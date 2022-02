–

De parte de SAS Madrid February 21, 2022 9 puntos de vista

Una carcajada anuncia la llegada de Geezo. El sol lleva d铆as sin acordarse de salir en Calais y la lluvia de ayer ha convertido todo en barro. Pero 茅l se dispone a jugar al f煤tbol en chanclas. Ech贸 a correr cuando los antidisturbios vinieron a darle los buenos d铆as a su tienda. Y lo dej贸 todo atr谩s. Cinco a帽os despu茅s del desalojo de La Jungla, la presencia policial ahoga la ciudad francesa en la que cerca de mil personas que han cruzado Europa por todas las rutas migratorias posibles prueban suerte cada d铆a para alcanzar Reino Unido.

En el borde norte de Francia, la costa de Calais es la frontera natural m谩s cercana a la vecina Gran Breta帽a. En un d铆a despejado, desde una de las kilom茅tricas playas donde se libraron batallas en la Segunda Guerra Mundial pueden verse los acantilados blancos de Dover, ya del lado ingl茅s. Entre ambas ciudades est谩 trazada la l铆nea recta que recorre el eurot煤nel, 50 kil贸metros bajo el Canal de la Mancha que los migrantes tratan de atravesar escondidos en los bajos de los camiones o en precarias pateras.

Todo el per铆metro de lo que fue La Jungla est谩 vallado y fuertemente vigilado, se han talado los 谩rboles y se han creado colinas y desniveles para evitar nuevos asentamientos

La geograf铆a de Calais explica entonces su exposici贸n a los flujos migratorios de entrada a la isla vecina. Ya en 2003 se firm贸 el primer acuerdo de control fronterizo. 鈥楲e Touquet鈥, nombrado as铆 por la ciudad en la que fue refrendado, permit铆a a agentes de los dos pa铆ses vigilar sus fronteras desde cualquier extremo del Canal. As铆, la Polic铆a inglesa podr铆a impedir el paso desde Francia a quienes trataran de cruzar de forma irregular a su territorio.

El fuerte incremento de entradas a Europa en 2015 comenz贸 a formar lo que termin贸 por denominarse La Jungla, un campamento que lleg贸 a alojar a 10.000 personas, entre ellas mil menores. La Jungla creci贸 desde la ciudad de Calais hacia la costa, salpicada de construcciones medievales y restos de la invasi贸n nazi. Ahora, todo este per铆metro est谩 vallado y fuertemente vigilado, se han talado los 谩rboles y se han creado colinas y desniveles para evitar nuevos asentamientos.

Pero ni aquel medi谩tico desalojo, ni las concertinas, ni el invierno evitan que los migrantes sigan llegando. Solo supone que lo hagan m谩s escondidos, m谩s dispersos. Invisibles. Cinco a帽os despu茅s de la destrucci贸n de La Jungla, las organizaciones humanitarias calculan que hay alrededor de mil personas en diferentes puntos de Calais m谩s unas 200 en el campamento de Grande Synthe, en la regi贸n de Dunkerque, a media hora en coche.

Lo que s铆 ha logrado el incremento progresivo de los controles en la mercanc铆a que viaja a Reino Unido es un fuerte aumento de los viajes en patera, 2021 ha cerrado con cifras r茅cord. Seg煤n Naciones Unidas, 35.382 personas han alcanzado su sue帽o de llegar a territorio ingl茅s cruzando en embarcaciones precarias el Canal de la Mancha. Este n煤mero triplica al del periodo anterior, y supera por primera vez otras rutas muy concurridas como la del Estrecho de Gibraltar o el Egeo.

Los Acuerdos de Dubl铆n 鈥攓ue obligan a deportar al primer pa铆s de entrada a Europa y, por lo tanto, no permiten a los migrantes pedir asilo en Francia鈥, la saturaci贸n del mismo sistema de acogida franc茅s, la dificultad del idioma para aquellos provenientes de pa铆ses que fueron colonia inglesa y, por ende, las redes de amigos y familia que ya tienen en Reino Unido, convierten a Calais en el 煤ltimo obst谩culo f铆sico a cruzar por las personas refugiadas y migrantes para alcanzar su destino final. En patera o atravesando el eurot煤nel de poliz贸n en un cami贸n, estos 33 kil贸metros de mar que separan Francia del Brexit por el Canal de la Mancha son, para muchos, la 煤ltima frontera de Europa.

