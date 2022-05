–

Despu茅s de varias conversaciones con RRHH los calendarios laborales de Valencia y Valladolid han sido modificados para cumplir con lo indicado en el Acuerdo Marco.

Sobre la imputaci贸n del exceso de jornada a “Other Absences” la empresa nos indic贸 que no afecta a los calendarios de AtoS Spain y que los d铆as de ajuste de exceso de jornada anual se imputar谩n a “Special Days“.

Lo m谩s costoso fue hacer entender a la empresa que en el Acuerdo Marco en AtoS Spain no se indica que haya que realizar recuperaciones cuando la jornada anual no llega al m谩ximo. La jornada anual es m谩xima y no obligatoria, por tanto una vez aplicadas las correcciones para no exceder la jornada anual m谩xima, seg煤n indica el punto 1.b.1 del Acuerdo Marco, las diferencias que puedan existir respecto de la jornada m谩xima anual no son recuperables.

Ante su insistencia tuvimos que indicar que la recuperaci贸n ‘voluntaria’ que pretend铆a la empresa ser铆a contraria al Acuerdo Marco y a la negociaci贸n colectiva, es decir la recuperaci贸n (茅sta o cualquiera que modifique lo indicado en el Acuerdo Marco) NO es algo que puedan acordar individualmente la persona y su ‘manager’.