Por Knownuthing

14 de noviembre de 2022

El exceso de mortalidad est谩 disparado en Espa帽a, con 100 muertes al d铆a de personas de todas las edades, incluso ni帽os. Los “expertos” desconocen la causa y el gobierno ignora el problema.

1. ANTECEDENTES

El proyecto europeo de monitorizaci贸n de la mortalidad (MOMO) nace en 2008 para desarrollar una herramienta que produzca datos en tiempo real de la mortalidad causada por la gripe y cualquier otra amenaza a la salud. Entre 2008 y 2011 tuvo lugar el proyecto piloto. El inter茅s pol铆tico por el proyecto va de la mano de la “crisis clim谩tica”, al tratar de mostrar que causa muchas muertes y por tanto es una crisis real. Tras los Acuerdos de Par铆s de 2015 la herramienta echa a andar en su actual forma con 28 pa铆ses europeos el 14 Noviembre de 2016. Si alguien no se cree que esa sea la causa no tiene mas que mirar los boletines MOMO (1) del Instituto de Salud Carlos III, donde la 煤nica causa de mortalidad que se individualiza es la temperatura (figura 1), o los informes MOMOTemp (2) que analizan las muertes debidas a temperatura solo en los veranos.

El problema es que todos los estudios muestran que la mortalidad debida al fr铆o es muy superior a la debida al calor, pero con no cont谩rselo a la gente asunto arreglado. Un estudio en The Lancet de 2021 con 68 autores sobre 43 pa铆ses (3) concluye que las muertes asociadas a temperaturas no-贸ptimas son el 9,43 % de todas las muertes, el 8,52 % debidas al fr铆o y el 0,91 % al calor. Es decir, el fr铆o mata diez veces m谩s que el calor. La conclusi贸n l贸gica es que el calentamiento global salva vidas, 隆horror! Despu茅s de todo somos una especie tropical, como la falta de pelo y la sobreabundancia de gl谩ndulas sudor铆paras indican. Hemos sido seleccionados por la naturaleza para perder calor de forma eficiente.

Con la llegada de la pandemia el MOMO demostr贸 con creces su val铆a y nos ha permitido tener datos valios铆simos sobre la incidencia y evoluci贸n de la enfermedad. El inter茅s de los gobiernos por mantener unas cifras lo m谩s bajas posibles chocaba con la cruda realidad de los muertos en exceso.

Con la remisi贸n de la pandemia tras la vacunaci贸n y las nuevas cepas con menor mortalidad se esperaba que el exceso de mortalidad decreciera hasta niveles normales o incluso inferiores. Despu茅s de todo la pandemia ha adelantado la muerte de much铆sima gente mayor sustrayendola de las estad铆sticas de los siguientes a帽os. En su lugar, desde esta primavera, los epidemi贸logos y expertos en salud p煤blica est谩n dando la alarma de que el exceso de mortalidad sigue muy elevado y que no encuentran una causa para ello. Para hacerse una idea de la magnitud del problema basta considerar que las muertes excesivas en 2022 est谩n siendo en Europa superiores a las de 2020, el a帽o de la pandemia.

2. MUERTES EXCESIVAS

El informe MOMO del 8 de Noviembre indica que en 2022 hasta la fecha en Espa帽a han muerto 33.500 personas por encima de lo esperable. Ya son 9.000 m谩s que en todo 2021. Esto constituye un exceso del 10 % sobre la 茅poca pre-pandemia, otra inflaci贸n grav铆sima que pasa desapercibida. Nos preocupamos much铆simo por algunas muertes, mientras que miles de otras muertes nos traen sin cuidado, claro s铆ntoma de una sociedad disfuncional.

Figura 1. Gr谩fica MOMO de Espa帽a desde Enero de 2020. La l铆nea azul muestra las esperadas y la gris las observadas. Fuente: Instituto Carlos III.

Los datos (figura 1) muestran que las muertes en exceso se distribuyeron desigualmente a lo largo de este a帽o. Fueron muy elevadas en Enero, bajaron en Febrero y desaparecieron en Marzo. Empezaron a subir en Abril y fueron elevad铆simas hasta Agosto. Desde Septiembre han vuelto a bajar hasta niveles m谩s cercanos a lo esperable.

脡ste es un pa铆s de carencias, desgracias y mal gobierno, y solemos estar a la cola de Europa en lo bueno y a la cabeza en lo malo. Y a la cabeza de Europa estamos en este problema, con una tasa de exceso de muertes en 2022 que es la mayor de todas, duplicando la media europea (figura 2).

Figura 2. Exceso de mortalidad por pa铆ses expresada en n煤mero de sviaciones est谩ndar con respecto a la media (puntuaci贸n Z). Fuente: EuroMOMO.

