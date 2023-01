–

De parte de Valladolor January 25, 2023 223 puntos de vista

FALTA TRABAJO Y SOBRAN PIRATAS II. LA MANO QUE MECE LA CUNA

La FEMTCA (Federación de Empresarios Títeres del Metal de la Provincia de Cádiz) vuelve a

llorar. Primero que si no hay carga de trabajo, luego que no va a haber los suficientes

profesionales para ejecutarlas, ahora que si no pueden hacerse cargo de las subidas firmadas

en noviembre del 21…

Cómo diría Lola Flores: “¿qué tendrá la zarzamora que llora que llora por los rincones…”

Podríamos preguntarnos : ¿Y qué dice Navantia y el resto de empresas principales (Dragados,

Airbus..) al respecto del llanto de la FEMTCA?. ¿Deberían de estar preocupados porque el

CONVENIO HAY QUE CUMPLIRLO SÍ O SÍ y, alguien, tendrá que hacer esos trabajos?.

Imaginarse que ninguna empresa presupuestara por temor o decencia de no poder cumplir el

convenio: ¿Qué pasaría?. ¿Tendría que contratar directamente Navantia o Dragados? O

quizás, también podríamos preguntarnos : ¿Igual la FEMTCA llora porque las directivas de las

empresas principales les han dicho que lloren?. Y si mamá Navantia o Dragados dicen que

lloren, en la FEMTCA, lloran.

…¡Y lloran y lloran por los rincones! y su pañuelo de lágrimas es de papel, de papel de periódico

de la Bahía. La Vox de Cádiz ha sido capaz de quitarle el abanderamiento empresarial al

todopoderoso Diario de Cádiz y, escriben y reescriben las mismas noticias, unas y otra vez. Les

ponen el hombro y lo que necesiten que les pongan, para que se desahoguen de tantas penas e

injusticias. Nos venden las mismas noticias de gran carga de trabajo una y otra vez, para que los

trabajadores que lo estén pasando mal, en el paro, en otros sectores o en la quinta puñeta,

estén dispuestos a trabajar en Cádiz “por lo que sea”. Luego nos repiten y una y otra vez que no

hay profesionales, para que nadie proteste luego por las infinitas horas extras que nos van a

obligar a echar y, finalmente, para dejarlo todo clarito, dicen que: ¡ el convenio es inasumible!.

Hay tienen razón: ¡jamás lo han asumido! porque nunca lo han cumplido.

Lo que sí hay que reconocer es que la FEMTCA es previsora, llorona pero también previsora.

Digamos que su llanto no es producto del dolor, es una previsión de ello. Prevén que no van a

poder cumplir el convenio de las futuras contrataciones( nos ilusionan que van a ser infinitas)

aunque no saben ni qué es lo que van a presupuestar. Pongamos, por ejemplo, que el dueño de

COASA tiene que hacer un presupuesto para la marinería de los astilleros de Cádiz. Lo hace(las

grúas las pone mamá Navantias, es decir, las pagamos entre todos) y,CUMPLIENDO EL

CONVENIO y con sus beneficios empresariales y demás, le sale a 150.000€. Lo que quiere

decir que el resto de dueños de empresas como también tendrán que, a la hora de hacer su

presupuesto, CUMPLIR CON EL CONVENIO, pues les saldrá unas cantidades similares. Por lo

que uno y otro sí podrán asumir el convenio de noviembre porque NADIE les puede obligar a

que lo hagan por debajo. A no ser que, la FEMTCA tenga claro que los empresarios del metal de

la Bahía van a presupuestar por debajo porque son unos piratas.

¿No pueden o no deben decirle a nadie que presupuesten no respetando el convenio?.¿O si

puede alguien decirles que pueden presupuestar por debajo? ¿Pudiera ser que el presidente de

Navantia hubiera llamado al dueño de COASA y le hubiera dicho: “ni se te ocurra presupuestar

por más de 120.000″. No creo que eso ocurra. Estaría “mu feo” además de ilegal, que

Navantias o Dragados, obligara a las empresas auxiliares a presentar presupuestos que no

pudieran cumplir el CONVENIO.

Si todos, sufridos empresarios de la FEMTCA, presupuestais respetando el convenio, será una

pelea igual y legal y, alguno, NO QUEDARÁ OTRA, se llevará la contratación. Las principales,

como no puede ser de otra manera, NO ACEPTARÁN PRESUPUESTOS A LA BAJA que no

respeten el convenio y todos tan felices. Las principales respetan el convenio, las auxiliares

también y los trabajadores y trabajadoras tan felices. Realmente, no lloréis, por favor, que se

nos encoge el corazón, la solución es sencilla: todos respetamos la ley y ya está. ¿O quizás

respetar la LEY sea lo complicado?.? ¿QUÉ TENDREMOS QUE HACER LOS TRABAJADORES

SI NO RESPETAIS LA LEY?: ¡Ser unos salvajes!, según la prensa… Igual nos volvemos a ver

en las barricadas.