–

De parte de Gatos Sindicales March 15, 2023 134 puntos de vista

Hemos sabido que algunos sindicatos est谩n recogiendo firmas para las elecciones sindicales que se puedan convocar tras la divisi贸n del Grupo Atos en Evidian y Tech Foundation (隆qu茅 ansias!). Esto nos sorprende bastante, ya que, a pesar de haber preguntado insistentemente a la empresa cu谩les son sus planes, a煤n no sabemos c贸mo se va a hacer el reparto o divisi贸n de las empresas, y dependiendo de c贸mo se haga pueden darse haber varias situaciones en lo que se refiere a la representaci贸n de las personas trabajadoras.

Es cierto que se est谩 generando bastante confusi贸n porque se est谩 hablando de la divisi贸n en dos “empresas” y mucha gente piensa que finalmente solo van a quedar dos empresas con el personal repartido entre esas dos compa帽铆as. Pero eso no tiene que ser as铆, de hecho lo m谩s probable es que no lo sea. Lo que hasta ahora sabemos es solo la divisi贸n del “Grupo Atos” en dos “Grupos”, pero respecto a las empresas “entidades jur铆dicas/legales” (AtoS Spain, AtoS IT, AtoS GDC, MSL, AtoS Worldgrid…) todav铆a no sabemos pr谩cticamente nada de c贸mo van a quedar, salvo en alg煤n caso. Por eso, no se puede decir que van a existir dos empresas: la verde y la azul.

驴”La verde” y “la azul” van a ser una empresa cada una, o grupos empresariales? 驴O quiz谩 tengan estructuras distintas, y una sea una empresa 煤nica, mientras que la otra sea un grupo? 驴Se van a mantener los CIF de las empresas actuales? Y si se mantienen, 驴se los queda Evidian o Tech Foundation? 驴O se reparten?

La clave de todo esto son los CIFs de las empresas, cu谩les se quedan y d贸nde, ya que las elecciones sindicales se hacen en una empresa con un CIF concreto. En funci贸n de esto se pueden dar una multitud de casos.

En resumen, en este momento, si firmas la lista de un sindicato para unas elecciones sindicales no sabes lo que est谩s firmando. Te podr谩n contar cualquier milonga, pero ahora mismo no se sabe qu茅 empresas ni cu谩ntas empresas existir谩n dentro de unos meses en el grupo/grupos. Quiz谩 sea mejor no comprometerse, aunque es cierto que se puede cambiar de opini贸n y m谩s con tanto tiempo de antelaci贸n.