Lo esencial de los datos del sistema MOMO es que las muertes no est谩n distribuidas uniformemente, sino que tienen lugar en oleadas que est谩n m谩s o menos sincronizadas en toda Europa. Esto es muy importante a la hora de investigar la causalidad. El fen贸meno del exceso de mortalidad inexplicable es m谩s evidente en Europa porque hay mejores datos, pero sucede a nivel global y hay informes tanto de fuentes m茅dicas, como de aseguradoras y funerarias de distintos pa铆ses alertando de un aumento sustancial de las muertes inexplicables.

3. LAS MUERTES TAMBI脡N AFECTAN A LOS NI脩OS

Este es un tema del que al parecer nadie quiere hablar y extraordinariamente controvertido. Los datos de EuroMOMO (4) cuando se miran como mortalidad excesiva acumulada a lo largo de cada a帽o deber铆an terminar el a帽o cerca del cero si no hay mortalidad excesiva. Las curvas acumuladas para los ni帽os de 0 a 14 a帽os muestran un patr贸n complicado (figura 3). A partir del segundo trimestre de 2020 las muertes en exceso acumuladas descienden, volvi茅ndose negativas. A partir del verano de 2021 vuelven a aumentar, y no han dejado de hacerlo desde entonces.

Figura 3. Curvas de muertes excesivas acumuladas para los a帽os 2020-2022 en la cohorte de 0 a 14 a帽os. Fuente: EuroMOMO.

EuroMOMO advierte acerca de la interpretaci贸n de estos datos diciendo que en los a帽os antes de la pandemia las muertes en este grupo de edad estaban descendiendo en Europa lo que ha hecho que el modelo mantenga un sesgo descendente y considere como excesivas un n煤mero m谩s bajo del que hubiera considerado en la pre-pandemia.

“En otras palabras, el sistema de vigilancia de la mortalidad EuroMOMO en realidad no detecta m谩s muertes entre las personas de 0 a 14 a帽os durante la pandemia de COVID-19 en curso que en el per铆odo anterior a la pandemia de COVID-19, incluso si los resultados acumulados notificados en el sitio web de EuroMOMO as铆 lo sugieren.”

En este sentido abunda el “think tank” Swiss Policy Research, que analizando el exceso de mortalidad en Europa afirma que no hay exceso de mortalidad en los ni帽os europeos (5), y para ello altera los datos del EuroMOMO cambiando la l铆nea base, lo que vuelve normal 2022 a costa de hacer mucho m谩s anormales 2020 y 2021 (figura 4).

Figura 4. Curvas de muertes excesivas acumuladas para los a帽os 2018-2022 en la cohorte de 0 a 14 a帽os con la l铆nea base alterada. Fuente: Swiss Policy Research.

El problema de las cuestiones cient铆ficas con alta carga pol铆tica (v茅ase tambi茅n el cambio clim谩tico), es que la mezcla de ciencia y pol铆tica solo produce pol铆tica. Los datos se ajustan o se interpretan de la forma que interesa al poder pol铆tico que es quien decide la financiaci贸n de la ciencia.

La respuesta a la pregunta de si la mortalidad excesiva afecta a los ni帽os es muy sencilla de responder, dado que la mortalidad excesiva se produce en oleadas. Basta comparar lo que ha ocurrido en ese grupo de edad con lo que ha ocurrido en el siguiente, entre 15 y 44 a帽os de edad. Los datos se analizan en puntuaci贸n Z, que mide la distancia a la media en unidades de desviaci贸n est谩ndar (蟽). 1蟽 es ruido estad铆stico, 2蟽 indica una posibilidad, a partir de 3蟽 nos encontramos ante un fen贸meno que requiere explicaci贸n. Las muertes excesivas en el grupo de 15-44 a帽os han alcanzado las 5蟽 el invierno pasado (figura 5, curva negra).

Figura 5. Mortalidad excesiva de la cohorte de 15-44 a帽os (l铆nea negra, escala izquierda) y la cohorte de 0-14 a帽os (l铆nea roja, escala derecha). Media m贸vil de 5 periodos sobre datos semanales. Fuente: EuroMOMO.

La figura 5 responde claramente a la pregunta. Durante 2020 las muertes infantiles fueron menos de las esperadas (valores negativos). M谩s all谩 de posibles desviaciones estad铆sticas, es tambi茅n lo esperable, dado que en esa franja de edad las muertes por COVID son extremadamente raras, y el confinamiento y uso de mascarillas redujeron otras infecciones y los accidentes. Pero a partir de Junio de 2021 el efecto se invierte y las muertes pasan a estar en exceso. La 蟽 es alta aunque no extraordinaria (la escala vertical est谩 expandida para facilitar la comparaci贸n). Lo m谩s revelador es que las oleadas de muertes excesivas coinciden razonablemente bien entre los dos grupos de edad a partir del verano de 2021. Esta coincidencia hace dif铆cil que no est茅n relacionadas. Es dif铆cil pensar que el azar pueda reproducir el patr贸n de muertes del otro grupo de edad a partir de los datos de 28 pa铆ses. En mi opini贸n los datos apoyan fuertemente que el exceso de muertes en los ni帽os es real y que tiene la misma causa que en los adultos. Sin embargo a los ni帽os parece haberles afectado m谩s tarde. Luego discutiremos eso.