Las mil y una rutas para llegar a Europa

Los antidisturbios se han ido ya de este descampado de Calais, conocido como Antiguo Lidl, porque alguna vez aqu铆 hubo un supermercado. En el espacio que delimitan varias casas y un bosquecillo al fondo, viven un centenar de personas entre la lluvia y el barro. Cuando no est谩 encharcada, la parte central hace las veces de cancha de f煤tbol. La cercan铆a de las v铆as del tren mataron en noviembre a un chico y dejaron gravemente heridos a otros tres.

El de esta ma帽ana es el tercer despliegue policial de la semana. Ha discurrido de forma pac铆fica y rutinaria, y el equipo de limpieza que acompa帽a a las evacuaciones apenas ha confiscado cuatro o cinco tiendas. Tras el par茅ntesis, la vida del campamento vuelve a su precaria rutina. Poco a poco todos vuelven a colocar sus pertenencias en el sitio en el que estaban antes, a reavivar las fogatas que no alimentaron durante la media hora en la que la polic铆a bloque贸 el paso.

Las organizaciones de ayuda humanitaria, que no pueden acceder durante las operaciones policiales, ya pueden entrar al per铆metro y colocan mesas con t茅 y algo de desayuno. Muchos se acercan ansiosos a los voluntarios de Refugee Info Bus, organizaci贸n que adem谩s de ofrecer informaci贸n, despliega puntos de recarga de bater铆a de tel茅fonos m贸viles, reparte tarjetas SIM y permite conectarse a internet.

Lo habitual es que las pateras salgan desde la costa de Libia o de T煤nez, aunque ahora las olas del Mediterr谩neo central tambi茅n empiezan a ser atravesadas por barcos m谩s grandes que salen desde Turqu铆a o incluso L铆bano

Mohamed tiene 20 a帽os y atraves贸 de derecha a izquierda el mapa de 脕frica para llegar a Marruecos desde Sud谩n. Pronuncia en 谩rabe el nombre de las ciudades espa帽olas que pis贸 despu茅s de saltar la valla de Melilla, entr贸 a Francia por Marsella, estudi贸 la posibilidad de quedarse en Par铆s, pero la cantidad de migrantes que encontr贸 en la calle, debajo de los puentes, y los Acuerdos de Dubl铆n le convencieron para seguir su camino hacia el norte, hasta llegar aqu铆. Tiene ojos risue帽os de ni帽o y la presencia de quien ha cruzado casi dos continentes por 鈥渟u sue帽o de infancia de llegar a Reino Unido鈥, traduce en un tel茅fono m贸vil. Las palabras en espa帽ol que Mohamed chapurrea con acierto congregan a varios de sus amigos.

Amir, de 17 a帽os, tambi茅n entr贸 por Melilla. Abdul y Mohamad, de 18 y 20, lo hicieron por Italia desde Libia. Sud谩n comparte frontera con el infierno libio, donde el apartheid y el trabajo esclavo dejan a la migraci贸n subsahariana sin m谩s salida que la de tirarse al mar. Despu茅s de un relativo par贸n por la pandemia, Italia es el primer pa铆s de entrada a Europa, casi la mitad de los migrantes escogen esta v铆a. 2021 ha cerrado con un total de 67.477 llegadas a Italia, casi el doble que el a帽o anterior, todo de acuerdo a la Organizaci贸n Internacional de las Migraciones (OIM). Lo habitual es que las pateras salgan desde la costa de Libia o de T煤nez, aunque ahora las olas del Mediterr谩neo central tambi茅n empiezan a ser atravesadas por barcos m谩s grandes que salen desde Turqu铆a o incluso L铆bano.

Este nuevo recorrido, de Turqu铆a a Italia, ha sido bautizado como la 鈥榬uta calabresa鈥 porque las embarcaciones llegan hasta la bota en lugar de hasta Sicilia. En este 煤ltimo a帽o este trayecto ya representa el 16% de las llegadas a Italia, un porcentaje que se multiplica por cuatro con respecto al anterior. Es una ruta m谩s cara, los migrantes cuentan que ronda los 8.000 euros por adulto y 4.000 por ni帽o a pagar a las mafias. Se suele hacer en embarcaciones m谩s grandes que las habituales pateras de goma y, aunque empieza a considerarse como un trayecto de primera clase, las condiciones de hacinamiento y peligrosidad son igual de precarias. En el campamento de Grande Synthe, Haval y Shaista, kurdos iraqu铆es y padres de Havyar, de cinco a帽os, cuentan que fue as铆 como los tres llegaron a Europa.

