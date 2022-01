–

El reconocido músico canadiense Neil Young decidió retirar la semana pasada su música de Spotify, de donde asegura que obtenía el 60 por ciento de sus ingresos. ¿El motivo? Negarse a compartir la plataforma con «The Joe Rogan Experience», el podcast más popular de EE.UU., conducido por el humorista Joe Rogan, y donde abona a teorías conspiranoicas y antivacunas, compara las políticas públicas sanitarias con el Holocausto, recomienda a niños y jóvenes no vacunarse, entrevistó al doctor Robert Malone (suspendido en Twitter por difundir información falsa sobre el Covid-19) y sugiere el uso de un antiparasitario para tratar el virus. «Spotify se ha convertido en un centro de desinformación sobre el Covid que supone un riesgo para la vida. Se venden mentiras a cambio de dinero. No podía seguir apoyando la desinformación de Spotify, que supone un riesgo para la salud, entre los amantes de la música», expresó el músico. Se le unieron más artistas que retiraron su música e incluso miles de usuarios y usuarias que dejaron la plataforma, en lo que se anuncia como una fuerte campaña. En este marco, las acciones de Spotify caen en picada. Por ANRed.

El pasado martes 25 de enero el músico canadiense Neil Young había anunciado que retiraría su música de Spotify si la plataforma decidía seguir difundiendo «The Joe Rogan Experience», el podcast más popular de los Estados Unidos, desde el cual el humorista Joseph James «Joe» Rogan abona a teorías antivacunas, compara las políticas públicas contra la pandemia con el Holocausto, recomienda a niños, niñas y jóvenes no vacunarse e, incluso, en un episodio entrevistó al doctor Robert Malone, suspendido en Twitter por difundir información falsa sobre el Covid-19.

«Quiero que hagan saber inmediatamente hoy a Spotify que quiero toda mi música fuera de su plataforma. Pueden tener a Rogan o a Young. No a los dos«, remarcó el veterano cantante en una carta que envió a su equipo de managers y Warner, su compañía discográfica, y que fue difundida la revista Rolling Stone.

Como la plataforma decidió seguir manteniendo el podcast, Warner y sus managers apoyaron al músico y solicitaron a Spotify retirar de allí toda su producción. En una segunda carta en su página web, Young agradeció: «gracias Warner Brothers por apoyarme y recibir el golpe: perder el 60% de mis ingresos mundiales de transmisión en nombre de la verdad».

Asimismo, agregó: «Spotify se ha convertido en un centro de desinformación sobre el Covid que supone un riesgo para la vida. Se venden mentiras a cambio de dinero. Me di cuenta de que no podía seguir apoyando la desinformación de Spotify, que supone un riesgo para la salud, entre los amantes de la música», expresó Young.

En tanto, los directivos de Spotify expresaron en un comunicado el miércoles pasado que quieren que toda la música del mundo y contenido de audio estén disponibles para sus usuarios. «Ello conlleva una gran responsabilidad a la hora de equilibrar la seguridad de los oyentes y la libertad de los creadores. Tenemos políticas precisas sobre el contenido y hemos retirado más de 20.000 podcast relacionados con el Covid desde el inicio de la pandemia», se defendieron. «Lamentamos la decisión de Neil de retirar su música de Spotify. Esperamos que regrese pronto«.

La decisión de Young sigue a la publicación en diciembre de una carta abierta de 270 médicos y profesores a Spotify, pidiéndole que «moderara la desinformación en su plataforma».

Mientras, defensor y promotor de las políticas públicas y protocolos sanitarios para combatir la pandemia de Covid-19, Neil Young no ha tocado en público en más de dos años y, aunque de a poco vuelven los recitales en varias partes del mundo, todavía no confirmó la fecha concreta de su regreso a los escenarios: «esperamos estar ahí fuera en 2022, si es seguro para el público», había expresado en agosto de 2021.

Una campaña cada vez más grande que hace caer en picada las acciones de Spotify

La decisión de Young se sumó a la carta publicada en diciembre de 2021 y firmada por 270 profesionales de la salud y del ámbito científico estadounidenses, que le solicitaban a Spotify que moderara sus contenidos y que estaba permitiendo la difusión de teorías que dañan la confianza pública en la investigación científica y en las recomendaciones sanitarias sobre el Covid-19.

En el escrito también detallaban, además, que el programa del exdeportista Joe Rogan, que fue fichado en exclusiva por Spotify en 2020 por 100 millones de dólares, tiene una audiencia de once millones de oyentes por episodio, con una edad media de 24 años, y que precisamente en el rango de 12 a 34 años hay 12 veces más posibilidades de ser hospitalizado por Covid si no se está inmunizado, según datos del Estado de Washington.

Además, el contrato de Spotify con Rogan hizo que el presentador se haya consolidado como uno de los líderes de opinión más influyentes en EE.UU., acumulando un gran número de seguidores en redes: 14 millones en Instagram, 8 millones en Twitter y 6.5 millones en Facebook.

Young había pedido a otros músicos y músicas que respaldasen su acción contra el podcast desinformador y retiraran su música de la plataforma. La cantautora canadiense de 78 años Joni Mitchell, fue la primera en sumarse retirando toda su música de la plataforma: «personas irresponsables están propagando mentiras que están dañando y matando a la gente. Me solidarizo con Neil Young y con la comunidad científica y sanitaria global en este asunto«, expresó Mitchell, quien no tiene éxitos actuales pero cuenta con 3,7 millones de oyentes mensuales, siendo sus canciones «Big Yellow Taxi» y «A Case of You» reproducidas más de 100 millones de veces en la plataforma.

En tanto, el guitarrista del legendario Bruce Springsteen, Nils Lofgren, también decidió retirar todas sus obras como solista de Spotify: «he retirado los últimos 27 años de mi música de ese servicio de streaming», afirmó, y argumentó que es en protesta por la «desinformación» y «mentiras» sobre la pandemia difundidas por Joe Rogan en su podcast.

También miles de usuarios y usuarias se sumaron a la campaña y se fueron de la plataforma, en medio de una campaña que agita en las redes sociales los hashtags consigna #DeleteSpotify, #CancelSpotify y #ByeSpotify.

En este marco, desde el anunció de Young hasta ahora las acciones de Spotify Technology se vienen desplomando, sumando una caída aún mayor a una caída anual sostenida de sus acciones que viene teniendo la compañía por otros factores, como se puede ver en la captura de los datos que arrojaba, al cierre de esta nota, Google Finance.

Las acciones cayeron un 6% entre el 26 y el 28 de enero, mientras que el jueves éstas tenían un precio de 171,32 dólares por acción, el más bajo en los últimos 19 meses.

Ante esta situación, Spotify emitió un comunicado en el que reconoce pecó de falta de transparencia a la hora de comunicar sus reglas y donde dice que quiere garantizar el acceso de los usuarios a información de la comunidad científica. Para ello, asegura que en breve agregará un «aviso de contenido» a cualquier episodio de podcasts en los que se aborde una discusión sobre el Covid-19, con una posible redirección a un centro de datos e información contrastada sobre la pandemia, en un «esfuerzo para combatir la desinformación», según expresó en el comunicado su CEO Daniel Ek.

Finalmente, el New York Times, en su artículo titulado «Joe Rogan es demasiado grande como para que lo cancelen«, señala que «la idea de que el Sr. Rogan dé algún dolor de cabeza a los ejecutivos es irrisoria», debido a la importancia y el beneficio económico que Rogan proporciona a la compañía.