Nadie quiere alzar la voz de alarma sobre muertes de ni帽os con datos que no sean 100% seguros. El bolet铆n 36 (5-11 Septiembre 2022) muestra que en contradicci贸n con su postura oficial el EuroMOMO s铆 considera que hay un problema.

Nota sobre el exceso de mortalidad observado en el grupo de edad de 0鈥14 a帽os durante 2021-2022. Desde mediados de 2021, se han observado algunas se帽ales inusuales de exceso de mortalidad en el grupo de edad de 0 a 14 a帽os. EuroMOMO est谩 estudiando la posible explicaci贸n de estas se帽ales, en consulta con los pa铆ses participantes en la red.

4. CARACTER脥STICAS DE LAS MUERTES

Todos los expertos que hablan de estas muertes coinciden en se帽alar dos aspectos. No son muertes por COVID y no son detectadas en las urgencias hospitalarias. A estas alturas los m茅dicos saben perfectamente c贸mo son las muertes por COVID, y 茅stas se registran como tales. Rafael Casc贸n Porres, investigador de la Universidad Polit茅cnica de Madrid y analista del sistema MOMO fue de los primeros en dar la alerta por el exceso de muertes no-COVID en Noviembre de 2021 (6).

Un exceso de muertes tan grande y tan concentrado en algunos meses deber铆a aparecer en las estad铆sticas de las urgencias hospitalarias, pero no es as铆. el Dr. Juan Gonz谩lez del Castillo, coordinador del Grupo de Infecciosas de la Sociedad Espa帽ola de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), dej贸 claro que en urgencias no se est谩 detectando este exceso de muertes (7).

La gente que se muere sin pasar por un hospital es gente que muere de forma repentina sin haberse encontrado lo suficientemente mal previamente como para haberse dirigido a uno. Y puesto que no se conoce la causa del exceso de muertes en sus certificados de defunci贸n aparecen otras causas que no llaman la atenci贸n, siendo la m谩s com煤n de las muertes repentinas los accidentes cardiovasculares.

Desde 2021 han proliferado los comentarios sobre un excesivo n煤mero de muertes repentinas entre personas j贸venes y saludables. Dichos comentarios a menudo proven铆an de grupos de oposici贸n a la vacuna del COVID. Las redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube), en su papel de censores de nuestros d铆as, han estado ocupadas borrando dichos comentarios y expulsando a los responsables (figura 6).

Figura 6. Un ejemplo de cuenta de Twitter suspendida por preguntar si la gente sin vacunar tambi茅n contra铆a una serie de enfermedades.

En Junio algunos medios comenzaron a hacerse eco del rumor de las redes sobre un exceso de muertes repentinas de j贸venes saludables. En particular las atribu铆das a un s铆ndrome mal definido y caj贸n de sastre que agrupa a las que cursan con parada cardio-respiratoria denominado SADS o S铆ndrome de Muerte S煤bita Arr铆tmica (o Adulta). Es un s铆ndrome que se empez贸 a perfilar en los a帽os 70 y que tiene m煤ltiples causas. En torno a la mitad se deben a defectos gen茅ticos no diagnosticados, y la otra mitad a otras causas o causas desconocidas. El caso es que no hay buenos registros de SADS en la mayor铆a de pa铆ses dado que las muertes se producen fuera del 谩mbito sanitario. El Reino Unido tiene un registro de SADS pero solo ha hecho p煤blicos los datos hasta 2020. A ra铆z de la pol茅mica sobre si las muertes por SADS se estaban disparando y su relaci贸n con la vacunaci贸n, un instituto de cardiolog铆a y diabetes de Melbourne anunci贸 que iba a comenzar el primer registro de SADS de Australia (8).

Si no tenemos registros oficiales, 驴qu茅 nos queda? Pues nos queda la FIFA, que registra el n煤mero de muertes de jugadores de f煤tbol que tienen lugar durante los entrenamientos y partidos (9). Y los datos son para caerse de espaldas. En 2021 el n煤mero de jugadores que ha muerto por causas cardiovasculares durante los partidos o entrenamientos ha sido CUATRO veces superior a la media de 2009-2020 (figura 7). Y conocemos sus nombres, as铆 que es informaci贸n fiable.