Despu茅s de Italia, las mayores cifras de llegadas en 2021 las ha registrado Espa帽a, con m谩s de 50.000 entre la ruta atl谩ntica hasta Canarias, el Estrecho y la valla de Melilla. El trayecto por el Egeo que conecta Turqu铆a con las islas griegas alcanza su m铆nimo hist贸rico desde 2015, 4.000 personas, seg煤n Naciones Unidas. El descenso del flujo en este trozo de mar se debe a un fuerte aumento de la represi贸n y explica el crecimiento de otras opciones m谩s largas y arriesgadas como la 鈥榬uta calabresa鈥.

Organizaciones como Aegean Boat Report, en su informe anual, sit煤an en los comienzos de 2020 el incremento de la violencia policial contra los migrantes y de las devoluciones en caliente en la frontera mar铆tima entre Grecia y Turqu铆a. La llegada al Ejecutivo heleno de la conservadora Nueva Democracia ha supuesto un aumento pronunciado de los retornos ilegales de personas migrantes a Turqu铆a. Esta ONG cifra en 15.803 el n煤mero de personas devueltas a la fuerza y sin opci贸n de pedir asilo en 2021, hasta un 62% m谩s que el a帽o anterior. Un tercio de ellas hab铆a llegado ya a suelo griego cuando fueron devueltas a Turqu铆a.

A Ventimiglia llegan cada a帽o unas 22.000 personas que tratan de cruzar varias veces, as铆 que el n煤mero de expulsiones totales es superior, unas 30.000, seg煤n la ONG We World

Finalmente, otra de las formas de entrada a Europa que mencionan los migrantes en Calais tiene que ver con la reciente crisis en la frontera con bielorrusa. Es complicado contabilizar la cantidad de personas que han sufrido la violencia de las polic铆as bielorrusa y polaca que ahora esperan en el norte de Francia, pero al ser preguntados algunos aqu铆 hacen el gesto del avi贸n. 鈥淢al, muy mal, estuvimos dos meses atrapados, con fr铆o y hambre鈥, alcanza a decir un padre de familia kurdo iraqu铆. Atraves贸 los Balcanes solo, y despu茅s se reuni贸 con su mujer y dos hijas en Minsk cuando el presidente bielorruso, Aleksandr Lukashenko, flet贸 aviones desde varias ciudades de Oriente Medio para presionar a la Uni贸n Europea.

Como en todo, siempre hay excepciones. Aqu铆 en Calais, Fernand, de Guinea Conakri, cuenta que lleg贸 en 2015 a Malta. Tras a帽os trabajando en la econom铆a sumergida esperando poder regularizar su situaci贸n, se cans贸 y puso rumbo al continente, donde tom贸 la decisi贸n de seguir su camino hasta Reino Unido. Rabee, sirio de 20 a帽os, estuvo varios meses dando tumbos entre Argelia, T煤nez y Marruecos, hasta que finalmente se tir贸 al mar desde Nador rumbo a Melilla. Es flaco como un l谩piz y tiene el cuerpo lleno de cicatrices por las heridas abiertas que le dejaron las m煤ltiples picaduras de medusa. Sus u帽as largas se帽alan su frente, dice que la mente se le qued贸 en blanco mientras nadaba.

Controles y devoluciones para entrar a Francia

Cae la tarde en el campamento de Grande Synthe, en la regi贸n de Dunkerque, donde cerca de 200 personas se esconden entre los canales de agua y el bosque bajo. Hace una semana este asentamiento estaba ubicado m谩s cerca de la ciudad, en el borde de un supermercado, pero la Polic铆a oblig贸 a los migrantes a mover sus tiendas. Un grupo de ni帽as juega a hacer equilibrios en las v铆as del tren abandonadas. El se帽or que vend铆a galletas, kleenex y algo de tabaco en un carrito hecho por 茅l mismo se ha parado y reza con los pies descalzos en una alfombra azul diminuta.

