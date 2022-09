–

Hace unos d铆as publiqu茅 un panfleto dirigido hacia la izquierda, se帽alando que esa izquierda nada en la l贸gica del sistema, y que, por lo tanto, siempre va a tomar decisiones atroces, como en la guerra de Ucrania. Entonces mis vecinos del PCE me preguntan “驴Y t煤 qu茅 cojones quieres que hagamos?”

驴Y yo qu茅 s茅? 驴He montado yo acaso una guerra? Lo m谩s que puedo decir es que no quiero participar de ning煤n modo en ella, ya que deseo apartarme de la l贸gica sistema. Mientras se est茅 dentro de esa l贸gica, cualquier decisi贸n que se tome, ser谩 mala ya que ser谩 sist茅mica.

Voy a intentar explicarlo con un programa. En el a帽o 92 m谩s o menos, mis sobrinas me regalaron un ordenador 芦pa que tentretengas y no des tanto por culo禄. Con el ordenador ven铆a un juego: Caesar. Se trataba de levantar una ciudad romana y gobernarla. Enseguida me obsesion茅. Pasaba horas y horas planificando los barrios. Noches enteras. Mi ciudad era atractiva, industriosa, llena de artesanos, herrer铆as, dep贸sitos de alimentos, templos, fuentes, plazas, teatros, un coliseo. Aprend铆 a controlar epidemias, derribos, bandoleros. Algo que me cabreaba, eran las exigencias de C茅sar: manda a Roma madera, manda hierro, manda trigo, manda soldados鈥 A veces no pagaba, por ver qu茅 pasaba. As铆 que C茅sar me mandaba sus legiones, destru铆a la ciudad sin compasi贸n y vuelta a empezar.

Resulta que como tengo experiencia militar y s茅 algo del ej茅rcito (fui cabo), empec茅 a invertir en defensa. Lo primero que hice fue estudiar por d贸nde pod铆an venir las legiones de C茅sar, y esos puntos los fortifiqu茅: murallas, fosos, trampas, eliminaci贸n de colinas, suelo nivelado. Las murallas las arm茅 con catapultas, ballestas, fuego griego, todo lo que pod铆a comprarse con dinero. Las entradas a la ciudad las hice angostas, largas, bien vigiladas, con erizos checos y bolardos por doquier. Y financi茅 de mi propio peculio la creaci贸n de legiones de infanter铆a pesada. El presupuesto militar se dispar贸, pero lo daba por bien empleado, porque en un momento dado, declar茅 la guerra a C茅sar.

Cuando C茅sar, muy muy cabreado, me envi贸 a sus legiones invencibles, las destru铆 una por una sin necesidad siquiera de emplear a la infanter铆a. La artiller铆a las desbarataba. La caballer铆a ligera de b谩rbaros (m谩s barata que la legi贸n) acababa el trabajo. Y en mi ciudad, la vida se desenvolv铆a de forma apacible, sin violencia, gracias a mis polic铆as de barrio, mis sacerdotes, mis gladiadores, mis teatros, mis barberos y masajistas鈥 No hab铆a epidemias, el dinero flu铆a, el pueblo me amaba y todo era maravilloso porque mi cuenta corriente se incrementaba a medida que invert铆a m谩s y m谩s en armamento. Cada vez que me sal铆a una ventana dici茅ndome que C茅sar estaba 芦veri veri angry禄, yo temblaba de placer. Llegado a este punto, borr茅 el juego porque me estaba volviendo loco.

Y esa es la l贸gica del sistema, la l贸gica del poder. Para un gobernante, subir el presupuesto de defensa un 2%, o un 20%, es una nimiedad. Es una inversi贸n que permitir谩 mantener el nivel de vida de la poblaci贸n, sus servicios sociales y sus negocios florecientes. Tener una fragata armada hasta los dientes, y mil tanques operativos de 煤ltima generaci贸n, no quita escuelas o centros de salud a un Gobierno: permite mantenerlos. Facilita recibir pasta gansa sin tener que hacer nada m谩s que mostrar los dientes. Porque la racionalidad que sigue esto de la guerra y los intereses nacionales es la siguiente: mientras mejor armado est茅, mejor me ir谩n las cosas y m谩s dinero ganar茅. Y en este sentido, cuando la izquierda habla de Defensa Europea y de Intereses Nacionales, lo que est谩 diciendo es que subir谩n el presupuesto de Defensa, que tomar谩n decisiones racionales, l贸gicas, terribles y crueles. Y que nos preparar谩n de maravilla para la guerra que viene. Que ya toca.

NOTA

L贸gica militar. Todo lo que est谩 pasando en Ucrania, va a pasar factura mundial. Rusia (por resumir) ha invadido Ucrania. Ello ha desplazado a millones de ucranianos de sus casas. Se persigue a desertores, objetores y pacifistas como colaboracionistas. La UE est谩 ayudando militarmente a Ucrania. Les manda tanques, artiller铆a, munici贸n. Forma a oficiales y t茅cnicos ucranianos en Reino Unido y Alemania. EEUU proporciona espionaje de alto nivel. La guerra se alarga. Inmediatamente Turqu铆a presiona el C谩ucaso. El ej茅rcito azer铆 ataca a Armenia (aliada de Rusia). Y Rusia no puede ayudar a su aliada, porque est谩 empantanada en Ucrania. Resultado: EEUU desembarca en el C谩ucaso. En la frontera sur, Marruecos se dispone a ajustar cuentas con Argelia y Mauritania para delimitar sus fronteras. Son ej茅rcitos enormes, que se llevan preparando d茅cadas. Han mentalizado a la poblaci贸n: himno, creencias, servicio militar, bandera. Hay muertos en escaramuzas. Y la UE est谩 liada en Ucrania, Espa帽a a la defensiva, as铆 que es buen momento para atacar al Polisario. O a Ceuta y Melilla si se tercia. Turqu铆a tiene tambi茅n su mira puesta en el Kurdist谩n y en Kobane. Rusia est谩 en Siria, pero ha desplazado todas sus tropas de 茅lite a Ucrania鈥 Y en el Pac铆fico EEUU, China, India, se miran a cara de perro. Jap贸n, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, est谩n temblando con lo que pueda pasar鈥 Kirguist谩n y Tayikist谩n combaten en la frontera ante la ausencia de Rusia. Todo el planeta se est谩 rearmando a marchas forzadas, comprando o fabricando material, formando soldados desde la infancia. Y como a alguien se le ocurra hablar de paz, de inmediato ser谩 un aliado del enemigo. Y todo culminar谩 en otra masacre, y ser谩 sumamente cient铆fica, racional, y eficientemente llevada adelante, por miles de t茅cnicos adiestrados en log铆stica, guerra electr贸nica, espionaje, artiller铆a de precisi贸n, etc., engrasados con sus buenos sueldos y jubilaciones anticipadas. Am茅n.