Cadenazo Colaborativo “Con Colombia y Palestina toda América Latina”

https://archive.org/details/cadenazo_por_colombia_y_palestina

Transmisión Colaborativa por la Resistencia de #Colombia y Palestina

Sábado 29 de mayo, 2021. 10 am CA, 11 am MX, 12 CL, 18PM estado español

Enlaza tu #radio a la #transmisión

¡Con Colombia y Palestina Toda América Latina!

Medios Libres enredados para amplificar la resistencia

Escucha, comparte y difunde!

#ResisteColombia #FreePalestine #CadenazoRadial #RevueltaRadial #MediosLibres

10 am Cápsula introductoria

10:30 am Mesa 1 PALESTINA

12 pm Mesa 2 COLOMBIA

1:30 pm El telar/GuanaRed “la digna resistencia”

2:30 pm Fútbol Rebelde Ecuador

3:30 pm Negras Tormentas Radio, Radio Antifronteriza

4:30 pm Radio Kvrruf – Red de Medios Radiales del Wallmapu y La Patagonia

5:30 pm Radio 8 de Octubre. Costa Rica

6:30 pm Frecuencia Subversa Radio, kitu, Ecuador

7:00 pm Radio Zapote, México

Resiste Colombia desde Barcelona

8:00 pm Axolote Radio Xochimilco México

8:30 pm Radio 31 de enero, Stgo, Chile

9:30 pm Radio Temblor, Panamá

10:00 pm Noticias de abajo, Abya yala

11:00 pm Ágora Sol Radio, Madrid, España

12:00 Radio la Zarzamora, Wallmapu

12:30 am: Radio Almaina, Granada