A pocos metros, en un claro pegado a la orilla del r铆o, Shaista, madre y kurda iraqu铆 de 26 a帽os, echa unos cartones al fuego y cuenta que jam谩s se le habr铆a ocurrido venir a Europa. Tom贸 la decisi贸n muy r谩pido, con su marido, dice que casi no les dio tiempo a pensar, y busca con la mirada a su hijo. En Iraq, por mucho que trabajes no puedes ahorrar ni organizar una vida, explica la pareja. Tienen hermanos y familia en Inglaterra, y conf铆an en que all铆 estar谩n protegidos y tendr谩n opciones laborales. Desde Turqu铆a llegaron a Italia, y cruzaron a Francia por Ventimiglia, un lugar que aqu铆, aunque no hayan estado, todos conocen.

Ventimiglia es una ciudad italiana que limita al oeste con Francia, con la localidad de Menton, y al sur con el Mediterr谩neo. Cada d铆a, seg煤n denuncian asociaciones humanitarias en el terreno, la polic铆a francesa devuelve a decenas de personas que tratan de cruzar a pie por las monta帽as, en trenes o en las traseras de coches y camiones. A Ventimiglia llegan cada a帽o unas 22.000 personas que tratan de cruzar varias veces, as铆 que el n煤mero de expulsiones totales es superior, unas 30.000, seg煤n la ONG We World. Organizaciones como Amnist铆a Internacional o los mismos observatorios de Derechos Humanos de Francia han documentado devoluciones de ni帽os migrantes que viajan solos. Cuando les capturaban, la Polic铆a falsificaba su edad real en los documentos de expulsi贸n para no hacerse cargo de los menores.

Shaista y su familia trataron de cruzar por esta frontera hasta en cinco ocasiones. 脡l frunce el ce帽o al recordarlo. Explica que vio muchos militares. Apenas llevan un d铆a en este campamento en Grande Synthe, as铆 que todav铆a no sabe si m谩s o menos que aqu铆. Agita el aire con la mano y recuerda el gas lacrim贸geno, se帽ala los golpes que recibi贸 en barbilla y p贸mulos, y cuenta que la Polic铆a francesa lleg贸 a apuntarle con una pistola. Esta violenta bienvenida les quit贸 las ganas de intentar siquiera pedir asilo en Francia.

Otra forma de cruzar la frontera francoitaliana, que desde la toma de Afganist谩n por parte de los talibanes est谩 siendo cada vez m谩s frecuentada, es a trav茅s de los Alpes. Entre el pueblo italiano de Claviere y el franc茅s Montgen猫vre, 15 kil贸metros de monta帽a separan a pie un cruce fuertemente vigilado que suelen tomar los migrantes que ingresan a Francia desde los Balcanes. En los campamentos de Calais, muchos reconocen esta ruta al sonido de 鈥楻oya鈥, una de las cumbres alpinas y nombre del r铆o que la cruza. La falta de cobertura y la nieve por la rodilla dificultan este paso en el que en los cinco a帽os que lleva utiliz谩ndose han fallecido cinco personas y dos m谩s han desaparecido.

Las v铆as de entrada a Europa y de llegada al norte de Francia son casi tan diversas como los motivos por los que los migrantes, una vez m谩s, est谩n dispuestos a jugarse la vida en este 煤ltimo mar. 鈥溌縌u茅 puedo hacer si no?鈥, se encogen de hombros la mayor铆a. El Brexit deja sin efecto el sistema de Dubl铆n, de manera que pueden empezar a tramitar su asilo desde cero sin miedo a ser devueltos al primer pa铆s de entrada a la Uni贸n Europea. Muchos se van por este motivo pese a que quieren solicitar refugio en Francia.

Otros porque chapurrean algo de ingl茅s, tienen alg煤n amigo o familiar que quiz谩 no est谩 tan mal, y porque Reino Unido permite trabajar de forma irregular con m谩s facilidades que la mayor铆a de pa铆ses europeos. En lo que va de a帽o, dos personas han fallecido tratando de cruzar el Canal. Uno de los cad谩veres fue encontrado flotando en el agua, el otro apareci贸 sobre el asfalto. Ni la posibilidad de fallar, ni el fr铆o y la lluvia de esta ciudad maldita por su posici贸n estrat茅gica en el norte de Francia quitan, cada a帽o, la esperanza de una vida mejor a miles de personas con miles de kil贸metros a sus espaldas.

Enlace relacionado ElSatoDiario.com (20/02/2022).