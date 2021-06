ALB Noticias – La desindustrialización de la provincia de Cádiz vive en esta crisis pandémica un nuevo episodio debido al cierre de Airbus, una empresa puntera, de esas que dan “valor añadido” al PIB de un país, así como sensación de calidad. Pero no deja de ser una empresa más que se rige por criterios ajenos a los de la población, que tienen que ver con el beneficio y con la competencia internacional. Estas grandes empresas viven más bien de las prebendas y subvenciones públicas que todos los gobiernos se afanan en aplicar para que se instalen en su territorio. Y en el momento que se acaban, se plantean el cierre. El libre mercado en acción.

El cierre de esta empresa de Puerto Real ha puesto de manifiesto, además, la sumisión sistemática de los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT a los intereses de la gran empresa. Se vuelve a evidenciar el abismo que separa a estas grandes centrales sindicales con el interés general de la Bahía de Cádiz. En frente tuvieron esta vez a la CGT que entiende este cierre como un primer paso al desmantelamiento total de El Puerto y que califica de traición la actuación que han tenido los sindicatos mayoritarios. Estos sindicatos desconvocaron las huelgas que había previstas, y solamente CGT las mantuvo, logrando hasta un 100% de seguimiento el día 21 de mayo dado el enfado y la lógica preocupación de toda la plantilla. Los mayoritarios, por su parte, alegaron que habían suspendido, “que no anulado”, las movilizaciones y huelgas previstas “y a partir del martes veremos qué se desarrolla en este acuerdo”.

Lo cierto es que a principios de mayo hubo bastante movimiento de protesta, convocado en parte por los mayoritarios, como una huelga intercentros de Airbus, y acciones en la Universidad de Cádiz. Pero con el paso de las semanas la urgencia ha debido de enfriarse y por ello el sindicalismo combativo tomó el relevo.

La CGT no acepta el cierre de la planta y ha convocado una huelga general en la provincia de Cádiz el próximo 18 de junio. Su comunicado dice:

La asamblea de trabajadores/as está demostrando que no se rinden y que no van a aceptar el cierre de Airbus Puerto Real siendo un ejemplo de dignidad y lucha para todos/as. Ni la Bahía, ni la provincia de Cádiz pueden permitirse el cierre, no se puede perder ni un solo empleo industrial más. La provincia de Cádiz tiene las mayores tasas de paro de todo el estado. No podemos olvidar todo el proceso de reconversión del sector naval que lo han dejado reducido a su mínima expresión, los cierres de Tabacalera, de General Motors/ Delphi, de Ford electrónica/Visteón, de la precariedad laboral y las listas negras en las subcontratas, etc.

No podemos aceptar la disyuntiva a que se está abocando a la ciudadanía gaditana, precariedad laboral en el sector servicios del turismo o exilio.

Por eso esta huelga no es solo contra el cierre de Airbus se trata de una movilización para luchar por un empleo digno, por la eliminación de la precariedad laboral, por la defensa de los servicios públicos, por el derecho a vivir dignamente en la provincia de Cádiz por el mantenimiento de la escasa industria (social y ambientalmente sostenible), lo que implica plantear un nuevo modelo productivo y laboral sin precariedad. Una precariedad laboral que afecta a todos los sectores, desde el metal, pasando por los servicios públicos hasta la hostelería, el comercio, la construcción…

Airbus Puerto Real no se cierra