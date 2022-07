–

Hoy el palacio presindecial de Sri Lanka ha sido tomado. La población desoye a sus líderes. La crisis es demasiado profunda. No hay balas suficientes para todos los manifestantes. El sistema se resquebraja. El pueblo baila por un día.

Victoria, Victoria, Victoria!

Ahí vamos!

Sri Lanka, Vamos Sri Lanka!

Esto es Historia!

🇱🇰 La multitud ha asaltado el palacio presidencial en Sri Lanka en medio de las protestas por la grave situación económica que vive el país. El presidente ha huido.pic.twitter.com/jllJBJQ1Ms — Eduardo Bayón (@edubayon_) July 9, 2022

Our Entire Civilization Is Structured Around Keeping Us From Realizing We Can Do This

“The video footage coming out of Sri Lanka right now has been the recurring nightmare of every ruler throughout history.”https://t.co/odTc07ufQF

— Caitlin Johnstone ⏳ (@caitoz) July 9, 2022

Nada va a cambiar el hecho de que la isla se quede sin combustible. Pero la isla va a cambiar. Este es el proceso, a veces lento, a veces más rápido, de colapso que siempre hemos anunciado. El proceso de Quiebra y Ruptura. Ahora ya es demasiado tarde para las élites dominantes.