Figura 7. N煤mero de muertes por causas cardiovasculares de jugadores profesionales de f煤tbol en partidos o entrenamientos. Fuente: Expose News.

En esta triste lista no figurar谩 Dani, un chaval de 14 a帽os, jugador del Rioja Sala, que muri贸 el pasado 6 de Noviembre en su casa de forma s煤bita (10).

A pesar de la censura, parece evidente que un aumento significativo del SADS est谩 contribuyendo al aumento de las muertes excesivas. Sin embargo las muertes por SADS son pocas, y a煤n multiplic谩ndolas por cuatro no alcanzan a explicar ni la mitad del exceso de mortalidad. Hay necesariamente otras patolog铆as implicadas, pero el aumento de SADS ya nos dice por donde van los tiros.

驴Y qu茅 opinan los “expertos” sobre las posibles causas de las muertes excesivas? Parecen agruparse en torno a cuatro causas, denominadas las cuatro “Ces” mortales: calor, covid, cr贸nicos y crisis sanitaria (11).

Vamos a repasar los datos para saber si apoyan o no estas causas, lo que al parecer es excesivo trabajo para muchos de estos “expertos” que en realidad son opinadores.

5. MUERTES POR CALOR

Hemos tenido fuertes olas de calor este verano e indudablemente el exceso de calor provoca muertes que se contabilizan como excesivas. Dichas muertes han sido contabilizadas por el sistema MOMO espa帽ol como 4.663 para los meses de Junio-Agosto de 2022, frente a las 33.497 muertes excesivas a 8 de Noviembre. Es decir un 14%.

No solo las muertes por calor no explican las muertes excesivas sino que hay serias razones para dudar de esa atribuci贸n. Para empezar hay un gran inter茅s por parte de las autoridades espa帽olas y europeas por sobredimensionar el problema del calentamiento hasta el punto de afectar al sistema MOMO espa帽ol que solo muestra las muertes atribuidas al calor como 煤nico factor analizado por separado (MOMOcalor (12)). No es cre铆ble que ese inter茅s no se plasme en un sesgo en el an谩lisis de los datos. Adem谩s sabemos por los estudios como el de The Lancet que las muertes asociadas al fr铆o son diez veces m谩s (13) y sin embargo en el MOMO las muertes atribuidas a la temperatura durante el invierno son siempre menores, indicando que la mayor铆a de las muertes por fr铆o est谩n incluidas en las no excesivas. Es evidencia del sesgo sospechado.

Por si fuera poco la distribuci贸n de las muertes excesivas en el calendario no se ajusta a la de la temperatura. Hubo un gran exceso de muertes (50 o m谩s diarias) en los meses de Febrero, Abril, Mayo y Octubre donde la climatolog铆a no pudo ser responsable.

Todo ello lleva a concluir que aunque las olas de calor hayan causado m谩s muertes que otros a帽os no contribuyen significativamente a explicar el misterio de las muertes excesivas, un fen贸meno que viene sucediendo desde la primavera de 2021, cuando las muertes por COVID y las muertes excesivas dejan de estar directamente relacionadas por el descenso de la mortalidad por COVID.

6. MUERTES POR COVID

Las estad铆sticas descartan que las muertes excesivas se deban al COVID. No est谩n diagnosticadas como tales, no cursan con las patolog铆as asociadas al COVID y no llenan los hospitales como hace el COVID. Por ello los expertos que hablan del COVID como causa se refieren a personas con otras patolog铆as que han empeorado debido a la infecci贸n por el SARS-CoV-2 y que terminan muriendo por esas otras patolog铆as de las que no habr铆an muerto hasta m谩s tarde de no ser por la infecci贸n.

Esta explicaci贸n se enfrenta a dos obst谩culos insalvables. Una es la casi sincronizaci贸n en oleadas de las muertes a nivel europeo. Las patolog铆as en exclusi贸n de las infecciosas respiratorias no muestran oleadas, te matan aleatoriamente y no pueden presentar desviaciones de 3蟽 en determinadas semanas o meses. Recordad que estamos hablando de una cantidad tremenda de muertes, un incremento del 10% sobre las esperadas por cualquier causa. El otro obst谩culo es que las personas que est谩n muriendo en exceso no aparecen por las urgencias. No son muchas las muertes por enfermedad que no te hagan ir primero al hospital.

Podemos descartar las muertes por diagn贸stico COVID y las muertes por empeoramiento de otras patolog铆as previas debidas al COVID. Hay un tercer tipo de muerte asociada al COVID que la mayor铆a de los “expertos” no est谩n considerando, y del que hablaremos m谩s adelante.

