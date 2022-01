–

De parte de CGT Correos Barcelona January 3, 2022 89 puntos de vista

A finales del mes de diciembre se ha publicado el Calendario Laboral 2022. Esta vez, la dirección de Correos ha aplicado un recorte sin precedentes en los porcentajes de disfrute de las vacaciones durante el periodo habitual del 1 de julio al 30 de septiembre. Todos los porcentajes se ven reducidos respecto a lo estipulado en el Convenio Colectivo, pero es durante el mes de agosto donde el porcentaje de disfrute de las vacaciones va a sufrir un recorte más severo, entre un 25% y un 30%, en función de la quincena:

También se incluye en dicho Calendario una nueva previsión de disfrute de las vacaciones fuera de este periodo cifrada alrededor del 5%.



Desde CGT insistimos que tanto las vacaciones como los días de asuntos particulares, no pueden ser impuestos por la dirección y que cualquier limitación arbitraria fuera de lo estipulado por Convenio debe ser recurrida ante el Juzgado de lo Social. En concreto, respecto a los días de asuntos particulares, hay que aclarar que, lo que dice el art.58 del Convenio Colectivo es: “se procurarán haber disfrutado, al menos el 50% antes del inicio del período vacacional y, el resto antes de fin de año”; es decir, no existe obligación legal de disfrutar la mitad de los días de asuntos particulares antes de las vacaciones.



Recordamos, además, que este año tenemos dos días más de asuntos particulares, por caer el 24 y 31 de diciembre en sábado,para los que se ha fijado un límite de disfrute hasta el 31 de marzo de 2023.



Por otra parte, en el último Calendario Laboral de 2021 se acotaba la campaña navideña entre el 1 y el 31 de diciembre. En esta ocasión, no se determina durante cuánto tiempo se extenderá esa campaña de paquetería, si bien todo apunta a que la dirección pretende adelantarla, como mínimo a los previos del Black Friday, ejecutando, de este modo, otro recorte a nuestros derechos laborales y dificultando la labor sindical, puesto que, durante los períodos excepcionales de campaña se deniegan las asambleas de trabajador@s.



Desde CGT tenemos claro que este nuevo ataque a nuestros derechos va encaminado a reducir aún más la contratación en el periodo vacacional; intentando que seamos l@s trabajador@s quienes organicemos su funesto plan de cobertura. Tal y como estamos comprobando con el nuevo modelo de cartería, mientras los gestores de Correos nos imponen la destrucción de puestos de trabajo, la eliminación de las secciones de reparto y la supresión del mobiliario básico, pretenden que colaboremos gestionando la organización de los sectores, el reparto de tareas y, por qué no, nuestro derecho a vacaciones y al disfrute de los días de asuntos particulares. Basta de abusos, es el momento de organizarse.

ORGANÍZATE PARA LA LUCHA:

NO COLABORES EN GESTIONAR SU PRECARIEDAD