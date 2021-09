–

Avancem les festivitats del proper any 2022 un cop aprovades pels 貌rgans competents

cliqueu sobre el calendari per a ampliar-lo

Aquest Calendari s鈥檃justa fidelment a l鈥橭RDRE EMT/138/2021, de 25 de juny,

per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per

a l’any 2022 del Departament de Treball, Afers Socials i Fam铆lies. Com tamb茅

recull les dues festivitats l鈥櫭爉bit local a Premi脿 de Mar aprovades en sessi贸

Plen脿ria del passat mes de juliol d鈥檈nguany.

>>> Acc茅s al Calendari en format pdf