7. MUERTES POR ENFERMEDADES CR脫NICAS

Este factor se refiere a muertes no relacionadas con el COVID debidas a las particulares condiciones vividas que han provocado una desatenci贸n de las personas con enfermedades cr贸nicas. Gente que por el confinamiento, el miedo o el atasco sanitario se ha perdido tratamientos, chequeos y diagn贸sticos lo que ha llevado a un incremento de muertes por m煤ltiples causas de personas con problemas de salud que habr铆an vivido m谩s de no ser por la crisis inducida por la pandemia. De nuevo esta explicaci贸n choca con el obst谩culo de que si fuera cierta deber铆a incrementar la mortalidad de fondo m谩s all谩 de las desviaciones estad铆sticas y no concentrarse en olas en determinados meses. Tambi茅n choca con el obst谩culo de que este tipo de muertes deber铆an aparecer antes por los hospitales. Por todo ello, m谩s all谩 de una contribuci贸n menor, podemos descartar esta causa con facilidad.

8. MUERTES POR CRISIS SANITARIA

Una explicaci贸n con alta carga pol铆tica. Es indudable que la epidemia ha supuesto un duro golpe al sistema sanitario del que a煤n no se ha recuperado. La izquierda pol铆tica opina que todo gasto en sanidad, educaci贸n y asuntos sociales es poco, y es una opini贸n popular en un pa铆s donde el conocimiento econ贸mico es entre escaso y nulo. Sin lugar a dudas el gasto socio-sanitario-educativo repercute positivamente en la econom铆a hasta un punto 贸ptimo pasado el cual m谩s gasto repercute negativamente y a la larga erosiona la sostenibilidad del sistema, por lo que es contraproducente. Particularmente el gasto sanitario por persona se dispara a partir de los 60 a帽os, en edades a las cuales tiene cero retorno econ贸mico. No est谩 bien desatender a los ancianos, entre los cuales nos vamos a encontrar todos, si no nos topamos antes con la “Nueva Muerte”, pero tampoco hay que dejar que se coman el pan de sus nietos. La falta de l铆mites en el gasto nos lleva directamente a la quiebra del sistema.

Pero veamos los datos. A pesar de las ruidosas protestas de la izquierda (14), al sistema sanitario espa帽ol no le falta financiaci贸n. El gasto sanitario p煤blico per capita por parte de las comunidades aut贸nomas (15) creci贸 desde 837 鈧/habitante en 2002 a 1.397 en 2009, un crecimiento del 67 %. Los protestados recortes supusieron una reducci贸n del 12 % hasta 1.223 鈧 en 2013, por encima del nivel de 2007. En 2018 ya se estaba gastando m谩s que en 2009 y la pandemia ha disparado el gasto. El presupuesto de 2022 contempla 1.679 鈧/habitante, nada menos que el doble en 20 a帽os (16). En porcentaje del PIB ha pasado del 4,6 % en 2002 al 8 % en 2020 (17). Al parecer todo es poco y se demanda m谩s, pero no se puede argumentar que el sistema sanitario espa帽ol est茅 falto de financiaci贸n.

Otro tema es que en Espa帽a entendemos mejorar por gastar m谩s, no gestionar mejor. Madrid es la comunidad que menos gasta por habitante en sanidad y con una diferencia notable con las dem谩s, un 22 % por debajo de la media. Sin embargo se las apa帽a para tener 6 hospitales entre los 200 mejores del mundo (Newsweek 2021 (18)), por dos de Catalu帽a, uno de Andaluc铆a, Navarra y Valencia y ninguno de las dem谩s comunidades. Y seg煤n el Instituto Nacional de Estad铆stica (19) tiene la tasa m谩s alta de Espa帽a de m茅dicos colegiados no jubilados (figura 8), si bien la tasa de enfermeros se encuentra cerca de la media.驴D贸nde est谩 el truco? El estudio sobre el gasto social (no sanitario) de la Asociaci贸n Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (20), donde Madrid est谩 tambi茅n a la cola, revela que Madrid tiene un modelo asistencial diferente con un ratio derechos/cobertura muy bajo y un ratio cobertura/gasto muy alto que llega a doblar o triplicar a la mayor铆a de las comunidades (figura 9). Es claramente un sistema m谩s eficiente. 驴Mejorable? Sin lugar a dudas, como todo, pero no por los que abogan que cuanto m谩s gasto mejor.

Figura 8. Madrid est谩 a la cabeza en tasa de m茅dicos colegiados no jubilados con m谩s de 600 por cada 100.000 habitantes. Fuente: INE.

