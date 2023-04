–

Alguien dir谩, incluso han llegado a decir, que de no haberse 鈥渓evantado鈥 el pu帽ado de Generales contra la Rep煤blica el escenario a futuro hubiera sido ca贸tico. Evidentemente quienes as铆 han apoyado este horrible acto contra la voluntad popular y la sangrienta confrontaci贸n lo hacen desde intereses bastardos y pura avaricia. Los pueblos resuelven en cada momento las graves situaciones a los que los abocan el ansia de poder de unos pocos y casi siempre las crisis pol铆ticas con pol铆ticas se resuelven. Pero en la Espa帽a de 1936, reci茅n elegido el Frente Popular en febrero 驴c贸mo se justifica el complot puesto en marcha? Y provocaron la guerra, los asesinatos, el exilio, el cautiverio y la cruel 鈥減az鈥 represiva contra inocentes.

Todas las v铆ctimas del bando vencedor reposan en cementerios reconocidos y homenajeados por vencedores. Los muertos de los vencidos reposan en otros cementerios identificados por quienes a煤n pod铆an, aunque luego perdieron o en fosas an贸nimas. De muchos de ellos a煤n no se han encontrado sus restos, muchos ni siquiera se sabe d贸nde buscarlos, y la verdad es que fueron asesinados. Decenas de miles murieron en cautiverio o en el exilio. Todas estas personas muertas nos convocan a reflexionar y sentir desde el sosiego y la paz, que la muerte conlleva a quien visita. Aunque, como dijo Jos茅 Lu铆s Sampedro, al ser preguntado por la muerte: 鈥淐on esa se帽ora nunca pienso encontrarme鈥. Y es otro hecho que cuando ella llega, ya no somos. Antes de su llegada aterra el sufrimiento que la rodea, salvo casos envidiables de dulce partida. De hecho, reconforta, aunque sea levemente, el saber que no hubo sufrimiento a las gentes que quer铆an de verdad a la persona difunta. En fecha reciente en el antiguo cementerio de Algeciras, el de toda la vida, se desarroll贸 un acto religioso, 鈥渆n forma de responso, en memoria de los difuntos que a lo largo de los 175 a帽os de historia de este Campo Santo reposan en 茅l鈥. Una observaci贸n previa: Quienes tienen fe religiosa esta noticia les parecer谩 normal y adecuada y estas personas deben contar con el respeto de toda la ciudadan铆a. 驴Qu茅 puede haber de negativo de un responso donde se le desea a las personas fallecidas que descansen en paz y que brille para ellas la luz perpetua? El tema que suscita este texto requiere algunas consideraciones por la redacci贸n de la nota de prensa. La primera que en ese cementerio hay enterradas personas que profesaron diversas creencias religiosas o ninguna, y que la Iglesia Cat贸lica podr铆a celebrar, con las familias de aquellos difuntos creyentes en esa religi贸n, los actos que considere oportuno. No para la totalidad de las personas difuntas. Tampoco parece adecuada la presencia de quien ostenta la representaci贸n de todas las personas que residen en Algeciras. No puede representar a toda la ciudad porque quienes en ella viven tienen la libertad de creer o no en cualquiera de las religiones. El acto peca de 鈥渃at贸lico鈥 (pretende abarcar al todo) porque no puede imponerse a todas las gentes una ideolog铆a determinada y adem谩s que el respeto a todas ellas deber铆a hacer pensar al primer edil que representando a la totalidad no puede transferirla a una 鈥渇racci贸n鈥 del todo, como si toda Algeciras fuese cat贸lica. Se entiende que, despu茅s de siglos de connivencia del poder pol铆tico con la Iglesia Cat贸lica, aun se mezclen estos asuntos. Pero llega el tiempo del respeto a todas las creencias de las personas, incluso las del primer edil que podr谩 manifestarlas como una persona m谩s, sin el a帽adido del cargo que ostenta. La segunda: Aunque el edificio donde se celebr贸 el acto data de 1885, dice la noticia que los restos m谩s antiguos datar铆an de 1848, cuando se inaugur贸 el primer cementerio de Algeciras, de ah铆 el 175 aniversario. No obstante, como la llegada de vecinas y vecinos, desde el exilio de Gibraltar data de 1704 y la ciudad se fue conformando desde 1750, es de suponer que alg煤n resto mortal de a帽os anteriores al 48 habr铆a all铆. Lo cierto que eso de 175 a帽os a煤n no se sabe si es por el edificio o por los restos de las personas enterradas en el mismo. Sea como sea a lo largo de la historia de la ciudad ha habido varios cementerios (religioso, civil, de disidentes鈥) La tercera: En 2021 escrib铆 un art铆culo titulado 鈥淚n Memori谩m. Ca铆dos por鈥 y por la patria鈥 en 茅l dec铆a: 鈥淓n todos los cementerios de Espa帽a pas贸 algo similar a lo que aconteci贸 en el Cementerio de Algeciras en 1944. Se destin贸 una parte al enterramiento de los ‘ca铆dos por Dios y por Espa帽a’, s贸lo una parte de quienes murieron” en la guerra provocada por el golpe militar fascista del 鈥淕eneral铆simo鈥, entre 1936 y 1939 con la leyenda 鈥渁ll铆 descansan nuestros h茅roes, protegidos por los amantes brazos de la cruz鈥. As铆 lo dispuso el dictador Franco para toda la Espa帽a 鈥渘acional鈥 y encarg贸, a un equipo especial, el control de todos los monumentos donde, a modo de lugares de exaltaci贸n del r茅gimen fascista y siempre con la presencia de la Iglesia Cat贸lica, se perpetuar铆a la memoria de unos y el olvido de los otros. En la fachada de la Iglesia de la Palma, en la Plaza Alta, conserva una losa de M谩rmol blanco -aunque lleva muchos a帽os mimetizada por la pintura blanca, de varios metros de altura, donde se pod铆an leer antes de la transici贸n, los nombres tallados y pintados en negro de un buen n煤mero de personas encabezando la relaci贸n 鈥淐a铆dos por Dios y por Espa帽a鈥. Y si al general le falt贸 un segundo para ir homenajeando a las personas muertas en el bando 鈥渘acional鈥 驴Por qu茅 este balbuceo democr谩tico en transici贸n ha tardado m谩s de 40 a帽os en concretar la ley de la memoria hist贸rica? Quienes dentro de alg煤n tiempo tengan que escribir la historia de este periodo tendr谩n complicado responder a esta pregunta.

