obligatoria: el juez nunca puede decidir

entre cadena perpetua y otras penas, y una vez impuesta no puede graduarse. Al

no tener un marco máximo y mínimo, no permite al tribunal apreciar atenuantes

que puedan concurrir. El Tribunal Constitucional acepta que la pena es rígida,

pero eso no es un problema: se aplica a muy pocos hechos y todos de una

gravedad muy clara. Además, aquellos atenuantes que no hayan podido ser tenidos

en cuenta a la hora de fijar la pena se podrán valorar durante su ejecución.

Por último, dentro de la crítica en materia de

proporcionalidad, los recurrentes afirman que la cadena perpetua es indeterminada ,

porque, al no tener un límite máximo fijo, vulnera el principio de legalidad.

La duración la determina un criterio tan inseguro como el pronóstico de

reinserción del reo. El TC responde que este pronóstico de reinserción no es un

«factor de incertidumbre perturbador del orden constitucional», sino un

elemento básico del sistema penitenciario español desde sus orígenes, y

adecuado a estándares europeos e internacionales. La cadena perpetua no sería,

así, «una pena indeterminada (…), sino una pena determinable con arreglo a

criterios legales preestablecidos (…), claros y accesibles al reo».

Es aquí, dentro del argumento de la indeterminación, el único

punto donde el Tribunal Constitucional le da la razón a los recurrentes. Como

hemos visto más arriba, el juez puede revocar la libertad condicional del reo

no solo si este delinque o incumple las prohibiciones establecidas, sino

también si cambian las circunstancias que dieron lugar a la suspensión. En

otras palabras, si el juez aprecia que el reo vuelve a ser peligroso o es

complicado que se reinserte.

Los recurrentes decían que esta facultad era excesiva

(demasiado amplia e indeterminada), y el TC les da la razón. Las restricciones

de libertad deben ser previsibles, y esto no lo es: se le podría retirar la

libertad condicional por cualquier circunstancia, incluso ajena a su voluntad

(pérdida del puesto de trabajo) que el juez entendiera que puede aumentar su

peligrosidad. El TC decide reinterpretar el artículo que regula esto: la

libertad condicional solo puede revocarse cuando el reo vuelva a delinquir,

vulnere alguna de sus prohibiciones o realice algún otro acto objetivable por

la ley.

Además, una vez revocada la libertad condicional, sigue

siendo obligatorio hacer revisiones bienales. No se empieza a cumplir la pena

desde cero (obligando de nuevo a que transcurran otros 25 años para obtener la

revisión), sino que se sigue cumpliendo como estaba. Aquí lo que hace el TC es

solucionar una oscuridad de la ley, que no decía qué pasaba con las revisiones en

caso de revocación.

3. Principio de resocialización

El último argumento tenía que ver con la reinserción. Los

periodos mínimos hasta que se alcanza la primera revisión (¡25 años en el mejor

de los casos!) anularían toda esperanza de resocialización del reo. El Tribunal

Constitucional rechaza también este argumento, aduciendo que la expectativa de

reinserción es inherente a la revisabilidad de la pena. Además, la resocialización

del reo debe cohonestarse con el resto de fines legítimos de la misma. El

resultado sería que la cadena perpetua no anula el principio de

resocialización, ya que, aunque sí restringe el acceso a determinados instrumentos

de reinserción (la libertad condicional) mantiene otros (permisos de salida,

actividades terapéuticas o educativas, plan individualizado de tratamiento,

etc.).

Hasta aquí he glosado la sentencia de la cadena perpetua sin

meterme mucho en su crítica. Mi plan era hacerlo todo en el mismo artículo,

pero, como ya he avisado al principio, el comentario de los votos particulares

y mis propias opiniones las reservamos para la siguiente entrada de esta serie.

De momento, con esto podemos entender por qué ha adoptado el TC la decisión de

declarar constitucional esta pena.

(1) En Inglaterra, Gales y EE.UU. existen modalidades de

cadena perpetua revisables y otras no revisables, pero todas se llaman cadena

perpetua.

(2) Y no solo hoy en día. En el Código Penal de 1870

entendía que las penas perpetuas (cadena perpetua, reclusión perpetua y

extrañamiento perpetuo) se indultaban a los 30 años salvo casos graves de mala

conducta.