Figura 9. En gasto social Madrid est谩 a la cola en el ratio derechos/cobertura pero a la cabeza en el ratio cobertura/gasto, indicando que tiene un modelo asistencial diferente donde menos dinero alcanza a dar m谩s cobertura. Fuente: Informe DEC

Si el sistema sanitario espa帽ol se encuentra mejor financiado que nunca y consumiendo una parte mayor del PIB, no se puede argumentar que este sea un factor que explique las muertes excesivas desde 2021. Tampoco lo explicar铆a un mayor cansancio del personal que hubiera hecho caer la calidad asistencial. Es un argumento dudoso dada la profesionalidad de nuestros sanitarios y sufre de la misma inconsistencia con los datos dado que de ser cierto llevar铆a a una distribuci贸n m谩s uniforme de las muertes excesivas en el tiempo.

9. AN脕LISIS DE POSIBLES FACTORES CASUALES

Descartadas las razones argumentadas por los “expertos” lo que queda es el an谩lisis desapasionado de los datos siguiendo el m茅todo cient铆fico de las m煤ltiples hip贸tesis razonables. Ninguna hip贸tesis debe ser descartada a priori.

En primer lugar y dado que las muertes excesivas se presentan en oleadas, a cualquier persona razonable (no digamos investigador) se le ocurre comparar los datos de mortalidad excesiva con los datos de incidencia de COVID, por mucho que nos digan que no es COVID. Aqu铆 aparece un problema porque en Marzo el gobierno decidi贸 pasar p谩gina con respecto a la COVID y desde entonces solo se reportan los casos en mayores de 60 a帽os (21). Es el problema de que los pol铆ticos controlen las estad铆sticas a su antojo. Afortunadamente todav铆a tenemos los datos de ocupaci贸n de camas COVID en los hospitales. Estos datos de capacidad asistencial (22) se empezaron a recoger en el verano de 2020 y son fiables desde el oto帽o de ese a帽o. El resultado de comparar los datos de pacientes COVID con los de muertes excesivas es sorprendente y muy revelador (figura 10). Tanto que parece mentira que ni “expertos” ni periodistas lo hayan resaltado.

Figura 10. Datos MOMO de Espa帽a desde Enero de 2020. En rojo se ha superpuesto el n煤mero de camas ocupadas por pacientes COVID (miles por d铆a, media m贸vil de 7 d铆as) en los hospitales. En marr贸n se ha superpuesto el n煤mero de vacunas administradas (millones por mes). Los n煤meros ar谩bigos indican las olas COVID. Los n煤meros romanos indican la dosis de vacuna. Fuentes: Instituto de Salud Carlos III y Ministerio de Sanidad.

La cuarta ola COVID tuvo lugar en Abril-Mayo de 2021, mientras se vacunaba a destajo a la poblaci贸n y estuvo caracterizada por ser fundamentalmente de variable alfa, aunque con una contribuci贸n importante de la reci茅n aparecida variable delta. Fue una ola que a diferencia de las anteriores se caracteriz贸 por una mortalidad muy baja, tanto que el servicio MOMO no detect贸 mortalidad en exceso en los meses de Marzo a Mayo de 2021, lo que indica que el exceso de muertes por COVID se vio compensado por un defecto de muertes por otras causas, dado que en Abril-Mayo de 2021 hubo 4.500 muertes por COVID.

Esto indica que la “Nueva Muerte” surge a partir de la cuarta ola, y a pesar de ser muertes no-COVID siguen con total precisi贸n la curva de infecci贸n del COVID reflejada por las camas ocupadas por pacientes COVID.

Es un caso de correlaci贸n muy clara en el que la causalidad no deja lugar a dudas. La misteriosa “Nueva Muerte” son muertes no-COVID causadas por la infecci贸n con el SARS-CoV-2.

驴C贸mo es posible que el virus haya adquirido de pronto a nivel mundial una nueva capacidad letal con una etiolog铆a tan distinta que la haga irreconocible para los m茅dicos y que afecte tan fuertemente a las cohortes de edad que mostraban una mortalidad muy baja frente al COVID, como son los ni帽os y los j贸venes adultos?

10. UN NUEVO FACTOR EN LA ECUACI脫N COVID DESDE 2021

Algo ha cambiado en el fen贸meno COVID que ha desatado una oleada de muertes inexplicadas. A m铆 solo se me ocurre que pueda ser el cambio de variante con la aparici贸n de la cepa omicron en 2021, o la vacunaci贸n. Es decir, o el virus o nosotros. Veamos que dicen los datos.

La vacunaci贸n contra la COVID tiene una mortalidad baj铆sima, como ya sab铆amos por los datos. Yo no me la hubiera puesto si no. El riesgo de morir de COVID era unas 10,000 veces mayor que el riesgo de morir de la vacuna para mi franja de edad, por lo que yo me puse mis dos dosis y pas茅 el COVID en Enero de 2022. Sin embargo ya advert铆 en mi art铆culo de ese mismo mes “Gesti贸n del riesgo personal de COVID” (23) sobre la toxicidad de las vacunas de ARN y desaconsej茅 la vacunaci贸n infantil por constituir un riesgo inaceptable. Tambi茅n desaconsej茅 las dosis adicionales excepto en los casos de personas con un riesgo muy grande de fallecimiento por COVID.

