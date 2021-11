Cádiz contra la violencia policial impune

24/11/2021

Las cargas policiales que se vieron ayer en Cádiz durante la huelga del metal volvieron a evidenciar el uso desproporcional de la fuerza por parte de la Policía Nacional, que días atrás se había ilustrado con el uso de una tanqueta. Las imágenes de jubilados aporrados por los agentes corrieron como la pólvora, tanto en medios como en redes sociales, dejando poco espacio a la justificación del abuso policial. A tres días de su manifestación en protesta por la reforma de la Ley Mordaza, la Policía nos pone cada vez más complicado defender a quien ejerce el monopolio del uso de la fuerza del Estado.

Las im√°genes de un jubilado enzarzado con un antidisturbio, lanzando manotazos al aire mientras es aporreado, ya es esclarecedor; m√°s a√ļn lo es que sea otro jubilado el que asuma el papel de mediador pac√≠fico, se meta en medio para separarlos y, por hacerlo, se lleve de regalo varios golpes con la porra mientras se retiraba, ya de espaldas, con los brazos en alto.

La justificaci√≥n de que los agentes han de hacer frente a una violencia desmedida, evidentemente no tiene peso observando esta frecuencia de hechos. Tampoco lo tienen cuando se revisan las cifras oficiales que la misma Polic√≠a Nacional ofrece: tras la jornada de ayer, la m√°s tensa seg√ļn el Cuerpo, seis agentes heridos -nunca se reportan los heridos manifestantes- y un √ļnico detenido. La conclusi√≥n es clara ante esta baja tasa de detenciones: o no hay motivo real para detener a m√°s personas o se est√° priorizando dar le√Īa m√°s que detener.

Quiz√°s por im√°genes como √©stas es por lo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado quieren evitar a toda costa que sus acciones puedan ser grabadas y difundidas. De ah√≠ la protesta del pr√≥ximo s√°bado contra la reforma de la Ley Mordaza que, parad√≥jicamente, tiene por lema “No a la inseguridad ciudadana”. Inseguridad ciudadana es lo que sentimos cuando vemos ese uso desproporcionado de la fuerza contra quienes luchan por su pan.

Inseguridad es cuando leemos noticias como la que firma Fernando Peinado en El Pa√≠s sobre el asesinato de Issa Munkaila a manos de la Polic√≠a Nacional. Poco se sabe de este suceso porque la Polic√≠a no ha informado de ello y apenas arroja luz, pese a los requerimientos de la prensa. Sin embargo, aparece otra grabaci√≥n, ya con Munkaila tendido en el suelo muerto tras el √ļltimo de los disparos; una de esas grabaciones inc√≥modas que la Polic√≠a quisiera que no trascendiera: cuatro agentes contra el supuesto agresor. ¬ŅC√≥mo fue reducido? Abati√©ndolo de muerte con cuatro balas… y eso que no impactaron en √©l todas las disparadas, porque el resto de proyectiles acab√≥ en un par de coches y otros dos contenedores de basura.

No sorprende que la Polic√≠a haya cubierto de opacidad este asunto y que, presumiblemente, los agentes implicados se vayan de rositas sin ni siquiera una investigaci√≥n interna. A fin de cuentas, el asesinado era un migrante m√°s… uno de tantos de los que discrimina y criminaliza constantemente Vox, inserto hasta la m√©dula en sindicatos de Polic√≠a y Guardia Civil como JUSAPOL.

Los abusos constantes, la opacidad, el silencio corporativista de la Polic√≠a y Guardia Civil y sus ansias revanchistas contra la prensa convierten su defensa en un acto de fe ciega, algo de lo que muchas personas carecemos. Son ya demasiados los desenga√Īos y las decepciones. Manifestaciones como la que tendr√° lugar el pr√≥ximo s√°bado contra la reforma de la Ley Mordaza no ayudan precisamente a recuperar una confianza perdida en unos Cuerpos que parecen empe√Īados en su impunidad.