Llama la atenci贸n como recoge la noticia de la celebraci贸n de este 175 aniversario un medio local que dice: 鈥淭ambi茅n all铆 reposan los republicanos represaliados durante los a帽os que siguieron al golpe de Estado de 1936, a pesar de que en la ciudad no hubo guerra, salvo algunas escaramuzas durante los d铆as que siguieron al alzamiento de Franco contra el Gobierno leg铆timo de la Segunda Rep煤blica鈥. 驴Se sigue escondiendo la verdad? 驴Escaramuzas? Las personas, vecinas de Algeciras, que se opusieron al golpe militar o incluso sin darle tiempo a ello porque fueron detenidas previamente, siendo fieles al gobierno leg铆timamente salido de la voluntad popular en febrero de 1936, fueron ASESINADAS. 隆Escaramuzas! Y el golpe de los fascistas encabezados por el General Mola y un pu帽ado de generales golpistas, entre ellos Franco, no fue nunca un 鈥淎LZAMIENTO鈥. Escaramuzas, Alzamiento. Palabras envenenadas ideol贸gicamente durante 39 a帽os de dictadura que han calado en el inconsciente colectivo. Va siendo hora que al pan se le llame pan y al vino, vino. Caer, cayeron todos, los de un bando y el otro. Quienes iniciaron el Golpe de Estado son los responsables de la Guerra, que no fue civil, sino asesina e incivil, ya que en cada pueblo ocupado por los golpistas se perpetraron asesinatos y vejaciones de la poblaci贸n civil, venganzas salvajes contra defensores del orden constitucional republicano. No es tiempo de revancha, pero s铆 de justicia y restituci贸n. La ley fue quebrantada y 驴todos los golpistas deber铆an haber sido juzgados, como en las dictaduras de Argentina, Chile鈥? 驴Para cu谩ndo ser谩n juzgados el conjunto de golpistas? No s贸lo militares, sino tambi茅n civiles que apoyaron econ贸micamente el golpe de Estado, por ejemplo, Juan March (Banca March鈥) o quienes los fundamentaron ideol贸gicamente como por ejemplo Jos茅 Mar铆a Pem谩n (presidente de la comisi贸n depuradora de funcionarios docentes鈥) Y as铆, un largo etc茅tera de personas que deben quedar en los anales de la historia puestos en su sitio. Quienes vivieron el horror no desean ni siquiera evocarlo e incluso afean el que ahora se desentierre el pasado. Pero esas personas de avanzada edad deben reconocer que todas las generaciones venideras deben saber qui茅nes fueron y los malvados hechos que promovieron. Porque, como bien se dice: 鈥淓l pueblo que no conoce su historia est谩 condenado a repetirla鈥. 隆Nunca m谩s! Y para ello la sociedad libre debe defenderse, ahora y para siempre de las dictaduras.