En la figura 10 he a帽adido los datos de vacunaci贸n contra la COVID. Como se ve la vacunaci贸n no est谩 relacionada con ning煤n aumento de mortalidad excesiva. No es por tanto la causa de las muertes misteriosas. Al menos de forma directa.

Los datos indican que las muertes son causadas por la infecci贸n con SARS-CoV-2 a partir de Junio de 2021. Antes de esa fecha las muertes excesivas eran de COVID. Surge entonces una posibilidad aterradora dada la coincidencia de fecha con la vacunaci贸n de la poblaci贸n. 驴Predispone la vacuna contra la COVID a morir s煤bitamente por una infecci贸n de SARS-CoV-2? Los datos no permiten descartarlo y es algo mucho m谩s probable que la otra alternativa, que el virus haya adquirido por mutaci贸n de repente una capacidad de matar nueva con una etiolog铆a completamente distinta, aunque tampoco pueda descartarse.

Una relaci贸n entre la vacunaci贸n y las muertes explicar铆a que la mortalidad excesiva infantil (0-14 a帽os) creciera m谩s tarde que la de los adultos (ver figura 5 para Europa), alcanzando los 2蟽 a finales de 2021. La vacunaci贸n de ni帽os de 12-15 a帽os fue aprobada en Europa en Mayo de 2021. La vacunaci贸n de los ni帽os de 12 a 18 a帽os en Espa帽a comenz贸 a toda prisa en Agosto de 2021 con idea de vacunarlos antes del comienzo del curso escolar y continu贸 con vacunaciones en los colegios incluso de ni帽os cuyos padres no quer铆an que se les vacunase. La vacunaci贸n de los menores de 5-12 a帽os comenz贸 en Diciembre de 2021, pero se suspendi贸 silenciosamente por lo que solo la mitad de los menores de 12 a帽os est谩 vacunada.

Tambi茅n explicar铆a que la mortalidad excesiva sea m谩s elevada en Espa帽a, porque junto con Portugal es uno de los pa铆ses m谩s vacunados del mundo. Aqu铆 el 87 % de la poblaci贸n tiene la primera dosis, el 85 % la segunda, el 55 % la tercera y el 38 % la cuarta, porcentajes casi un 10 % m谩s altos que en Alemania o Francia (24).

Lorenzo Armenteros, m茅dico de familia y portavoz COVID de la Sociedad espa帽ola de Medicina General explica los problemas cardiovasculares que puede generar el covid (25):

Las arterias tienen una gran cantidad de receptores ACE2, que son los receptores en los que se fijan los virus. En este caso, el virus de la gripe, entre otros, tambi茅n puede fijarse, pero la covid tiene una especial apetencia por estos receptores, conocidos desde el inicio de la pandemia. La covid afecta a las c茅lulas del endotelio, que es la pared m谩s interna de las tres capas que tenemos en una arteria (endotelio, mesotelio y exotelio) y se produce una ruptura de la integridad de esa pared, que es muy lisa y perfecta para que las c茅lulas no se alteren. Esa alteraci贸n hace que se produzca tambi茅n un mecanismo trombog茅nico. Se produce una vasculitis y da lugar a formaci贸n de trombos, adem谩s de aumentar las posibilidades de infarto si es en el coraz贸n, o infartos cerebrales si se producen en el sistema nervioso central. Sobre todo se dan en el cerebro, porque se ha visto que estos virus tienen preferencia por las arterias cerebrales. Esto ser铆a por la covid de acci贸n directa.

La vacuna, al producir de forma artificial la prote铆na de cubierta que se une a los receptores ACE2 podr铆a precondicionar o potenciar el efecto del virus sobre la pared de las arterias provocando muertes s煤bitas (SADS) por accidentes cardiovasculares.

Las muertes tambi茅n pueden deberse al S铆ndrome Inflamatorio Multisist茅mico (MIS) (26), una afecci贸n poco frecuente pero grave asociada a la COVID, que provoca inflamaci贸n en diferentes 贸rganos y sistemas del cuerpo tanto en adultos como ni帽os y que es responsable de buena parte de las muertes por COVID de ni帽os que no tienen enfermedades preexistentes.

Distinguir si las muertes extraordinarias se deben directamente al SARS-CoV-2 que ha cambiado su modo de acci贸n, indirectamente al SARS-CoV-2 a trav茅s de la vacuna, o a una tercera causa desconocida ser铆a muy sencillo. Basta analizar las muertes s煤bitas de menores de 45 a帽os para averiguar la causa de la muerte, si estaban infectados de SARS-CoV-2, y si hab铆an sido vacunados. Los dos 煤ltimos puntos son muy f谩ciles de saber. Es posible sin embargo que las autoridades no quieran averiguar qu茅 es lo que nos est谩 matando, dado que no es 煤til pol铆ticamente. El exceso de muertes fue denunciado p煤blicamente hace ya un a帽o por Rafael Casc贸n Porres y varios medios se quejan de la falta de respuesta del Ministerio de Sanidad (27):

Ni el Ministerio de Sanidad ni ninguna administraci贸n sanitaria pertinente han sabido dar una explicaci贸n, ni en p煤blico ni en privado, a lo que est谩 sucediendo鈥揺ste peri贸dico ha contactado reiteradas veces con el departamento de Carolina Darias, sin recibir respuesta鈥.

11. CONCLUCI脫N

Desde mediados de 2021 hay un gran exceso de muertes a nivel mundial. Son muertes inexplicadas que no son muertes COVID, no se reflejan en las urgencias y afectan a personas de cualquier edad, incluidos ni帽os. Estas muertes reflejan en parte el aumento de muertes s煤bitas de adultos por accidentes cardiovasculares. Las causas apuntadas por los “expertos” no son congruentes con los datos. Las autoridades llevan un a帽o ignorando un problema que ha aumentado en un 10 % las muertes del pa铆s. La “Nueva Muerte” ya ha elevado la mortalidad en Europa por encima de la pandemia (figura 11).

Figura 11. Mortalidad excesiva en Europa en miles de muertes acumuladas en la semana 44 para la media de los a帽os 2017 a 2019 y los a帽os 2020, 21 y 22. La mortalidad en 2022 ya supera a la pandemia. Fuente: EuroMOMO.

Los datos apoyan que las muertes est谩n relacionadas con la infecci贸n por SARS-CoV-2 y no descartan que la vacuna COVID sea responsable de una nueva etiolog铆a del virus al hacer m谩s susceptibles a los vacunados a ciertos efectos del virus sobre el sistema cardiovascular o los procesos inflamatorios. En ausencia de evidencias m谩s s贸lidas y hasta que se aclare este problema sanitario la recomendaci贸n es evitar por todos los medios a nuestro alcance la infecci贸n por COVID y no recibir m谩s dosis de la vacuna a no ser que se sea poblaci贸n de alto riesgo.

Nos dijeron que la vacuna nos proporcionar铆a inmunidad de grupo y no fue cierto. Que nos proteger铆a de la infecci贸n y no fue cierto. Que evitar铆a las formas graves de la enfermedad y no fue cierto. Tambi茅n nos dijeron que la vacuna era segura y podr铆a no ser cierto. Tras eximir de responsabilidades a los fabricantes se ha vacunado al 62 % de la poblaci贸n mundial (87 % en Espa帽a) en el mayor experimento de la historia. Si las vacunas tienen un efecto delet茅reo inesperado se explicar铆a que las autoridades no sientan el menor inter茅s en investigar un asunto tan grave.

—

A帽adido: En un comentario (#8) Jurjsam me refer铆a a Karina Azevedo (28), quien advert铆a hace tiempo de los peligros de la vacunaci贸n en caso de infecci贸n posterior, como se hab铆a detectado al tratar de hacer vacunas contra el SARS-CoV-1, otro coronavirus responsable de la epidemia de SARS en Asia en 2002. Tras una b煤squeda he localizado el estudio al que se refiere Karina, que es el siguiente:

Tseng, C.T., Sbrana, E., Iwata-Yoshikawa, N., Newman, P.C., Garron, T., Atmar, R.L., Peters, C.J. and Couch, R.B., 2012. Immunization with SARS coronavirus vaccines leads to pulmonary immunopathology on challenge with the SARS virus. PloS one, 7(4), p.e35421.

Todas estas vacunas contra el SARS-CoV indujeron anticuerpos y protecci贸n contra la infecci贸n por el SARS-CoV. Sin embargo, la provocaci贸n [infecci贸n con el virus] de ratones a los que se les administr贸 cualquiera de las vacunas provoc贸 la aparici贸n de inmunopatolog铆a de tipo Th2, lo que sugiere que se indujo hipersensibilidad a los componentes del virus del SARS. Se indica precauci贸n al proceder a la aplicaci贸n de una vacuna contra el SARS-CoV en humanos.

Esta informaci贸n confiere mucha m谩s credibilidad a la hip贸tesis expuesta en el art铆culo de que la inmunizaci贸n es responsable del exceso de muertes, al constituir un precedente relevante y claro. Las autoridades tienen el deber de suspender las inmunizaciones e investigar esta nueva crisis sanitaria hasta hallar las causas y la mejor manera de paliarlas.

